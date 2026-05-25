ढिंग टांग : केक कटवा, नीट हटवा..!

आदूबाळ : (फोन फिरवत) हाय देअर, विश यु मेनी मेनी हॅप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे!! वाढदिवसाच्या अनेकानेक शुभेच्छा! तुम जिओ हजारो साल, साल के दिन हो पचास हजार!!अमूबाळ : (चक्रावून) मिलियन थँक्स ब्रो! पण मघाशीच तू येऊन गेलास ना? मी केक कापला, तू टाळ्या वाजवल्यास? हीऽऽ गर्दी झाली होती! मग आपण फोटोबिटो काढले!...हे सगळं स्वप्नात घडलं की काय?आदूबाळ : (बंधुप्रेमाने सद्गदित होऊन) नाही रे ब्रो! मी येऊन गेलो हे खरंय! तू भलामोठा केक कापलास, हेसुद्धा खरंय! मी टाळ्या वाजवल्या, तुला मोदीजी स्टाइल मिठी मारली, हेही खरंय!! पण वाटलं, घरी पोचल्यावर तुला फोनवरुन पुन्हा एकदा विश करायला हवं!! अमूबाळ : (कंठ दाटून येत) किती प्रेम आहे रे तुझं माझ्यावर...आधी का नाही भेटलास?आदूबाळ : (विषय बदलत) ते जाऊ दे! आज काय स्पेशल? कशी झाली बर्थ डे पार्टी? अमूबाळ : (ढेकर देत) ऑऊब्ब!...मस्त...मी तीन आंबे खाल्ले!! आदूबाळ : (च्याट पडत) अरेच्चा, आज संडे आहे ना!! नो पार्टी?अमूबाळ : (आज्ञाधारक सुरात)...बाबा नको म्हणाले! .आदूबाळ : (गंभीर होत)...आय सी! मीसुद्धा हल्ली रोज सातच्या आत घरात असतो! कारण बाबा नको म्हणतात!! पण मी कधी कधी ऐकत नाही! कारण मला मुंबईत नाइट लाइफ सुरू करायचंय!! बारा महिने मध्यरात्रीसुद्धा एखाद्याला आंबे खाता आले पाहिजेत, हे माझं स्वप्न आहे...अमूबाळ : (श्रद्धेने)...एक ना एक दिवस तुझं स्वप्न पूर्ण होईल, आदूदादा!!आदूबाळ : (जबाबदारीने) मुंबईसकट संयुक्त महाराष्ट्राचं भलं करण्याची जबाबदारी आता आपल्या दोघांवर आहे ब्रो!! महाराष्ट्र आपली वाट पाहतोय!अमूबाळ : (गंभीरपणाने) मला जाणीव आहे! आज मी कापलेल्या केकवरसुद्धा ‘नीट हटवा, देश वाचवा’ हा मेसेज लिहिला होता!आदूबाळ : (कौतुकानं) आयसिंग ऑन द केक! हाहा!! पण केवढा मोठा तो केक!!अमूबाळ : (कौतुक नम्रपणे स्वीकारत) थँक्यू! पण आकारापेक्षा मेसेज महत्त्वाचा होता...आदूबाळ : (अचानक आठवून) तुझे बाबा, आय मीन माझे काका दिसले नाहीत कुठे?अमूबाळ : (सारवासारव करत) ते आतल्या खोलीत होते! ते म्हणाले की मी पुढे आलो तर आपले कार्यकर्ते मलाच केक कापायला लावतील! वाढदिवस तुझा, मी कशाला केक कापू? पण तुझे बाबा, आय मीन माझे काका का आले नाहीत?.आदूबाळ : (मखलाशीने खुलासा करत) ते म्हणाले की मी आलो तर केक मलाच कापावा लागणार! आणि केक कापला की तो टिचभर का होईना, खावा लागणार! केक तब्बेतीला वाईट! शिवाय आज संडे होता...अमूबाळ : (आश्चर्यानं) संडेला काय असतं?आदूबाळ : (स्फोटक खुलासा!..) ते संडेला कुठेही जात नाहीत, घरीच असतात...अमूबाळ : (निरागसपणाचा कडेलोट...) पण ते एरवीही घरीच असतात ना?आदूबाळ : (कंटाळून पुन्हा खुलासा करत) म्हणून काय झालं? रविवारी सुटी नको?अमूबाळ : (एकदम पटल्यामुळे...) तेही खरंच! माणसानं काम तरी किती करायचं?आदूबाळ : (निमंत्रण देत) आता तूच तेरा जूनला आमच्याकडे ये! येशील ना?अमूबाळ : (उत्सुकतेनं) येईन!आदूबाळ : (विजयी मुद्रेने) तेव्हा आणखी मोठ्ठा केक कापू, आणि ‘नीट’ नीट हटवू! अरे, माझा बर्थ डे आहे ना! जय महाराष्ट्र!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.