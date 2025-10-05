संध्या यांचे कलेवरील प्रेम कायम स्मरणात राहील

संध्या यांना आम्ही विजया या नावाने ओळखायचो. त्यांची बहीण वत्सला देशमुख. त्यादेखील मोठ्या आणि उत्तम अभिनेत्री होत्या. संध्या यांच्यासाठी मी ‘पिंजरा’ आणि ‘चंदनाची चोळी अंग अंग जाळी’ या चित्रपटांमध्ये गाणी गायली आहेत. त्यांचा मला आवडलेला चित्रपट म्हणजे ‘अमर भूपाळी.’ त्यात त्यांना अत्यंत वेगळ्या पद्धतीने सादर केलं होतं..शांतारामबापूंनी ‘अमर भूपाळी’ चित्रपट दिग्दर्शित केला होता. त्या चित्रपटात संध्या यांनी आपली भूमिका खूप छान साकारली होती. त्यांची वेशभूषा, सादरीकरण आणि संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व उभं करण्यामध्ये शांताराम बापूंचा मोठा वाटा होता. ‘अमर भूपाळी’मधील ‘घडी घडी अरे मनमोहना’ आणि ‘लटपट लटपट तुझं चालणं’ या गाण्यांतील त्यांचं नृत्य आणि अभिनय अप्रतिम होता. तसेच ‘नवरंग’मधील त्यांचं नृत्य तर विशेष गाजलं होतं. कारण त्यांचे गुरू स्वतः प्रसिद्ध कथ्थक नर्तक गोपीकृष्ण होते. त्यांनी प्रत्येक स्टेप अतिशय समजून आणि आत्मसात करून सादर केली होती. त्या दिसायला सुंदर होत्याच; पण त्यांच्या अभिनय आणि नृत्यकौशल्याला लोक फार मान देत. नंतरच्या काळात त्यांच्या नृत्याच्या सादरीकरणात थोडा बदल झाला. ‘पिंजरा’साठी मी गाणी गायली होती. ‘राजकमल’मध्ये ही गाणी रेकाॅर्ड झाली. त्या गाण्यांच्या रेकॉर्डिंगसाठी त्या स्वतः येत नसत; पण शांतारामबापू तेथे उपस्थित असायचे. राजकमल स्टुडिओच्या वर त्यांचा फ्लॅट होता. त्यामुळे त्यांची राजकमल स्टुडिओमध्येच रंगीत तालीम व्हायची..पुणे : शेवाळेवाडी फाट्यावरील चेंबर दुरुस्तीला मुहूर्त कधी?.‘झनक झनक पायल बाजे’, ‘नवरंग’ असे काही चित्रपट त्यांनी केले असले तरी माझा सर्वांत आवडता त्यांचा चित्रपट म्हणजे ‘अमर भूपाळी’. त्यांच्या घरी कधी काही समारंभ असला की आम्ही भेटायचो. त्या अत्यंत साध्या आणि मनमिळाऊ स्वभावाच्या होत्या. बाहेरच्या कोणत्याही पार्टीत गेल्या तरी त्या अगदी साधेपणाने वावरायच्या. त्यांचा तो साधेपणा आणि कलेवरील प्रेम आजही लक्षात आहे.महाराष्ट्रीय आणि भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक अत्यंत प्रतिभावान अभिनेत्री आणि नृत्यांगना संध्या शांताराम! पूर्वाश्रमीच्या विजया श्रीधर देशमुख. त्यांचा जन्म २७ सप्टेंबर १९३२ रोजी कोल्हापुरात झाला.