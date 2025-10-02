शतकोत्तर, वाटचालीत सर्वांचा सहभाग महत्त्वाचा

सुनील आंबेकरसंघ म्हणजे सामंजस्य, विश्वास आणि परस्परांबद्दलचा आदरभाव आणि ऐक्य प्रस्थापित करणारी एक शक्ती आहे. संघाचा मूळ हेतू नवनवीन लोकांना आपल्याशी जोडून घेणे आणि जास्तीत जास्त लोकांशी संपर्क साधणे हा आहे. संघ भारतातील सर्वसमावेशक आणि ऐक्य प्रस्थापित करणारी सगळ्यात मोठी व सर्वांत बलशाली संघटना आहे..घाची स्थापना करते वेळी डॉक्टरांचे वय अवघे ३६ वर्षे होते. अनेक वैयक्तिक अडचणी येऊनसुद्धा त्यांनी लहानपणापासून देश सेवेसाठी स्वतःला वाहून घेतलं होतं. सर्व राजकीय कार्यात भाग घेतल्यानंतर त्यांनी एखाद्या राजकीय पक्षाची स्थापना केली असती; परंतु त्यांनी सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी व्यक्तिनिर्माणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन संघटनेची स्थापना केली व या कार्यासाठी आवश्यक अशी कार्यपद्धती विकसित केली. ते संघाचे पहिले सरसंघचालक होते आणि आपल्याला सर्व स्वयंसेवकांसाठी वागणे आणि चारित्र्य यांचे जणू मंदिर उभे करायचे आहे, ही गोष्ट त्यांच्या आयुष्यात खूप महत्त्वाची होती. भारताने स्वतःच्या जोरावरच टिकून राहणे त्यांना हवे होते..त्यांनी सर्वसामान्य लोकांवर विश्वास ठेवला, त्यांच्यातूनच आपले स्वयंसेवक तयार केले आणि त्यांच्या माध्यमातून ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादी सरकार विरोधातील संघर्षात हे व्यक्तिनिर्माणाचे कार्य निर्विवाद सुरू ठेवले. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधी संघाचा प्रत्येक स्वयंसेवक भगव्या ध्वजाला साक्षी ठेवून प्रतिज्ञा करत असे. त्यामध्ये ‘हिंदू राष्ट्राचे स्वातंत्र्य’ हे शब्द असत. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या शब्दांच्या जागी ‘हिंदू राष्ट्राची सर्वांगीण प्रगती’ या शब्दांचा उपयोग केला जाऊ लागला. त्यांच्या मनात भारत देश आणि येथील समाज यांच्यासाठी अतोनात प्रेम होते. भारताची मूल्ये, संस्कृती आणि परंपरा यांच्या आधारावर भारताला राष्ट्र म्हणून संघटित करण्याचे ध्येय त्यांनी बाळगले होते. या ध्येयाला अनुसरून स्वयंसेवक होऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या मनात कमीत कमी आपल्या देशवासीयांसाठी बंधुभाव असावा अशी अपेक्षा होती. या सगळ्यातून सेवाभाव विकसित झाला. संघाचे द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर यांना डॉक्टरांच्या या तत्त्वज्ञानाने आणि त्यांच्या एकूणच आयुष्याने अत्यंत प्रभावित केले होते. आजही इतर स्वयंसेवकांनादेखील त्यांचे आयुष्य तेवढेच प्रेरित करते. डॉक्टरांसारखे काही नेते असतात, ज्यांच्याकडे दूरदृष्टीही असते आणि ते अशी व्यवस्था उभी करू शकतात, जेणेकरून त्यांचे काम केवळ त्यांच्या हयातीपुरते मर्यादित न राहता पुढच्या कित्येक पिढ्यांपर्यंत पोहोचू शकते. तेवढे सामर्थ्य त्यांच्या कार्यपद्धतीत असते. डॉक्टरांनी याच आधारावर शाखा पद्धती विकसित केली. डॉक्टरांचे व्यक्तिमत्त्व अद्वितीय होते. चालू काळाच्या मर्यादा, इतर कोणते पूर्वग्रह, विचार अशा कुठल्याही गोष्टींचा त्यांच्या दृष्टिकोनावर परिणाम झाला नव्हता. त्यांनी भूतकाळ आणि वर्तमानकाळातील बलस्थाने यांचा अभ्यास केला होता. .त्यामुळेच एक वास्तववादी, भविष्यदृष्टी आणि समतोल साधणारी कार्यपद्धती तयार करण्यात त्यांना यश आले. हे कोणतेही तांत्रिक प्रारूप नव्हते, तर ती एक व्यावहारिक पद्धत होती जी फक्त त्यांच्यावर अवलंबून नव्हती. संघाची शाखा हीच उत्स्फूर्त यंत्रणा होती, हेच कामाचे धोरण होते आणि हीच त्यांची विचारधारा होती.