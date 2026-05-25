संपादकीय

ढिंग टांग : केक कटवा, नीट हटवा..!

वाढदिवसाच्या केकपासून ‘नीट हटवा, देश वाचवा’पर्यंत; आदूबाळ-अमूबाळची गप्पा, नाइट लाइफचं स्वप्न आणि महाराष्ट्र वाचवण्याच्या निर्धाराची मिश्कील गोष्ट
Political Satire: The 'Cake Cutting' Politics in Maharashtra

Political Satire: The 'Cake Cutting' Politics in Maharashtra

Sakal

ब्रिटिश नंदी
Updated on

आदूबाळ : (फोन फिरवत) हाय देअर, विश यु मेनी मेनी हॅप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे!! वाढदिवसाच्या अनेकानेक शुभेच्छा! तुम जिओ हजारो साल, साल के दिन हो पचास हजार!!

अमूबाळ : (चक्रावून) मिलियन थँक्स ब्रो! पण मघाशीच तू येऊन गेलास ना? मी केक कापला, तू टाळ्या वाजवल्यास? हीऽऽ गर्दी झाली होती! मग आपण फोटोबिटो काढले!...हे सगळं स्वप्नात घडलं की काय?

आदूबाळ : (बंधुप्रेमाने सद्गदित होऊन) नाही रे ब्रो! मी येऊन गेलो हे खरंय! तू भलामोठा केक कापलास, हेसुद्धा खरंय! मी टाळ्या वाजवल्या, तुला मोदीजी स्टाइल मिठी मारली, हेही खरंय!! पण वाटलं, घरी पोचल्यावर तुला फोनवरुन पुन्हा एकदा विश करायला हवं!!

अमूबाळ : (कंठ दाटून येत) किती प्रेम आहे रे तुझं माझ्यावर...आधी का नाही भेटलास?

आदूबाळ : (विषय बदलत) ते जाऊ दे! आज काय स्पेशल? कशी झाली बर्थ डे पार्टी?

अमूबाळ : (ढेकर देत) ऑऊब्ब!...मस्त...मी तीन आंबे खाल्ले!!

आदूबाळ : (च्याट पडत) अरेच्चा, आज संडे आहे ना!! नो पार्टी?

अमूबाळ : (आज्ञाधारक सुरात)...बाबा नको म्हणाले!

Loading content, please wait...
political
Birthday
british nandi
Celebration
celebration birthday
Political Accountability
Political satire
political accountability India