संध्या यांचे वडील श्रीधर देशमुख हे रंगभूमीवरील कलाकार होते. ते ‘देशी नाटक समाज’ या गुजराती नाटक कंपनीत काम करत असत. भांगवाडी थिएटरमध्ये त्या कंपनीची नाटके होत असत. संध्या आणि त्यांची मोठी बहीण वत्सला या दोघी लहानपणापासून त्या कंपनीच्या गुजराती नाटकातून भूमिका करत. नाटकातून अभिनय करता करता संध्या यांनी गुजराती चित्रपटातून काम करण्यास सुरुवात केली..यादरम्यान व्ही. शांताराम मौज दिवाळी अंकात आलेल्या ‘श्रीमंताकडचे बोलावणे’ या चि. य. मराठे यांच्या कथेवर चित्रपट काढण्याच्या तयारीत होते. त्यासाठी त्यांनी विजया देशमुख या नव्या नायिकेची निवड केली. त्या चित्रपटाचे नाव होते ‘अमर भूपाळी’. या चित्रपटासाठी विजया यांचे ‘संध्या’ असे नाव ठेवण्यात आले. ‘अमर भूपाळी’ चित्रपटातील त्यांची भूमिका ही तमासगिरीणीची होती व नाव होते गुणवती. या चित्रपटात त्यांना बरीच नृत्ये करावयाची होती व त्यासाठी संध्या यांनी अपार कष्ट घेऊन नृत्याचे धडे गिरवले आणि आपली भूमिका पार पाडली. हा चित्रपट चांगलाच चालला. या चित्रपटाच्या यशामुळे संध्या यांचे नाव सगळीकडे झाले. संध्या यांचा ‘परछाई’ हा पुढचा हिंदी भाषेतील चित्रपट होता. त्यामध्ये त्यांच्या वाट्यास खलनायिकेची भूमिका आली. चित्रपटात नायक आणि नायिका म्हणून व्ही. शांताराम आणि जयश्री होत्या. या चित्रपटामुळे संध्या हे नाव तमाम हिंदी भाषिक प्रांतात प्रसिद्ध झाले. त्यांनंतर त्यांनी ‘तीन बत्ती चार रास्ता’ हा भाषिक प्रांतवादावर आधारित चित्रपट केला. .त्याच वेळी व्ही. शांताराम यांनी नृत्याला प्राधान्य असणारा रंगीत चित्रपट काढण्याचे ठरवले. त्या चित्रपटाचे नाव होते ‘झनक झनक पायल बाजे.’ या चित्रपटासाठी नायिका म्हणून संध्या यांचेच नाव जाहीर झाले. संध्या यांनी चित्रपटात काम करून एक इतिहास घडवला. पुढे ‘दो आँखे बारह हाथ’, ‘नवरंग’ असे काही चित्रपट आले. या चित्रपटांनी राजकमल चित्रपट संस्थेला अधिक नावलौकिक मिळाला. ‘दो आँखे बारह हाथ’ने बर्लिनच्या चित्रपट महोत्सवात पारितोषिक पटकाविण्याचा मान मिळवला. हॉलिवूडचे दिग्दर्शक सेसील बी. डिमेल यांनी त्यांच्यातर्फे एक पारितोषिक दिले. त्यानंतर संध्या यांनी ‘स्त्री’, ‘सेहरा’, ‘लडकी सह्याद्री की’, ‘जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली’ यांसारखे चित्रपट शांतारामबापूंसाठी केले. १९७२ मध्ये त्यांचा ‘पिंजरा’ हा मराठी चित्रपट पडद्यावर झळकला आणि त्या चित्रपटाने सर्व विक्रम मोडले. संध्या यांचा शेवटचा चित्रपट होता ‘चंदनाची चोळी अंग अंग जाळी’ आणि वर्ष होते १९७५. ‘अमर भूपाळी’नंतर तब्बल पंधरा वर्षांनी संध्या यांनी ‘इये मराठीचिये नगरी’ या व्ही. शांताराम दिग्दर्शित चित्रपटात भूमिका केली. महाराष्ट्र शासनाने संध्या यांचा ‘राज कपूर जीवनगौरव पुरस्कार’ देऊन गौरव केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.