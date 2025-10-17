‘माहिती अधिकारा’ची धार बोथट

शिवाजी राऊत ‘जानने का अधिकार, जीने का अधिकार’ ही घोषणा वीस वर्षांपूर्वी देशाच्या अनेक राज्यांमधून माहिती अधिकाराच्या कायद्याची घोषणा म्हणून खूप प्रसिद्ध होती. माहितीच्या अधिकाराच्या या कायद्याला नुकतीच (१२ ऑक्टोबर) दोन दशके पूर्ण झाली. कायदा आणि व्यवस्था, या दोहोंमधील नागरिक अशा तिन्ही घटकांवर कायद्याचे कोणते विधायक आणि कोणते विघातक परिणाम होतात, हे अभ्यासणे आवश्यक आहे..भ्रष्टाचाराच्या नियंत्रणासाठी लोकप्रतिनिधींवरील नियंत्रणासाठी जनतेच्या हातात दिलेले मौलिक मूलभूत अधिकारशस्त्र म्हणजे माहितीचा अधिकार कायदा होय. घटनेच्या १९ एक (अ) नुसार प्राप्त झालेल्या या कायद्याने किती व्यवहारात म्हणजे सरकारी कामकाजात किती पारदर्शकता प्रस्थापित केली? उत्तरदायित्व सिद्ध केले का? प्रशासनातील कारभारास गतिमानता प्राप्त झाली का? भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध झाला का? जनतेला भ्रष्टाचार नाहीसा व्हावा वाटतो का? साक्षर मध्यमवर्गाला भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या चळवळीत स्वारस्य आहे का? या कायद्याच्या वापरकर्त्या नागरिकांच्या हेतूमध्ये पारदर्शक कारभारासाठीच या कायद्याचा वापर करावा हा प्रामाणिक हेतू आहे का? शासन यंत्रणेतील लोकांवर जरब निर्माण झाली का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळवणे म्हणजे कायद्याची द्विदशकपूर्ती साजरी करण्यासारखेच आहे..Premium| Maratha Reservation: कुणबी नोंदींमुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग सोपा होणार की नवीन कायदेशीर लढाई सुरू होईल?.जोपर्यंत सरकारी यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाला आपण व्यवस्थेचे विश्वस्त आहोत. शोषक, मालक, चालक नाही हे जाणवत नाही, तोपर्यंत हा कायदा यशस्वी झाला असे म्हणता येत नाही. ही साक्षरता या कायद्यातून दोन दशकात पुढे जात नाही. इथे लोकसेवकाला माझे पद, ही त्याच्या वैयक्तिक लाभाची गोष्ट वाटते. माहितीच्या अधिकाराचा शासन यंत्रणेला फक्त त्रास होतो. ही रड ऐकण्यातच दोन दशके गेली. .कायदे करणे आणि कायदे बदलणे यात सत्ताधारी कायम पुढे असतात. मात्र कायद्यांच्या अंमलबजावणीची काटेकोर इच्छाशक्ती लोकशाहीतील कोणत्याही व्यवस्थेत आजवर निर्माण झालेली आढळून येत नाही. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी माहितीच्या अधिकाराचे होणारे उल्लंघन हा या कायद्याच्या चळवळीतील एक गहन प्रश्न. सरकारी निधी गुंतलेल्या सर्व प्रकारच्या प्राधिकरणातील मागितलेली माहिती उपलब्ध करून देणे हे जनमाहिती अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य असूनही आवश्यक माहिती न देता पळवाट शोधणे, माहिती देण्यास नकार देणे, विलंब करणे, कागद पुरवण्यास निधी नाही, अशी खोटी कारणे सांगणे सुरू आहे. प्रथम अर्ज, प्रथम अपील, द्वितीय अपील या सर्व स्तरावर अक्षम्य दिरंगाई करणे हे आज विविध यंत्रणांमधील अधिकाऱ्यांचे वर्तन या कायद्याची देशभर होणारी निराशाजनक वाटचाल दाखवून देते. प्राधिकरणांच्या मधील सहाय्यक माहिती अधिकारी व जन माहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकारी यांची कायदासाक्षरता निराशजनक आहे..