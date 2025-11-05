दहावं वरीस मोक्याचं !

गणेश रामचंद्र निमकर नागरी सहकारी बँकांचे दैनंदिन बँकिंग नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेकडे, तर प्रशासकीय नियंत्रण राज्य अथवा केंद्रीय सहकार खात्याकडे होते. जून २०२० मध्ये ‘बँकिंग नियमन कायद्या’त बदल झाल्यावर रिझर्व्ह बँकेने दैनंदिन बँकिंग नियंत्रणाबरोबरच राज्य अथवा केंद्रीय सहकार खात्याकडील प्रशासकीय नियंत्रणातही हस्तक्षेप केला आहे..बँकिंग नियमन कायद्यात सहकारी बँकांबाबत संचालक मंडळाच्या सदस्यपदाची महत्तम कालमर्यादा सलग आठ वर्षे करण्यात आली होती. त्यावेळी हा बदल पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने ‘महाराष्ट्र अर्बन बँक फेडरेशन’ला पत्राने कळवले होते. एक ऑगस्ट २०२५पासून हीच महत्तम कालमर्यादा सलग दहा वर्षे करण्यात आल्यानंतर, मात्र आता ही तत्काळ अमलात येईल, अशी चर्चा आहे. नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या आधारे कोणताही कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करणे योग्य होत नसले तरी दाद कोणाकडे मागणार? या परिस्थितीत आज बँकांना हा बदल तातडीने स्वीकारण्यावाचून पर्याय नाही. याबाबत रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टता देण्याची आवश्यकता आहे. यापूर्वीदेखील ‘महाराष्ट्र सहकार कायद्या’मध्ये पदाधिकारी (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) यांच्याबाबतीत सुरुवातीला सलग दहा वर्षांचा महत्तम कार्यकाळ अपात्रतेसाठी ठरवला होता. त्यातील पळवाटा पाहून नंतर खंडित किंवा विनाखंडित असा एकूण दहा वर्षांचा महत्तम कार्यकाळ ठरवला होता. या बदलानंतर खरा उद्देश सफल न झाल्याने शेवटी राज्य सरकारने ही तरतूद रद्द केली. बहुराज्यीय सहकारी कायद्यामध्ये पदाधिकारी (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) यांच्याबाबतीत दोन सलग खंडित किंवा विनाखंडित कार्यकाळ ठरवला असून, नंतर एक पूर्ण कार्यकाळ विश्रांतीनंतर पुन्हा पात्रता धारण होईल अशी तरतूद आहे..Pune Crime : संशयित पुस्तके, कागदपत्रे जाळली; जुबेरच्या अटकेनंतर साथीदारांचे कृत्य, ‘एटीएस’च्या तपासात उघड.सहकारी बँकांचा संचालक कालावधी दहा वर्षे असण्याचा निर्णय सहकारी बँकांसाठी धोरणात्मक कार्यप्रणाली आणि व्यवस्थापनावर अनेक परिणाम घडवू शकतो. नवीन विचार व तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन मिळेल. बँकेला अधिक स्पर्धात्मक होऊन बदलत्या परिस्थितीत चांगल्या प्रकारे मार्गक्रमण करता येईल. संचालकांचा कालावधी दहा वर्षे ठेवण्याचा निर्णय फायदेशीर असला तरी त्याचबरोबर त्याचे काही संभाव्य धोके आणि अडचणीही आहेत. बँक व्यवस्थापन, संचालकांची कार्यक्षमता आणि संस्थेची धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि पारदर्शक धोरणावरच या बदलाचा प्रभाव सकारात्मक राहील. कोरोनानंतर बहुतेक बँकांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्याने त्यांचा सर्वांचा कार्यकाळ साधारण पुढील दोन-अडीच वर्षांत संपणार आहे. अनेक बँकांचे बहुतेक अनुभवी संचालक या नियमामुळे