समाजवादी चळवळीतील प्रेरणास्रोत

उपेंद्र टण्णू तो काळ होता आणीबाणीचा. मी त्यावेळी सहावीत होतो. जळगावच्या रेल्वे स्टेशनवर. आम्ही पुण्याला जाण्यासाठी जळगावच्या रेल्वे स्टेशनवर थांबलो होतो. तेथे एक उंचपुरा धिप्पाड साधू उभा होता. त्याने वडिलांना खुणावत त्याच्याजवळ बोलावले. वडील त्यांच्याजवळ गेले आणि ते बराच वेळ त्यांच्याशी बोलत होते..थोड्या वेळाने साधू निघून गेला. आम्हाला कुतूहल वाटत होते की आपले वडील साधुशी काय बोलत असतील. आम्ही वडिलांना विचारले की, ''तुमची त्या साधूबाबाशी ओळख आहे का?'' वडील हसले व म्हणाले, '' होय खूप चांगली ओळख आहे; पण मी आत्ता तुम्हाला त्यांचे नाव सांगणार नाही. नंतर कधी तरी सांगेन.'' काही महिन्यांनी आणिबाणी उठली. त्यानंतरच्या सुट्ट्या लागल्यावर आम्ही पुन्हा पुण्याला जाण्यासाठी जळगावच्या रेल्वे स्टेशनवर गेलो असताना वडील म्हणाले,''आठवतंय का मला मागच्या वेळी येथे एक साधूबाबा भेटले होते. त्यावेळी मी तुम्हाला त्यांचे नाव सांगितले नव्हते, याचे कारण त्यांनी वेषांतर केले होते. ते होते पन्नालाल सुराणा..पिंपरी सामाजिक उत्तरदायित्व वडके.पुढे धुळ्यात असताना राष्ट्र सेवा दलाच्या शाखेत, शिबिरात सहभागी होऊ लागलो. तिथे पुन्हा पन्नालाल सुराणा यांची माहिती मिळाली. ओळखही झाली. राष्ट्र सेवा दलाची पंचसूत्री त्यांच्याकडून शिकायला मिळाली. पुढे राष्ट्र सेवा दलाने 'छात्रभारती' ही विद्यार्थी संघटना सुरु केली. ते काम करत असताना पन्नालासलजींशी नेहमी संपर्क व संवाद व्हायचा. पुढे नोकरी लागली. सोबत हे कामही सुरूच होते. एकदा त्यांनी मला विचारले,'' लग्नाचा विचार करतोस की नाही? आणि तुझ्या अपेक्षा काय आहेत?''.मी म्हणालो,'' मुलगी चळवळीच्या कुटुंबातील हवी, म्हणजे माझे काम मला पुढेही असेच चालू ठेवता येईल. माझे बोलणे संपायच्या आत ते म्हणाले, ''अशी एक मुलगी आहे. पंढरपूरच्या पु.बा.क्षीरसागर यांची मुलगी आहे. त्यांचे संपूर्ण कुटुंब राष्ट्र सेवा दलाचे आहे. पुण्यात आम्ही नोंदणी पद्धतीने विवाह केला. साक्षीदार म्हणून पन्नालालजी व वीणाताई सोबत होतेच..पुढे त्यांच्या सल्ल्याने नाशिक सोडून औरंगाबादला दैनिक 'मराठवाडा'मध्ये काम करायला सुरुवात केली. सुरुवातीस काही दिवस एकटाच होतो. पन्नालालजींनी रहायची सोय त्यांच्यासोबतच केली होती. प्रत्यक्ष त्यांच्यासोबत रहायचा प्रसंग कधी आला नव्हता. मी तेथे असलेल्या वाचनालयाच्या खोलीत झोपायचो. भल्या सकाळी आवाज यायचा, ''उपेंद्र चहा ठेवलाय.'' उठून बघितले तर शेजारच्या टेबलवर त्यांनी आधी उठून स्वतः केलेल्या चहाचा कप असायचा. पुष्पा आल्यावर आम्ही घर केले. त्यावेळी पुष्पाला नोकरी नव्हती. पन्नालालजी तिला स्कूटरवर घेऊन वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये तिला नोकरी मिळावी म्हणून घेऊन जायचे. पुढे आम्ही भूकंपग्रस्त काळनींबाळा येथे राहायला गेल्यावर वीणाताई व पन्नालालजी खास आमचे एकंदर कसे सुरू आहे, हे पाहण्यासाठी आले होते. एकेका कार्यकर्त्याशी ते किती प्रेमाने, आस्थेने वागत, याचा हा साक्षात अनुभव होता..पन्नालालजी आता आपल्यात नाहीत हे समजल्यावर असंख्य व्यक्तिगत आठवणी डोळ्यासमोर येत होत्या. त्याचवेळी राष्ट्र सेवा दलाचे अध्यक्ष, दैनिक मराठवाड्याचे संपादक, राष्ट्र सेवा दलाचे अध्यक्ष, सोशलिस्ट पार्टीचे नेते, नळदुर्गच्या 'आपलं घर'चे पालक, लेखक, विचारवंत अशा अनेकविध जबाबदाऱ्या सक्षमतेने व सजगपणे निभावणारे पन्नालालजी म्हणजे चळवळीचा वटवृक्ष. कार्यकर्त्यांना शिबिरातून लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक दृष्टिकोन अशा विषयावरील साध्या, सोप्या भाषेतील त्यांची परिणामकारक बौद्धिके हे वैचारिक स्पष्टता निर्माण करणारी व दृष्टिकोन विकसित करणारी ठरली आहेत..टुडे पान एकसाठी रविंद्र चव्हाण-उदय सामंत बातमी.मला त्यांच्या सहवासातून, वागण्या-बोलण्यातून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या. कार्यकर्त्याचे आचरण हे त्याच्या विचारसरणीला अनुसरून असले पाहिजे. साधेपणा, समोरच्याचे पूर्णपणे व व्यवस्थितपणे ऐकून त्यावर विचार करूनच आपण बोलले पाहिजे. आपल्यासोबत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी आपले विश्वासाचे व आपुलकीचे नाते असले पाहिजे. कार्यकर्त्यांमध्ये सयंम व विचार मांडायचे धैर्य असले पाहिजे. कार्यकर्ता म्हणून समाजाप्रती जशी आपली जबाबदारी आहे; तेवढीच जबाबदारी आपल्या कुटुंबाप्रतीही असली पाहिजे, हाही धडा त्यांनी दिला. त्यांचे स्वतःचे आचरणही तसेच होते. पन्नालालजी ज्या विचाराने समाजवादी चळवळीत सातत्याने काम करत होते ते काम पुढे नेणे, हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल..