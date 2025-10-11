लोकशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते

सी.पी. राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपतीगंगा आणि घागरा नद्यांच्या संगमावरील, धर्म, संस्कृती आणि ज्ञानाच्या बिहारभूमीत सिताबदियारा या गावात, ११ ऑक्टोबर १९०२ रोजी जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांचा जन्म झाला. यावर्षी आपण ‘संपूर्ण क्रांती’च्या या शिल्पकाराची १२३ वी जयंती साजरी करत आहोत. देशातील गरिबांना नेहमीच त्यांनी आपल्या सर्वोच्च प्राधान्यक्रमावर ठेवले. त्यांना मिळालेला ‘लोकनायक’ हा किताब कोणा एका मोठ्या व्यक्तिमत्त्वाने दिलेला नाही,तर पाच जून १९७४ रोजी पाटण्याच्या गांधी मैदानात एकत्र जमलेल्या लाखो भारतीय नागरिकांनी प्रेमाने त्यांना हा किताब प्रदान केला आहे. .‘लोकनायका’च्या आयुष्याची झालेली सुरुवात तशी अगदी साधी. त्यामुळेच तर ते अगदी सहजतेने गरीबांच्या जीवनमान आणि समस्यांशी जोडले गेले होते. त्यांनी सिताबदियारा इथूनच आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले, आणि त्यानंतर पाटण्यातील विद्वत्तापूर्ण आणि राष्ट्रवादी वातावरणाशी ते घट्टपणे जोडले गेले. तिथेच त्यांच्या मनात राष्ट्रवादाची बीजे रोवली गेली. ते आपले माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करत असतानाच्या काळातच, संपूर्ण भारतात ब्रिटिशांविरुद्धच्या अहिंसक आणि असहकार चळवळीने जोर धरला होता. या आंदोलनांनी त्यांच्या व्यक्तिमत्वावर इतका गहिरा प्रभाव पडला, की त्यांनी विलासी जगण्याचा त्याग करत स्वदेशीचा अंगिकार केला. .शिक्षणाच्या निमित्ताने अमेरिकेतील आपल्या सात वर्षांच्या वास्तव्याच्या काळात, ते मार्क्सवादाकडे आकर्षित झाले. भारताच्या सर्व समस्यांवरचे उत्तर त्यात असल्याचे त्यांना वाटत होते. भारतात परतल्यावर, मार्क्सवादाच्या तत्त्वज्ञानाला भारतीय परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची व्यवहार्यताही त्यांनी तपासून पाहिली, आणि या प्रयत्नांतच त्यांना जाणीव झाली, की प्रत्यक्षात लोकशाही समाजवाद आणि सर्वोदय हेच भारतातील समस्यांवरचे खरे उपाय आहेत. त्यांचा हा व्यावहारिक दृष्टिकोनच खऱ्या अर्थाने ‘जेपी’ यांच्या व्यक्तिमत्वातील शहाणीव आणि राजकारणीपणाच्या पैलूची साक्ष मिळते. त्यांच्या जीवनातील या टप्प्यातून एक गोष्ट ठळकपणे दिसते, ती म्हणजे ते केवळ विचारसरणीचे अनुयायी नव्हते, तर समाजात प्रत्यक्ष बदल आणि परिवर्तन घडवू इच्छिणारे नेते होते. विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीची सांगड सर्वोदयाच्या तत्वज्ञानाशी घातली तर भारतातील जमिनीच्या समस्यांवर एक व्यावहारिक उपाय गवसेल, असे १९५२च्या सुमारास त्यांना वाटू लागले. १९५४-१९७३ दरम्यान चंबळमधील दरोडेखोरांचे पुनर्वसन आणि अहिंसक ‘संपूर्ण क्रांती’ यासारख्या त्यांच्या उपक्रमांची जगभरात दखल घेतली जाऊन त्यांना मान्यता मिळाली. सर्वसाधारणपणे संपूर्ण मानवजातीसाठी आणि विशेषतः भारतासाठी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि शांतीची उद्दिष्टे साध्य करण्याची त्यांची निरंतर तळमळ होती..श्रमाचे मूल्यलोकनायक जयप्रकाशजींच्या मते, ''श्रम प्रतिष्ठेच्या'' संकल्पनेचे आकलन सैद्धांतिक नव्हते - ते त्यांच्या स्वतःच्या वैयक्तिक अनुभवांमधून आले होते. अमेरिकेत विद्यार्जनादरम्यान, अर्थार्जनासाठी त्यांना छोटी मोठी कामे करून ‘कमवा आणि शिका’ चा अंगीकार करावा लागला. या अनुभवांनी त्यांना श्रमिक वर्गाशी संबंधित मुद्द्यांबद्दल आकलन झाले, ज्यामुळे त्यांना प्रामाणिक श्रमिकांना आदर, योग्य वेतन आणि मानवीय कामाच्या परिस्थितीची आवश्यकता आहे हा त्यांचा विश्वास दृढ होण्यास मदत झाली. औद्योगिक समाज समृद्ध असतानाही कामगार वर्ग बहुतेकदा गरिबीत राहत असे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. न्याय्य समाजाचा पाया श्रमिक वर्गाच्या कल्याणावर आधारित असावा या दृढ विश्वासाने ते मायदेशी परतले. महत्त्वाचे म्हणजे, १९४७ मध्ये ‘अखिल भारतीय रेल्वेमेन्स फेडरेशन’, ‘अखिल भारतीय पोस्टमन अँड टेलिग्राफ लोअर ग्रेड स्टाफ युनियन’ आणि ‘अखिल भारतीय ऑर्डनन्स फॅक्टरीज वर्कर्स युनियन’ या तीन महत्त्वाच्या अखिल भारतीय कामगार संघटनांचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड करण्यात आली.बिहारचा दुष्काळलोकनायक जयप्रकाशजींचा प्रवास स्वातंत्र्यचळवळीपुरता सीमित नव्हता. त्यांना कधीही सत्तेची लालसा नव्हती तर ते जनसेवेसाठी आसुसले होते. १९६०च्या दशकात, बिहारमध्ये पुरेशा पर्जन्याअभावी, राज्य दुष्काळाच्या छायेत होते. जयप्रकाशजी हे त्यांच्या सहकारी आणि भूदान चळवळीतील अनुयायांसह लोकांचे दुःख कमी करण्यासाठी मदतकार्यात सहभागी झाले. ''बिहार राहत समिती''च्या मदतकार्याशी निगडित असतानाच, त्यांना संघ स्वयंसेवकांच्या 'राष्ट्रसेवेच्या दृष्टिकोनाचा' प्रत्यक्ष अनुभव मिळाला आणि त्यातून त्यांना खूप प्रेरणा मिळाली.जयप्रकाशजी जेव्हा समाजातील सर्वच क्षेत्रांत वाढलेल्या भ्रष्टाचाराला सामोरे गेले, तेव्हा त्यांनी भारतीय समाजाच्या पुनरुत्थानासाठी आणि पुनर्रचनेसाठी देशातील युवकांना प्रेरित करण्याची गरज भासली. लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होत असताना, त्यांनी या आंदोलनाच्या माध्यमातून लोकांच्या मनात लोकशाहीच्या शक्तीबद्दल पुन्हा आशा आणि श्रद्धा निर्माण केली. १९७३मध्ये विनोबा भावेंच्या पवनार आश्रमातून त्यांनी 'संपूर्ण क्रांती'ची स्पष्ट हाक दिली. या संपूर्ण क्रांती आंदोलनाचे अंतिम उद्दिष्ट मानवी मूल्यांवर आधारित आदर्श समाजाची निर्मिती करणे, हे होते. त्या काळातील राजकारणात मुरलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध त्यांच्या अथक आवाजाने लोकशाहीत जनशक्ती स्थापित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. जनसमुदायाला एकत्र आणण्याची, त्यांच्या संतापाला नव्या सामाजिक व्यवस्थेकडे वळवण्याची आणि १९७७ मध्ये भारतात नव्या युगाची सुरुवात करण्याची त्यांची क्षमता विलक्षण होती. या आंदोलनातून त्यांनी दाखवून दिले की, लोकशाही म्हणजे लोकांवर राज्य करणे नव्हे, तर जनतेचा आवाज बनणे होय..१९ वर्षांचा तरुण असताना मला कोयंबतूर जिल्हा संघटन सचिव म्हणून संपूर्ण क्रांती आंदोलनात योगदान देण्याचा सन्मान आणि विशेषाधिकार लाभला होता. भारताच्या इतिहासातील त्या निर्णायक काळात मिळालेल्या अनुभवांनी मला एका तरुण मुलापासून आत्मविश्वासी आणि सामाजिक जाण असलेल्या नेत्यामध्ये रूपांतरित केले. या आंदोलनाने माझ्यात परिपक्वता, नैतिक निर्णयक्षमता आणि नागरी सजगता हे नेतृत्वाचे महत्त्वाचे गुण रुजवले.आज आपण जयप्रकाशजी यांचे स्नेहपूर्वक स्मरण करतो, तेव्हा त्यांना अखंड साथ देणाऱ्या त्यांच्या पत्नी श्रीमती प्रभावतीदेवी यांना विसरून चालणार नाही. प्रभावतीदेवींनी स्वातंत्र्य आंदोलनासाठी ब्रह्मचर्याचे व्रत स्वीकारून निस्वार्थी समर्पणाचे उदाहरण घालून दिले. प्रभावतीदेवींनी आपली संपूर्ण ऊर्जा आणि जीवन गांधीजींच्या आदर्शांच्या निःस्वार्थ साधनेसाठी समर्पित केले.१९४२ च्या भारत छोडो आंदोलनापासून ते १९७०च्या दशकात त्यांनी नेतृत्व केलेल्या संपूर्ण जनतेच्या क्रांतीपर्यंत - त्यांना पुढे जाण्यासाठी प्रेरणा देणारा एकमेव घटक म्हणजे राष्ट्रावरील प्रेम. सरकारमध्ये त्यांच्या इच्छेनुसार कोणतेही पद मिळण्याची संधी असूनदेखील ते कधीच सत्तेच्या मोहाला बळी पडले नाहीत, तर राष्ट्राच्या निःस्वार्थ सेवेसाठी कायम वचनबद्ध राहिले. जेपींचे आयुष्य आणि शिकवण म्हणजे आव्हाने कितीही खडतर असली तरी परिवर्तन घडवून आणण्याच्या जनसामर्थ्याचे प्रतीक आहे. गरीब आणि वंचितांच्या उत्थानासाठीची त्यांची त्यागभावना अतुलनीय होती. त्यांची शिकवण लोकशाही मूल्यांचे रक्षण आणि समानता, न्याय आणि शांततामय समाजाच्या निर्मितीवर भर देते. ते एक दूरदर्शी नेते होते, ज्यांनी सामाजिक आणि आर्थिक न्यायापासून राजकीय स्वातंत्र्याची अविभाज्यता जाहीर केली. त्यांची शिकवण केवळ राजकीय नेत्यांनाच नव्हे तर लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या आदर्शांवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला प्रेरणा देत राहील..क्रांती बरेचदा हिंसेशी जोडली जाते - मात्र जेपींच्या नेतृत्वाखालील 'संपूर्ण क्रांती' अहिंसेवर आधारलेली होती. अहिंसक जनआंदोलनाच्या माध्यमातून, त्यांनी अशा भारताची पायाभरणी केली जो प्रणाली आणि समाजाच्या चौकटीत राहून मानवी मूल्ये आणि नैतिकतेच्या आधारावर प्रगती करेल. आपण सर्वजण ११ ऑक्टोबर रोजी या महान नेत्याच्या आठवणींना आदरपूर्वक उजाळा देऊन त्यांना आदरांजली अर्पण करताना, एक प्रतिज्ञा करूया आणि ती म्हणजे ज्या लोकशाहीच्या रक्षणासाठी त्यांनी अथक परिश्रम घेतले, तिचे जागरूक आणि जबाबदार रक्षक होऊया. यादिवशी आपली सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत करून निःस्वार्थ भावना, सेवा आणि सत्याच्या मार्गाने भारताच्या उत्कर्षासाठी काम करणे, हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.. 