काळाचे अनेक आघात पचवत, या सशक्त आणि संघटित सूत्राचा वापर करत संघाने सातत्याने प्रगती केली. समस्या या दीर्घकालीन असून कोणताही एक राजकीय पक्ष किंवा सत्ताधारी त्यांचे पूर्णपणे निराकरण करू शकणार नाही, त्यासाठी सर्वसामान्य लोकांना त्यावर काम करावे लागेल तेव्हाच हे शक्य होईल हे त्यांचे अतिशय परखड मत होते. केवळ शाखांची संख्या किती वाढली यावर संघाचा विकास किती झाला ठरत नाही, तर निरनिराळ्या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या, वेगळ्या विचारांच्या किती व्यक्ती संघकार्याशी जोडल्या गेल्या यावर संघाच्या प्रगतीचे मोजमाप होते. हिंदू समाजाची सर्वसमावेशक प्रवृत्ती आहे जो भारताचा मूळ गुणधर्म आहे व तीच संघाची संस्कृती आहे. त्यामुळे संघाच्या प्रगतीने कुणालाही घाबरून जायचे कारण नाही. कुणी घाबरावे, अशी संघाची इच्छाही नाही. संघ भारतातील सर्वसमावेशक, ऐक्य प्रस्थापित करणारी संघटना आहे..वैचारिक आधाराचे तत्त्वडॉक्टर कायम म्हणत, इंग्रजी राजवट संपायला हवीच; पण आपण परकीय आक्रमणांचा सामना का करू शकलो नाही, का आपण वारंवार पारतंत्र्यात अडकलो, हाही विचार आपण करायला हवा. हा प्रश्न त्यांना सतत डाचत होता. यावर त्यांनी खूप मनन केले. त्यानंतर आपण आपले सांस्कृतिक ऐक्य आणि भारतीय अस्मिता विसरलो म्हणून असे घडले, अशा निष्कर्षाप्रत ते आले. या अस्मितेची लोकांना पुन्हा आठवण करून देणे आणि भारताच्या भूतकाळाला त्याच्या भविष्याशी जोडणे हेच त्यांच्या आयुष्याचे एकमेव ध्येय बनले होते.संघ म्हणजे कोणताही राजकीय पक्ष नसून ती एक सामाजिक संघटना आहे. ना त्याची कोणतीही राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहे, ना तो कोणत्या राजकीय परिणामांसाठी काही काम करतो. देशाच्या राजकारणात त्याच्या प्रभावाचे प्रतिबिंब पडत असले तरी तो रोजच्या राजकारणापासून दूरच राहतो. याच्या शाखा पद्धतींमधून असे स्वयंसेवक तयार झाले आहेत जे आज राजकारणात उच्चपदांवर आहेत. बरोबरीने अनेक स्वयंसेवक शिक्षण, राजकारण, अर्थशास्त्र, संरक्षण, संस्कृती यांसारख्या समाजातील सर्व प्रकारच्या क्षेत्रांत काम करत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे फक्त एकच ध्येय आहे, भारताला महान बनवायचे. एका बळकट हिंदू समाजाची निर्मिती व्हावी यासाठी सर्व जातींच्या लोकांना एकत्र आणण्याची संघाची इच्छा आहे..समाजाच्या सहकार्यातूनच वाटचाल!.संघाचे नेतृत्व तंत्रज्ञानाच्या, विशेषतः आण्विक अस्त्रे आणि उपग्रहांचे प्रक्षेपण या संदर्भात कायम जागरूक असते. या बाबतीत दुसऱ्या देशावर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ नये म्हणून स्थानिक तंत्रज्ञानाचा विकास करणे त्यांच्या प्राधान्यक्रमात वरती आहे. त्यांना वाटते की, दुसऱ्या देशांमधील विकसित तंत्रज्ञानाचे आपण आपल्या परिस्थितीला साजेसे रूपांतर केले पाहिजे. तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करायच्या आधी दोन गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. एक म्हणजे, माणसापेक्षा जास्त क्षमता असल्या तरीही तंत्रज्ञान हे माणसाची जागा घेऊ शकत नाही. आजपर्यंत यंत्रांची बाजू घेत माणसाच्या हिताकडे काणाडोळा केला गेला, तेव्हा त्याचे उलटे आणि अनपेक्षित परिणाम समोर आले आहेत. चुकीच्या पद्धतीने तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे झालेले पर्यावरणाचे प्रदूषण हे याचे एक उदाहरण होय. संघ पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या बाजूचा आहे. आपल्या भूमीवर ज्याचा विकास झाला आहे असे तंत्रज्ञान वापरण्याला संघाचा पाठिंबा आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, सामाजिक परिवर्तन हे शांतपणे, हळूहळूच होते यावर संघाचा विश्वास आहे. भोवतालचे सगळे वातावरण नीट समजून घेऊन जर समाजाने नेमके बदल केले तर ते कायम टिकतील. त्यामुळे अचानक होणाऱ्या क्रांतीवर संघाचा विश्वास नाही. त्याचे उपक्रम व्यवस्थित योजना आखून केले जातात आणि ते अनुभव, गृहीतकं आणि व्यवहारात उतरवता येतील अशा कल्पनांवर आधारित असतात. थोडक्यात असे म्हणता येईल की, भारताचा शाश्वत भाव हेच संघाचे तत्त्वज्ञान आहे. ते खालील ओळींवर आधारित आहे..सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः ।सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ।।या दृष्टीने संघाने शताब्दी वर्षात पंचपरिवर्तन हे सूत्र ठरवून, त्या संदर्भात लोकांपर्यंत हा विषय पोहोचणे याला प्राधान्य दिले आहे. संपूर्ण देशात शताब्दीनिमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून याला लोकसहभाग व लोकसंकल्पाचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न आहे.सामाजिक समरसताहिंदू समाजाच्या ऐक्याला जाती-जातीतील भेदभाव सर्वात मोठी अडचण ठरत आहे. त्यामुळे संपूर्ण समाजात सामाजिक समरसता स्थापन करण्यासाठी विशेष मोहीम अपेक्षित आहे. प्रत्येक परिवाराने या संदर्भात पुढाकार घेऊन आपल्या घरातील वातावरण भेदभाव मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. आपल्या मित्रपरिवारात सर्व प्रकारचे लोक असतील याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. आपल्या कुटुंबात कार्यरत सर्व कर्मचाऱ्यांना सन्मान द्यावा आणि किमान एका सणाच्या वेळी आपल्या घरी आमंत्रित करून घ्यावे. असे छोटे प्रयत्न नियमित करण्यात आले तर नक्कीच अपेक्षित सुधारणा होतील. आपल्या परिसरात सार्वजनिक पाण्याचे ठिकाण, अंतिम संस्काराची जागा व मंदिरात, या ठिकाणी सर्वांना मुक्तपणे प्रवेश पाहिजे .पर्यावरण संवर्धनसध्या पर्यावरणावर बरीच चर्चा सुरू असून सर्व स्तरावर काहीतरी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु महत्वाची बाब ही आहे की आपल्याला स्वतःच्या जीवनात पर्यावरण च्या दृष्टीने अनुकूल असे बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. पाण्याचा योग्य प्रमाणात वापर, पातळ प्लास्टिक वापरणे टाळावे. तसेच आपल्या नित्य गरजा व सवयी संयमी असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आपल्या अनावश्यक मागण्यांमुळे निसर्गावर अनाठायी भार पडणार नाही.कुटुंब प्रबोधनआपल्या परिवारात परस्पर स्नेह कायम ठेवून नवीन पिढी पर्यंत संस्कृती रुजवली जाणे गरजेचे आहे. शक्य तेवढे वेळेस एकत्र जेवण हा ही परिणामकारक उपाय आहे. घरातील नित्य कार्यक्रम, चर्चा, धार्मिक कार्यक्रम तसेच एकमेकांची काळजी घेणे सारखे साधे सोपे प्रयत्न देखील घरातील वातावरण व संबंधांवर चांगले परिणाम घडवून आणत आहेत.‘स्व’च्या बळावर आपले जीवनस्वतंत्र देशात स्व केंद्रित व्यवहार व व्यवस्था विकसित करणे महत्त्वाचे आहे. रोज व्यवहारात स्व-भाषा , स्व-भूषा, स्व-भोजन चा वापर तर व्यवस्था तंत्र व तंत्रज्ञान या बाबी देखील स्व स्वरूपात विकसित केल्या जाणे आवश्यक आहे. स्वदेशी ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न गरजेचे आहे.नागरिक कर्तव्य बोधप्रत्यक्ष जीवनात आपल्या अधिकारावर आपला आग्रह नेहमीच असतो, कर्तव्ये पण महत्त्वाची असतात. रोजच्या जीवनात कर्तव्याच्या भावनेने नियमांची पायमल्ली न करता, देशाची सुरक्षा व विकासासाठी आवश्यक योगदान देणे महत्त्वाचे असते. परस्पर सहकार्य व सहमती साधण्यासाठी प्रयत्नशील राहून आपले कार्य चोख बजावणे गरजेचे आहे. या पाच पातळ्यांवर संपूर्ण समाजाला जागृत करण्यासाठी शताब्दी वर्षात विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेऊन आपल्या प्रिय भारताच्या प्रत्येक नागरिकांच्या जीवनात चांगले बदल घडवून आणावेत. या राष्ट्रास सर्वार्थाने योग्य बनवण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रयत्न करावे.(लेखक संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.