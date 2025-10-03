नद्या कोपल्या; कारण आपण त्यांना दुखावलं!

विकास देशमुख (९८५०६०२२७५)नागरी व्यवस्था जिथून उगम पावली, ते स्थान म्हणजे नदी. नदीमुळेच मनुष्य स्थिर झाला, सुसंस्कृत झाला. सिंधू, गंगा, गोदावरी, नाईल असो की टायग्रिस-युफ्रेटिस. अशा सगळ्या नद्यांनी जीवन फुलवलं. जगातील सर्व संस्कृतीनं नदीला ‘माय’ म्हटलं. या मायने शेतीला पाणी दिलं. भटकंती थांबवून माणसाला स्थिर केलं. गावं वसवली, शहरं उभी केली. ज्या नदीनं आपल्याला इतकं दिलं, तिच्याशी आज आपण कसं वागत आहोत, हे पाहून ती आज रागावली, कोपली, रुसली..मराठवाड्यात तर परिस्थिती अधिक भीषण आहे. कधी नव्हे, ते नाथसागरातून तीन लाख सहा हजार क्युसेक इतका पाण्याचा प्रचंड विसर्ग करण्यात आला. पैठणवासीयांनी रात्र जागून काढली. अजूनही अनेक गावांत चिखल आहे. घरातही पाणी आहे. जालना, बीड जिल्ह्यातील गोदाकाठच्या हजारो नागरिकांना स्थलांतरित करावं लागलं..एकटी गोदावरीच कोपली नाही. मांजरा, कयाधू, पैनगंगा, खाम या नद्यांनी आणि त्यांच्यात विसावणाऱ्या ओढ्यांनीही पात्र सोडलं. शेतीची नासाडी झाली, विहिरी खचल्या. पिण्याच्या पाण्याचे साठे दूषित झाले. इतकं पाणी असूनही काही गावांमध्ये तहान भागवण्यासाठी टँकरची वाट पाहावी लागत आहे. अन्नदात्याला त्याचीच भूक सरकारच्या पाकिटावर भागवावी लागत आहे. एकूणच, मराठवाडा सध्या महापुरात आहे. अनेक गावं पाण्याखाली गेली. घरं कोसळली. संसार वाहून गेला. जनावरं दगावली. पण, आपण सहज म्हणतोय, ‘आभाळ फाटलं, पाऊस झाला.’ खरं आहे. परंतु, केवळ आभाळाला दोष देऊन चालणार नाही..खरे दोषी आपणच आहोत. पूर हा निसर्गाचा फक्त कोप नाही; तो आपल्या बेपर्वा विकासाचा प्रतिशोध आहे. नदीच्या पात्रावर अतिक्रमणं, बेकायदेशीर वसाहती, शहरांचा विस्तार, वाळू उपसा, औद्योगिक मैलापाणी, प्लॅस्टिक कचरा या सगळ्यांमुळे नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बाधित झाला. मुसळधार पावसात पाणी ओसंडून वाहू लागलं, नदी अनेक वर्षांपासून रडत होती. पण, तिचं आक्रंदन आपण ऐकलं नाही. आता ती रागावली. हे असंच चालत राहिलं तर पुढील काळात ती अधिक रौद्ररूप धारण करेल. हवामान बदलल्यामुळे पावसाचा पॅटर्न बदलत आहे. आपण म्हणू, ‘हे नैसर्गिक आहे.’ खरं आहे. पण, यामध्ये मानवी हस्तक्षेप अधिक कारणीभूत आहे. धरणं, नियोजनाचा अभाव, गावांचा नष्ट केलेला ओढा आणि नाला, वाळू माफियांचा प्रभाव, अतिक्रमणं, अनियोजित शहरीकरण ही सर्व मानवी पापं आहेत..आणि आज त्यांचा हिशेब नदी मागत आहे. त्यावर आताच उपाय करणं आवश्यक आहे; अन्यथा येणाऱ्या पिढीला आपली पापं भोगावी लागतील. ते आपल्याला दोष देतील; तेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली असेल. आताच आपण धरण व्यवस्थापन शास्त्रीय पद्धतीने करावं, नदीकाठावरील अतिक्रमण हटवावं, वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करावी, सांडपाणी नदीत सोडू नये. पर्यायच नसेल तर शुद्ध करूनच ते नदीत सोडावं. कचरा टाकू नये. अडवलेले नाले- ओढे मोकळे करावे. ही जबाबदारी एकट्या सरकारची नाही; ती आपली आहे; कारण नदी फक्त पाण्याचा प्रवाह नाही; ती जीवनाचा प्रवाह आहे. अन्न, उद्योग, संस्कृतीचा आधार आहे. आजच्या महापुरातून, नदीने आपल्याला पुढील महाप्रलयाचा स्पष्ट संदेश दिला. सावध होण्याची वेळ आली. आपल्या पूर्वजांनी नद्यांना माता म्हटलं, आपण मातेला जपण्याऐवजी दुखावलं. आता तरी सावध होऊया! नदीला स्वच्छ, मोकळा श्वास देऊ. नाहीतर पुढे केवळ महापूर नसेल; तो आपल्या अस्तित्वाला आव्हान देणारं संकट असेल..Nanded Floods: संसार उघड्यावर, जगायचे कसे? पुरात बाधित झालेल्या नागरिकांची हतबलता, जनजीवन विस्कळित.अगदी हॉलिवूड चित्रपटात दाखवतात तसं. त्यामुळे जसे जातीसाठी मोर्चे काढले जातात, उपोषण केले जाते, तसा एखादे आंदोलन नदी संवर्धनासाठीही व्हावे. शक्य झालेच नाही तर आपल्या आंदोलनात तशी एक मागणी जोडावी; कारण निसर्ग शाश्वत आहे, आणि त्याचं संवर्धन भावी पिढीसाठी मोठी गुंतवणूक आणि सर्वांत मोठं आरक्षण आहे. त्यामुळे आपली माता आणि मातीसाठी, समस्त मानवजातीसाठी जागरूक होणं आवश्यक आहे; अन्यथा प्रकाश होळकर यांच्या कवितेप्रमाणे अवस्था होईल :घर गेलं, दार गेलंनुसता नुसता वाराकोण वेडंवेचत बसलंआयुष्याच्या टिचल्या गारा...(लेखक सकाळ मराठवाडा आवृत्तीचे सहायक वृत्तसंपादक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.