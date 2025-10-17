संपादकीय

‘माहिती अधिकारा’ची धार बोथट

शिवाजी राऊत

‘जानने का अधिकार, जीने का अधिकार’ ही घोषणा वीस वर्षांपूर्वी देशाच्या अनेक राज्यांमधून माहिती अधिकाराच्या कायद्याची घोषणा म्हणून खूप प्रसिद्ध होती. माहितीच्या अधिकाराच्या या कायद्याला नुकतीच (१२ ऑक्टोबर) दोन दशके पूर्ण झाली. कायदा आणि व्यवस्था, या दोहोंमधील नागरिक अशा तिन्ही घटकांवर कायद्याचे कोणते विधायक आणि कोणते विघातक परिणाम होतात, हे अभ्यासणे आवश्‍यक आहे.

