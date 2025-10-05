संपादकीय

संध्या यांचे कलेवरील प्रेम कायम स्मरणात राहील

'अमर भूपाळी' आणि 'नवरंग' मधील अप्रतिम नृत्य व अभिनयासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या, पण अत्यंत साध्या आणि मनमिळाऊ स्वभावाच्या दिवंगत अभिनेत्री संध्या (विजया) यांच्या अविस्मरणीय आठवणींना उजाळा.
Remembering Sandhya (Vijaya): An Actress Known for Dance, Talent, and Simplicity

Sakal

उषा मंगेशकर
Updated on

संध्या यांना आम्ही विजया या नावाने ओळखायचो. त्यांची बहीण वत्सला देशमुख. त्यादेखील मोठ्या आणि उत्तम अभिनेत्री होत्या. संध्या यांच्यासाठी मी ‘पिंजरा’ आणि ‘चंदनाची चोळी अंग अंग जाळी’ या चित्रपटांमध्ये गाणी गायली आहेत. त्यांचा मला आवडलेला चित्रपट म्हणजे ‘अमर भूपाळी.’ त्यात त्यांना अत्यंत वेगळ्या पद्धतीने सादर केलं होतं.

marathi
art
cinema
music

