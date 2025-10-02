100 Years Of RSS: स्त्री सशक्तीकरण आणि संघाची भूमिका

निवेदिता भिडेराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दृष्टीने ‘स्त्री सशक्तीकरण’ ही केवळ व्यक्तिकेंद्रित पश्चिमी संकल्पना म्हणून बघितली जात नाही, तर भारतीय जीवन दर्शनातील एकात्मता स्त्रीला शक्तीस्वरूपा मानणाऱ्या दृष्टिकोनातून मांडली जाते. संघाची स्त्री सशक्तीकरणाबद्दलची भूमिका समजून घ्यावयाची असल्यास संघाचे भारतीय जीवनदर्शनावर आधारित वैचारिक अधिष्ठान समजून घेणे आवश्यक आहे. .भारतीय जीवनदर्शनात संपूर्ण अस्तित्वाला एकात्म मानले जाते. आज विज्ञान आणि पर्यावरणशास्त्रही अस्तित्व एकात्म आहे, हे मानत आहेत. म्हणजेच भारताचे जीवनदर्शन सत्य आणि वास्तव आहे. एकात्मतेचा अर्थ असा की, दिसायला विविध असूनही संपूर्ण अस्तित्व परस्पर जोडलेले, परस्परसंबंधित आणि परस्परावलंबी आहे. म्हणूनच माणूस केवळ एक व्यक्ती नसते, तर तिचे विस्तारित रूप म्हणजे कुटुंब, त्याचे आणखी विस्तारित रूप म्हणजे समाज, समाजाचे विस्तारित स्वरूप राष्ट्र आणि अजून विस्तारित स्वरूप सृष्टी आहे. म्हणजे मनुष्य हा सृष्टीचा, राष्ट्राचा, समाजाचा आणि कुटुंबाचा अविभाज्य भाग आहे. या एकात्म जीवनदर्शनातून महत्त्वाचा घटक समोर येतो तो म्हणजे आपण सारे परस्पर जोडलेले आहोत. त्यामुळे वैयक्तिक आणि सामूहिक सुख हे वेगळे नाही. व्यक्ती ही समष्टीचा भाग असल्यामुळे समष्टीच्या हितासाठी कार्य करणे हे तिचे स्वाभाविक कर्तव्य आहे. .समाजाच्या प्रगतीसाठी आणि शाश्वत विकासासाठी स्त्रीची सक्रिय सहभागिता कुटुंब संवर्धन, समाज धारणा आणि राष्ट्र पुनरुत्थानात अत्यावश्यक आहे. भारतात वैदिक काळापासून स्त्रियांची जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात अशी सहभागिता होती. आक्रमणांचा काळ सुरू झाला, तेव्हा स्त्री असुरक्षित झाली. त्या काळात तिचे घराबाहेर जाणे कमी झाले आणि हळूहळू तिचे शिक्षणही थांबले. आता पुन्हा भारताच्या पुनरुत्थानाच्या कार्यात, स्त्रीची सहभागिता जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात वाढावी लागेल. भारतीय जीवनदर्शन सांगते की, मनुष्य फक्त शरीर-मन-बुद्धी नाही. तो विस्तारत जाणारी आत्मचेतना आहे आणि ही अनुभूती होईपर्यंत त्याला पुन्हा पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो. तो जन्म कधी पुरुष, तर कधी स्त्री शरीरात होतो. आत्मविकासासाठी जे शिकणे आवश्यक आहे, ज्या प्रकारचे वातावरण आवश्यक आहे, ज्या अनुभूती आवश्यक आहेत त्याप्रमाणे जीवात्मा जन्म घेतो. आत्म्याला लिंग नसते. पुरुष असो वा स्त्री, दोघांच्याही जीवनाचा उद्देश आत्मसाक्षात्कारच आहे.