ढिंग टांग : चुनावचोर मचाए शोर..!

बेटा : (नेहमीप्रमाणे एण्ट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण...मम्मा, आयॅम बॅक! मम्मामॅडम : (नेहमीप्रमाणे पक्षकार्यात बिझी...) हं! बेटा : (उत्साहाने) मम्मा, केरळम विजयम प्राप्तम! अभिनंदन नाही का करणार?मम्मामॅडम : (प्रसन्नपणाने) हार्टी काँग्रॅच्युलेशन्स! तू आणि दिदीनं फारच उत्तम काम केलंत! केरळमचा निकाल ऐकून अगदीच अनिराळम निराळम वाटतंय...बेटा : (अभिमानाने) हमारी मेहनत रंग लाई! केरळममधले लोक प्रेमळम आहेत!! माझ्या मुहब्बत की दुकानचं त्यांनी स्वागतम केलं! तिथं लोकशाही जिवंत आहे! मम्मामॅडम : (आठवणीनं) हे बघ, तुझ्यासाठी टेबलावर इडली आणि सांबार ठेवलंय...खाऊन घे हो!! .बेटा : (अत्यंत जबाबदारीने) नाही मम्मा, इडल्या खात बसायला मला वेळ नाही! मला पुन्हा भारत जोडो यात्रा काढावी लागणार! मला आता निघायला हवं!मम्मामॅडम : (आदेशवजा सुरात) कोणीही कुठ्ठंही जायचं नाही आता! पुढल्या वर्षी यूपी, पंजाबात वगैरे निवडणुका आहेत, तोवर काहीही करायचं नाही! झालं तेवढं खूप झालं!बेटा : (वेदनायुक्त सुरात) लोकतंत्र खतरे में है मां! मुझे जानाही होगा! जिस तरह चुनावचोरी हुई है, वह देखकर कोई भी जागरूक व्यक्ती इडली नहीं खा सकता!!मम्मामॅडम : (कपाळाला हात लावत) कसली चुनावचोरी? व्होटचोरीबद्दल ऐकलं होतं, आता हे नवीनच ऐकतेय!!बेटा : (खुलासा करत) व्होटचोरीचा हा पुढला प्रकार आहे- चुनावचोरी! आख्खीच्या आख्खी निवडणूकच चोरून न्यायची! पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये शेकडो मतदारसंघांमध्ये निवडणुकाच चोरीला गेल्या!! लंपास, टाटा, बाय बाय!!मम्मामॅडम : (धक्का बसून) डोण्ट टेल मी! इव्हीएम चोरीला गेलं असं म्हणायचंय का तुला?बेटा : (डोळे मिटून) नोप! सांगतोय काय, ऐकते आहेस ना, -संपूर्ण इलेक्शन चोरीला गेलं! बंगालमध्ये तर किमान शंभरेक जागा चोरीला गेल्या! आसाममध्येही तितक्याच!मम्मामॅडम : (डोळे बारीक करत) सीसीटीव्हीत सापडतीलच चोर!बेटा : (डोळे खाडकन उघडून) सीसीटीव्हीच्या निगराणीतच चुनाव चोरीला गेले! दिवसाढवळ्या! दोन संशयितांवर वहीम आहे!! दोघेही सराईत आहेत....मम्मामॅडम : (सीरिअस चेहरा करुन) ऐकावं ते नवलंच!! चुनावच्या चुनाव चोरायला ते काय नाव आहे की आडनाव?बेटा : (रहस्यभेद केल्याच्या आविर्भावात) बंगालमध्ये शंभरेक चुनाव चोरीला गेले! आसाममध्येही असेच दरोडे पडले! हे काही नवीन नाहीए...महाराष्ट्र, हरियाणात हाच पॅटर्न बघायला मिळाला! चोरांची मोडस ऑपरेंडी कळलेली आहे, चोरदेखील कळले आहेत...हे रहस्य मीच उकललं मम्मा! तरी मी ओरडून ओरडून सांगत होतो की, या चोरांच्या जोडगोळीला आवरा! ते देशभर धुमाकूळ घालतील! पण कोणीही माझं ऐकलं नाही!..मम्मामॅडम : (शंकेखोरपणाने) बंगाल आणि आसाममध्ये चोरी झाली, मग तामीळनाडू आणि केरळममध्ये का नाही झाली?बेटा : (विजयी मुद्रेने) कारण उघड आहे! केरळममध्ये मी डोळ्यात तेल घालून पहारा देत होतो, आणि तामीळनाडूत चोर गेलेच नाहीत!मम्मामॅडम : माय गॉड! धिस इज समथिंग व्हेरी सिरीअस!! आपण काहीतरी केलं पाहिजे!!बेटा : (दिलासा देत) डोण्ट वरी! मैं हूं ना!! ममतादिदींनासुद्धा मी हेच सांगितलं! त्यांना म्हटलं, चुनावचोरीचा नुसता आरोप करू नका, एफआयआर दाखल करा!! मी ओळख परेड करायला येतो! चोरांना मुद्देमालासकट पकडून देऊ!! दीदी म्हणाल्या की धोन्नोबाद, मी दिल्लीत येतेच आहे, तेव्हा बोलू!!मम्मामॅडम : (सावध होत) बेटा, सावधान! आपली इंडिया आघाडीच चोरीला जाणार नाही, याची काळजी घ्या!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.