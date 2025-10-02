संपादकीय

शतकोत्तर, वाटचालीत सर्वांचा सहभाग महत्त्वाचा

डॉक्टर हेडगेवार यांनी स्थापन केलेल्या संघटनेने शिस्त, सेवाभाव आणि राष्ट्रप्रेमाच्या आधारे समाज परिवर्तनाची एक व्यावहारिक आणि प्रेरणादायी प्रणाली उभी केली.
RSS A Movement of Harmony, Service & Character-Building

RSS A Movement of Harmony, Service & Character-Building

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील आंबेकर

संघ म्हणजे सामंजस्य, विश्वास आणि परस्परांबद्दलचा आदरभाव आणि ऐक्य प्रस्थापित करणारी एक शक्ती आहे. संघाचा मूळ हेतू नवनवीन लोकांना आपल्याशी जोडून घेणे आणि जास्तीत जास्त लोकांशी संपर्क साधणे हा आहे. संघ भारतातील सर्वसमावेशक आणि ऐक्य प्रस्थापित करणारी सगळ्यात मोठी व सर्वांत बलशाली संघटना आहे.

Loading content, please wait...
Hindu religion
RSS worker
RSS
RSS office
RSS chief

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com