इतिहासातील ज्ञानयोगी

मोहन शेटेचौदा सप्टेंबरची सकाळ! 'शिवशंभू विचार मंच'चे महाराष्ट्रातल्या गावागावातून आलेले तरुण अभ्यासक! व्याख्यान ऐकायला उत्सुक झालेले.... आणि व्यासपीठावर साक्षात गजानन भास्कर मेहेंदळे! वाणीचा गंगौघ वाहू लागतो. कुठेही आक्रस्ताळेपणा नाही की अभिनिवेश नाही. शांतपणे, नर्मविनोदी शैलीत ज्या तथाकथित फर्मानाद्वारे औरंगजेब धर्मसहिष्णू होता, हे दाखवण्याचा खटाटोप आजवर करण्यात आला, ते फर्मानच कसे बनावट आहे, हे सप्रमाण सिद्ध केले जाते..गजाभाऊंच्या बोलण्यातून त्यांच्या पाच तपांहून अधिक संशोधनाची प्रगल्भता, लक्षावधी कागदपत्रांच्या अभ्यासातून आलेली पारखी नजर, देशविदेशातील ग्रंथ, त्यांचे लेखक, त्या लेखनामागील हेतू, कळत-नकळत झालेल्या त्यांच्या चुका, संदर्भ देण्यातील अचूकता, मराठी, संस्कृत, फारसी, इंग्रजी ऐतिहासिक समकालीन कागदपत्रांतील पुरावे या सगळ्याचे विराट दर्शन घडत होते. औरंगजेबाच्या या क्रूर वृत्तीचे वर्णन करताना एरवी तटस्थपणे बोलणारे गजाभाऊ गहिवरले. त्यांच्या भाषणाने भारावलेल्या आम्हाला काय ठाऊक की अजून तीन दिवसांनी आपल्याला गजाभाऊंना श्रद्धांजली वाहावी लागणार आहे ..अखंड ज्ञानसाधनागेली पन्नास वर्षे गजाभाऊंची अखंड ज्ञानसाधना सुरू होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील प्रत्येक ऐतिहासिक कागद त्यांनी चिकित्सक वृत्तीने वाचला होता. 'समकालीन विश्वासार्ह ऐतिहासिक पुराव्यातून जे सिद्ध होईल तेवढेच मी सांगणार' हा वसा त्यांनी कधी सोडला नाही..मात्र असे असले तरी ऐतिहासिक ललित कलाकृतींचेही महत्त्व ते जाणत होते. इतिहासप्रेमी मंडळाच्या वतीने दुर्गप्रतिकृती प्रदर्शनाचा दृक-श्राव्य कार्यक्रम आम्ही आयोजित करत असू. अालंकारिक भाषा, कविता, नाट्यमय संवाद अशा प्रकारे नटवलेली कलाकृती गजाभाऊंसारख्या प्रखर सत्यनिष्ठ व्यक्तीला आवडेल का, अशी शंका माझ्या मनात होती. म्हणून थोडेसे घाबरतच मी त्यांना निमंत्रण दिले. मात्र ते उत्साहाने आले आणि कौतुकही केले. म्हणाले, ''इतिहास समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशा माध्यमांची मदत जरूर घेतली पाहिजे. फक्त ते आकर्षक पद्धतीने मांडण्याच्या नादात सत्याचा धागा सुटणार नाही याचे पथ्य पाळले की पुरे!''.त्यांनी मनात आणले असते तर पुण्यात आणि सर्व महाराष्ट्रात व्यासपीठावरून सत्कार घेत त्यांना मिरवता आले असते. राज्य व देश पातळीवरील पुरस्कार त्यांच्या पायाशी चालत आले असते. पण त्यांनी निग्रहपूर्वक हा मोह टाळला. कारण सत्कार, पुरस्कार, कीर्ती हे त्यांना त्यांच्या अध्ययन एकाग्रतेतील अडथळे वाटत असत. मात्र एखादा तरुण अभ्यासक इतिहासातील शंका घेऊन आल्यास ते तत्परतेने मार्गदर्शन करत, तरुण संशोधकांची एक नवी पिढी त्यांनी घडवली..पारतंत्र्याच्या काळापासून 'इतिहास' हा विषय केवळ ज्ञान म्हणून न रहाता राज्यकर्त्यांच्या हातातील ते एक शस्त्र बनले. समाजावरील पकड पक्की करण्यासाठी आपल्या सोईचा इतिहास त्यांनी शिकवला. स्वातंत्र्यानंतर काही गटांनी आपला स्वार्थी हेतू साध्य करण्यासाठी इतिहासातून भेदाभेदाचे विष पेरण्याचे कारस्थान रचले. महापुरुषांना जाणीवपूर्वक बदनाम करण्यात आले. आक्रमकांचे अत्याचार पुसून टाकून उलट त्यांचे उदात्तीकरण सुरू झाले..अग्रलेख : हे शब्दब्रह्म अशेष….समाजमाध्यमांच्या उदयानंतर या भ्रामक प्रचाराला जणू वादळाचे रूप आले. दंगली घडवून समाजमन दुभंगून टाकण्याचे उद्योग सुरू झाले. अशावेळी गजाभाऊंसारखा इतिहासकार शांतपणे मात्र ठामपणे सत्य इतिहास मांडत राहिला. तोफेचा गोळा आदळल्यावर भक्कम तटबंदी ढासळावी, तसे गजाभाऊंचे ग्रंथ प्रकाशित होताच लबाड लेखकांच्या चुकीच्या लेखनाचे मनोरे जमीनदोस्त होऊ लागले. सत्य प्रतिपादनाबरोबरच असत्यखंडनाचेही काम करण्यासाठी मेहेंदळे हे वैचारिक रणांगणावर पाय रोवून उभे ठाकले. कोणतीही सिद्धी प्राप्त करण्यापूर्वीच प्रसिद्धीच्या मागे धावणाऱ्या आजच्या काळात एका विषयाच्या अध्ययनासाठी एखादी व्यक्ती संपूर्ण जीवन समर्पित करते, ही आख्यायिका वाटू शकते. भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या तपोभूमीवर राजवाडे-खरे यांची परंपरा व्रतस्थपणे जपणारा गजानन भास्कर महेंदळे नावाचा तपस्वी अनंताच्या प्रवासाला निघून गेला. या इतिहासऋषीला भावपूर्ण श्रद्धांजली!भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या तपोभूमीवर राजवाडे - खरे यांची परंपरा व्रतस्थपणे जपणारा गजानन भास्कर महेंदळे नावाचा तपस्वी संशोधक अनंताच्या प्रवासाला निघून गेला. आठवणींना उजाळा देत त्यांच्या दोन सुहृदांनी वाहिलेली आदरांजली.