अपात्र होतील. संबंधित बँकेचे संचालकपद रद्द झाल्यास ते असोसिएशन व फेडरेशन्सवर अपात्र होतील. या संदर्भात संबंधित बँक तसेच असोसिएशन आणि फेडरेशन यांनी योग्य उपाययोजना करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र सहकार कायद्यात पूर्वी नैमित्तिक रिक्त जागा भरण्यासाठी असणाऱ्या नियमात बदल झाला आहे. अडीच वर्षांचा कार्यकाळ ही अट रद्द झाली असून, संपूर्ण कार्यकाळात त्याच प्रवर्गातील कमाल दोनऐवजी एक तृतीयांश रिक्त जागा स्वीकृतीने भरता येणार आहेत. या तरतुदीचा वापर करून ज्यांना संचालक म्हणून संधी द्यावयाची आहे, त्यांना या मार्गाने आताच प्रवेश देऊन बँक कामकाजाची माहिती देता येईल..नियंत्रकांची अपेक्षाया निर्णयामुळे नवोदितांना संधी मिळून, काही बँकांमध्ये असणारे कौटुंबिक वर्चस्व संपेल, अशी नियंत्रकांची अपेक्षा आहे. संचालक हे एकाच कुटुंबातील नसावेत असे कोणतेच बंधन नाही. याच तरतुदीचा फायदा घेऊन प्रस्थापितांच्या कुटुंबातील अथवा परिचित व्यक्तींनाच संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. संचालक मंडळात विशेषतः नव्याने तरुण संचालक यावेत, हा या तरतुदीचा खरा उद्देश आहे. कुटुंबातील किंवा परिचित मंडळींना संधी देण्यास कोणाचाच आक्षेप नाही. मात्र ही मंडळी खरोखरच त्या पदाला पात्र असणे आवश्यक आहे. नागरी बँकांसाठी व्यवस्थापन मंडळ (बी.ओ.एम.) ही एक रिझर्व्ह बँकेनेच निर्माण केलेली समांतर यंत्रणा आहे. या यंत्रणेच्या माध्यमातून ज्येष्ठ संचालकांना नवोदितांसाठी मार्गदर्शन करण्याची संधी आहे. व्यवस्थापन मंडळ (बी.ओ.एम.) सदस्यांसाठी महत्तम कार्यकाळाची अट नसल्याने याचा तारतम्याने वापर होणे अपेक्षित आहे. या यंत्रणेद्वारे संस्थेवर कायमस्वरूपी वर्चस्व ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्यास हा बदल करण्यामागचा खरा उद्देश कागदावरच राहील..ज्येष्ठ व अनुभवी संचालकांनी पालक या नात्याने तरुण संचालकांकडे संस्थेचा पदभार दिला पाहिजे. एखाद्या तरुणाला अध्यक्ष करायचे असल्यास अगोदर निर्णयप्रक्रियेत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. सहकार चळवळ भविष्यात तरुणाईच्या हातात देताना अनुभवी संचालक आणि तरुणाई यांचे यथायोग्य मिश्रण संचालकमंडळामध्ये असणे गरजेचे आहे. सद्यःस्थितीत बँकिंग व्यवसायासाठी व्यावसायिक व तंत्रज्ञानाशी जवळीक असणारे संचालक आवश्यक असून, अनेक सहकारी बँकांना असे तरुण संचालक मिळत नाहीत. यापुढे बँकांना विशेष प्रयत्न करून तरुण होतकरू भावी संचालकांना तयार करावे लागेल.अनेक बँकांत आवश्यक जागांसाठी योग्य व्यक्ती मिळत नाहीत. या तरतुदीमुळे संचालक मंडळातील सदस्य आरक्षण आणि संख्या याबाबत पुनर्विचार करावा लागेल. सरासरी वयोमर्यादा कमी होण्याच्या दृष्टीने काही प्रमाणात तरुण संचालक असावेत, असे बंधन करता आल्यास स्वेच्छेने नाही; पण सक्तीने तरुणाई संचालक मंडळामध्ये समाविष्ट होतील. अशा संमिश्र संचालकमंडळ रचनेमुळे पुढील पिढीकडे संस्थेची सूत्रे सुपूर्द करताना सभासदांच्या मनात कोणतीही शंका राहणार नाही. यामध्ये सहकारी संस्थांचीच महत्त्वाची भूमिका राहणार(लेखक बँकिंग क्षेत्राचे तज्ज्ञ आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.