संपादकीय

‘वसुधैव कुटुंबकम्’ तत्त्वाचे समर्पित साधक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या ७५व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि कार्य गौरवले. त्यांच्याबद्दल बोलताना मोदींनी त्यांच्या जीवनातील सातत्य आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी समर्पण याचे महत्त्व सांगितले.
आज ११ सप्टेंबर. खरे तर हा दोन परस्परविरोधी घटनांचे स्मरण करून देणारा दिवस. यापैकी पहिली घटना म्हणजे १८९३ मधील. त्यावेळी स्वामी विवेकानंदांनी शिकागोमध्ये आपले ऐतिहासिक भाषण केले होते. `माझ्या बंधू आणि भगिनींनो’, या संबोधनाने त्यांनी सभागृहात उपस्थित हजारो लोकांची मने जिंकली होती. त्यांनी भारताच्या शाश्वत आध्यात्मिक परंपरेची आणि विश्वबंधुत्वाच्या तत्त्वाची जगाला ओळख करून दिली. आता दुसरी घटना म्हणजे ९/११ च्या क्रूर दहशतवादी हल्ल्यांची. खरे तर, दहशतवाद आणि कट्टरतेच्या धोक्यामुळे याच विश्वबंधुत्वाच्या मूल्यावर, तत्त्वावर हल्ला झाला होता.

