गंगोत्री ते गंगासागर

राजेंद्र खेरबुद्धिनिष्ठ भाव आणि श्रद्धा ठेवून मनुष्याचे आध्यात्मिक परिवर्तन होऊ शकते हे पांडुरंगशास्त्रींनी त्यांच्या कार्यातून दाखवून दिले. म्हणूनच आत्तापर्यंत जगात ज्या क्रांती झाल्या त्याला पांडुरंगशास्त्रींनी ‘भावनिक’ आणि ‘आध्यात्मिक’ क्रांतीची जोड दिली असे म्हटले जाते. डोकी उडवून किंवा द्वेष करून कोणतेही प्रश्न सुटणार नाहीत तर ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ हीच विचारधारा मनुष्याला तारू शकेल, त्याचे जीवन दैवी बनवू शकेल, असा त्यांचा विश्वास होता आणि तो त्यांनी स्वाध्याय परिवाराच्या संदर्भात सार्थ करून दाखवला..मनुष्याचे जीवन दैवी होऊ लागले की आपोआप दुसऱ्या व्यक्तीविषयी निरपेक्ष प्रेमभाव वाटू लागतो; ही जाणीव करून देणारा, प्रत्येक मनुष्याचा गौरव करणारा, मनुष्याला त्याच्या गौरवाचे कारण सांगणारा दिन म्हणजे ‘मनुष्यगौरव दिन.’ पद-पैसा-प्रतिष्ठा, अधिकार, जातपात यांपलीकडचा विचार करून प्रत्येक मनुष्य हा भगवंताचाच आहे; किंबहुना भगवंत प्रत्येकाच्या हृदयात आहे; आणि म्हणूनच मनुष्याचा तो गौरव आहे, या भूमिकेतूनच १९ ऑक्टोबर हा पांडुरंगशास्त्रींचा जन्मदिन स्वाध्याय परिवार ‘मनुष्यगौरव दिन’ म्हणून साजरा करतो..‘भक्ती ही सामाजिक शक्ती आहे’, ‘भक्ती ही समज आहे’, ‘भगवान दूसरा नहीं, वह दूर नहीं, और उसे मिलने में देर नहीं’, ‘आपली निपुणता निरपेक्ष भावाने सत्कार्यात वापरली तर ती सुद्धा भक्ती होते.’ असे हजारो विचार पांडुरंगशास्त्रींनी ‘श्रीमद्भगवद्गीता पाठशाळे’च्या व्यासपीठावरून दिले. आसेतू हिमाचल फिरून ते विचार माणसामाणसांमध्ये ‘स्वाध्याय’च्या माध्यमातून रुजवले. शेवटच्या मनुष्याचीही अस्मिता जागृत केली. ‘स्वाध्याय’मधून आत्मगौरव, परसन्मान आणि ईशपूजन हा मंत्र दिला..जीवन उन्नत होण्यासाठी आणि जाणिवा प्रगल्भ होण्यासाठी ‘त्रिकाल संध्या’ दिली. हे कार्य करण्यामागे ऋषींच्या ‘तपा’ची प्रेरणा होती. मानवाच्या सर्वांगीण उद्धारासाठी निरपेक्ष भावाने स्वतः झिजणे हे ‘तप’ असते. आज लाखो स्वाध्यायी कोणत्याही अपेक्षेशिवाय व्रतस्थ होऊन भावफेरी आणि भक्तीफेरीच्या माध्यमातून हे तप करीत असतात. हे तप चैतन्याने चैतन्याला भेटून, दैवी भ्रातृभाव तसेच दैवी संबंध समजावून आणि परस्परांना पुष्टी देऊन केले जाते. या तपातून जे स्वीकृत दुःख उचलले जाते तो सात्त्विक त्याग होतो; आणि असा त्याग स्वाध्यायीला असीम आनंद देतो. या विचारधारेतून जे आचरण होते त्याचा अप्रत्यक्ष सुपरिणामही घडून येतच असतो! व्यक्ती सर्वार्थाने उन्नत होत जाते. कुटुंबात प्रेमभाव आणि त्यागवृत्ती जोपासली जाते..कर्मकांडविरहित नियमित ‘त्रिकाल संध्या’ केल्यामुळे अंतस्थ जाणिवा प्रगल्भ होत जातात. दैवी संवेदना जागृत होतात. सायंप्रार्थनेमुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते. कुटुंबा-कुटुंबांमध्ये निरपेक्ष भ्रातृभाव जोपासला जातो. अखेर संपूर्ण गाव एकविचाराचे होऊन जाते. शहरातल्या स्वाध्यायी कुटुंबांमध्ये परस्पर स्नेहभाव जोपासला जातो. केवळ मनुष्य-मनुष्यच नाही; तर ‘माधववृंद’, ‘योगेश्वर कृषी’ किंवा ‘वृक्षमंदिर’सारख्या प्रयोगांमधून निसर्गाशीही स्नेहभाव जोपासला जातो. पांडुरंगशास्त्री म्हणत, ‘माणूस-माणूस, माणूस-निसर्ग आणि निसर्ग-परमात्मा’ हाच परमात्मस्वरूप होण्याचा राजमार्ग आहे. अलीकडचे वैज्ञानिक शोधही या विचारांना पुष्टी देतात. मेंदूमध्येच न्यूरॉन्स् असतात असे विज्ञानाने आजपर्यंत सांगितले..पण न्यूरॉन्स् हार्टमध्येही असतात आणि त्यांची संख्या ४० हजार इतकी आहे, असा नवा शोध अलीकडे लागला. हार्टमधील न्यूरॉन्सचे आणि मेंदूमधील न्यूरॉन्सचे अनुसंधान साधले गेले, तर जीव दैवी प्रेरणा अनुभवू लागतो, असे वैज्ञानिक सांगतात. या सृष्टीत संपूर्ण जीवसृष्टीला बांधणारे एक सेल्युलर नेटवर्क आहे. त्यालाच प्रजातंतू म्हणतात. प्रजातंतूंनी जोडलेले सर्व जिवांचे हे परस्पर दैवी संबंध उमजले तर मनुष्याची दृष्टी व्यापक होऊन समाधानी-आनंदी जीवनाचा दैवी परिवार अस्तित्वात येतो. ‘स्वाध्याय’मधून हे सर्वकाही सहजगत्या साधले जाते. समज आली तर जीवनात आनंदाची अनुभूती येऊ लागते. म्हणूनच पांडुरंगशास्त्री म्हणत- Bhakti is an understanding!.जे लोक या विचारधारेशी जोडले गेले ते, एक आचार, एक विचार आणि एक उपासनापद्धती अवलंबू लागले. यथावकाश परस्परांना पुष्टी देणारा हा गंगासागर स्वरूप दैवी परिवार अस्तित्वात आला. पांडुरंगशास्त्रींच्या साठ वर्षांच्या अविरत कार्याची-तपाची ही परिणिती म्हटली पाहिजे. दादाजींच्या या अफाट कार्याला गवसणी घालणे, ही गोष्ट सोपी खासच नाही. तथापि, आधुनिक काळात पांडुरंगशास्त्रींनीं कोणती क्रांती केली याचा थोडक्यात विचार करताना प्रामुख्याने तीन महत्त्वाच्या गोष्टी...१) गीतोक्त विचारांना त्यांनी कृतिरूपात आणले.गीतेत सांगितलेला निष्काम कर्मयोग पांडुरंगशास्त्रींनी भावफेरी आणि भक्तिफेरीमधून लाखो स्वाध्यायींमध्ये सहज रुजवला.२) मूर्तिपूजेतले गहन शास्त्र समजावले. ‘आत्मनिवेदनम्’ अवस्थेपर्यंत जाण्यासाठी मूर्ती का आणि कशी सहाय्यभूत ठरते, याचे शास्त्र त्यांनी समजावले. जगातील अनेक तत्त्वज्ञांना अगदी सेमेटिक लोकांनाही त्यांनी मूर्तिपूजेचे रहस्य पटवून दिले.३) कृतिभक्तीचे महत्त्व प्रस्थापित केले. कृतिभक्ती ही निष्काम कर्मयोगाची परिसीमा असते. पूर्णत: नि:संग आणि निरपेक्ष भावाने कृतिभक्ती केली तर त्याचे फार मोठे परिणाम प्राप्त होतात.वास्तविक, जीवभावना आणि अहंकार असल्याशिवाय कोणतेही कार्य सिद्ध होऊ शकत नाही. परंतु इथे अहंकार बाजूला ठेवून देवासाठी कार्य केल्यामुळे त्या कार्यात ‘नारायणी शक्ती’ आविष्कृत होते..Premium|Study Room : नव्या जगाचा शोध घेत नवनिर्मिती करणारा ‘विचार’..!.मानवसमूह हा परस्परावलंबी आहे. परस्परांना पुष्टी देऊनच प्रत्येक मनुष्याचे जीवन सुंदर होते; ते दैवी बनू लागते. ही गोष्ट भावनिक अथवा कपोलकल्पितही नाही. त्यामागे मानसशास्त्राबरोबर विज्ञानही आहे. उपजत ज्ञानासह, वेदोपनिषद, दर्शनशास्त्रे, विविध भारतीय भाष्ये यांपासून देकार्त, व्हाईटहेड, ड्युरांड, हेगेल, कांट, मार्क्स, फ्रॉइड आदी असंख्य विचारवंतांच्या विचारांच्या तौलनिक अभ्यासातून पांडुरंगशास्त्रींनी हा स्वाध्याय-मंत्र लक्षावधी स्वाध्यायींमध्ये रुजवला. दादाजींचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी विचारांबरोबर व्यवस्थाही दिली! विविध विचारधारांशी झालेल्या वादविवादांतून निर्माण झालेले विचार मांडले, अनेकविध प्रयोगांमधून सिद्धही केले. म्हणूनच त्यांचे 'योगेश्वर कृषी वृक्षमंदिर', २० गावांचे 'श्रीदर्शनम', 'हिरामंदिर', 'अमृतालयम' असे जवळपास चाळीस प्रयोग आजही कार्यरत आहेत.. 