कायद्याबाबत उदासीनताकायद्याची अंमलबजावणी करणे म्हणजे ‘हमारा पैसा हमारा हिसाब’. हे आपण जनतेला देत आहोत असा विचार त्यांच्या मनात अजिबात येत नाही. ते माहितीकडे एक कागद म्हणून पाहतात. माहितीच्या कायद्याच्या वापराकडे शासकीय निधीचा वापर, निधीचा रास्त विनियोग, नियमांची अंमलबजावणी, कामामध्ये दाखविलेली तत्परता आणि जनसामान्यांना त्यातून मिळणारा न्याय हा सगळा ताळेबंद या दृष्टीने कोणतेही प्राधिकरण माहितीच्या अधिकाराकडे पाहत नाही. लोकप्रतिनिधींच्यावर नियंत्रण ठेवणारा कायदा म्हणून वीस वर्षांपूर्वी हा कायदा आणला गेला. मात्र मूलभूत अधिकार म्हणजे हैराण करण्याचा अधिकार नाही, हे कार्यकर्त्यांच्या लक्षात येत नाही. .माहितीच्या अधिकार कायदा वापरताना काहीजण चळवळीला बदनाम करताना दिसतात. महाराष्ट्रभर माहिती अधिकार संघर्ष समित्या, राज्य संघटना, अखिल भारतीय संघटना या नावाखाली हजारोच्या संख्येने अर्ज दाखल करून यंत्रणेला हैराण केले जाते. त्यामुळेच माहिती आयुक्त काही हजाराच्या पटीत अशी गैरहेतूने प्रेरित असलेली विविध अपिले आयुक्तांच्या स्वेच्छा अधिकाराच्या अंतर्गत एका फटक्यात रद्दबातल ठरवू लागले आहेत. मुळात देशात आणि राज्यात माहिती आयुक्त यांची पदे ही यापूर्वीच्या त्या सरकारला केलेल्या मदतीची बक्षिसी म्हणून मिळू लागली आहेत. त्यामुळे माहिती आयुक्तांच्या हेतूबद्दल - कार्यक्षमतेबद्दल महाराष्ट्रासह देशभर कार्यकर्त्यांच्या मनात असंतोष वाढू लागला आहे. आयुक्ताबद्दल समाजमाध्यमांवर प्रचंड चीड व्यक्त होताना दिसू लागली आहे. सर्व स्तरावरील अपिलांच्या सुनावण्या आणि त्यातील तडजोडी, त्याचे निकाल हे एक कायदा उल्लंघनाचे क्षेत्र बनले आहे..हा कायदा वापरकर्ते, माहिती मागणारे असंख्य अर्जदार व माहिती पुरवणारे जनमाहिती अधिकारी यांच्यामधील संघर्षाचे आणि शत्रुत्वाचे स्वरूप या कायद्याला येण्याचा धोका आहे. गेल्या वीस वर्षात माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करणाऱ्या २७ नागरिकांचा खून, १६३ जणांवर जीवघेणे हल्ले झाले आहेत. लाखो अपिलांची संख्या स्थगित ठेवणारे माहिती आयुक्त आणि मर्जीतील नोकरशहांना आयुक्त पदावर बसवणारे लोकप्रतिनिधी या कायद्यांचा गळा घोटणारे घटक ठरले आहेत. हे या चळवळीचे आजचे दुःखदायक स्वरूप न नोंदवणे म्हणजे चळवळीने आत्मपरीक्षण न करणे होय..माहिती अधिकार कायदा हा कार्पोरेट घराण्यांच्या जल जमीन जंगल लूट करण्याच्या गैरहेतूच्या कालखंडात आणून नागरिकांना केवळ कागदावरचे समाधान मिळवण्याच्या चळवळीत गुंतवून ठेवण्याचा एक डाव तर नाही ना? उजव्या व मूलतत्त्ववादी प्रवृत्तींनी वीस वर्षांपूर्वी या कायद्याची निर्माण केलेली उदात्त प्रतिमा आणि जादूच्या कांडीसारखा भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा साध्य होणारा परिणाम वाटत होता. मुख्य धारेतील इथल्या माध्यमांनी या कायद्याचा हा हेतू कथन केला होता. आज मात्र उजव्या शक्ती या कायद्यापासून फटकून राहताना दिसत आहेत. त्याचबरोबर माध्यमांना या कायद्याची आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या जतनाची चिंता आढळून येत नाही.सक्षमीकरणाचे एक महत्त्वाचे साधन या सगळ्यामुळे निष्प्रब ठरताना दिसते..Premium| Maratha Reservation: कुणबी नोंदींमुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग सोपा होणार की नवीन कायदेशीर लढाई सुरू होईल?.देशात माहिती अधिकार कायदा येऊन वीस वर्षे झाली, पण या कायद्याच्या वापराने भ्रष्टाचार कमी झाला नाहीच; उलट या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे आहेत. या कायद्याचा गैरवापर करणारे वाढले आहेत, तसे या कायद्याला बगल देणारे सरकारी व्यवस्थेतले नोकरशहाही वेगाने वाढत आहेत. माध्यमांनाही या कायद्याच्या जतनाची चिंता वाटत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.