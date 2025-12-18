संपादकीय

स्मरण तेजोनिधी सावरकरांचे

पंडितजींनी वीर सावरकरलिखित गीतांचे कार्यक्रम जगभर करून जनमानसात वीर सावरकरांविषयी स्नेहज्योती तेवत ठेवल्या.
लेखिका : विजयालक्ष्मी मणेरीकर
‘सागरा प्राण तळमळला’ या स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या गीताच्या गौरवार्थ; तसेच अंदमानमध्ये उभारण्यात आलेल्या सावरकर पुतळ्याच्या अनावरणाच्या निमित्ताने पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या ‘आदरांजली सोहळ्या’ला उपस्थित राहून टिपलेले सुवर्णक्षण.