स्त्रीचे जगज्जननी स्वरूपही आत्मानुभूती मिळवण्यासाठी चित्त शुद्ध करावे लागते. छोट्या ‘मी-माझे’ला बाजूला ठेवून कुटुंब, समाज, राष्ट्र आणि सृष्टी या विस्तृत स्वरूपाच्या दृष्टीने आपली कर्तव्ये आनंदाने, पूर्णतेने आणि श्रद्धेने पार पाडावी लागतात. स्त्री असो वा पुरुष, दोघांनीही आपली ही कर्तव्ये आपल्या विशेषतेनुसार परंतु समर्पकपणे करणे आवश्यक आहे. भारतीय चिंतनात स्त्रीला जगज्जननी स्वरूप मानले आहे. स्त्री शक्तीस्वरूपा आहे. म्हणून आज जी स्त्रीसशक्तीकरणाची चर्चा केली जाते ती वस्तुतः चुकीची आहे. जी स्वतः शक्ती आहे, तिला आणखी कोण सशक्त करणार? तिला फक्त आपल्या शक्तीस्वरूपाची आणि जगज्जननी स्वरूपाची जाणीव झाली पाहिजे. ही जाणीव झाली की ती स्वतःच आपली शक्ती प्रकट करेल.शक्तीचे दोन कार्य आहेत - संहार आणि निर्माण. अग्नी एक शक्ती आहे. अग्नी संहार करू शकतो तसेच निर्माणातही अग्रणी असतो. परंतु अग्नी संहारक न होण्यासाठी त्याला नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक असते. स्त्री ही शक्ती आहे हे सर्व संस्कृतींना कळले आहे, म्हणून काही संस्कृतींमध्ये तिला नियंत्रित करण्याचे प्रयत्न झाले. पण भारतीय जीवनदर्शनात ही आकलनशक्ती दिसते की स्त्री ही सचेतन शक्ती आहे, म्हणून तिला इतरांनी नियंत्रणात ठेवण्याची गरज नाही. जर सचेतन शक्तीला कोणी नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला तर दोघांचीही अधोगती होते. म्हणून भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न नाही, पण स्त्री-पुरुष दोघांनीही संयमाने स्वतःच्या वर्तनाला समष्टिहितासाठी नियंत्रित ठेवावे यासाठी योग्य संस्कारांचा आग्रह अवश्य असतो..शक्तीचा आदर केल्यावरच तिची निर्माण करणारी, संवर्धन करणारी मातृशक्ती प्रकटते. त्यामुळे भारतीय चिंतनात स्त्रीला जगज्जननी स्वरूप समजून तिचा आदर केला जातो. कन्या, सुवासिनी किंवा माता या कोणत्याही रूपात स्त्रीची पूजा केली जाते. आक्रमणकाळात मात्र आक्रमकांच्या विचारांनी प्रभावित झाल्यामुळे हळूहळू आपणही स्त्रीला शक्तिहीन समजू लागलो. पण तत्त्वतः भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला कधीही कमी लेखलेले नाही. पूर्ण अस्तित्व एकात्म असल्यामुळे त्यात स्पर्धा नसते, विरोध नसतो, फक्त आत्मीयता आणि परस्परपूरकता असते. आत्म्याला लिंग नसते पण शरीर धारण केल्यानंतर स्त्री-पुरुष यांचे काही विशेष गुण असतात जे कुटुंब संवर्धन, समाजधारणा, राष्ट्रपुनरुत्थान आणि पर्यावरण रक्षणासाठी आवश्यक असतात. एकाने दुसऱ्यासारखे व्हायची अपेक्षा नाही, पण दोघांची परस्परपूरक सहभागिता प्रत्येक क्षेत्रात असायला हवी. स्त्रीच्या विशेष गुणांमुळेच ती माता होऊ शकते. तीच गर्भात शिशूचे संगोपन करते. आज आपण जाणतो की गर्भशिक्षणात आई काय विचार करते, काय शिकते, काय बोलते याचा शिशूवर खोल परिणाम होतो. प्रीनेटल आणि पोस्टनेटल शिक्षणातून मुलांच्या जीवनाचा पाया आईच ठरवते. आणि म्हणून आपले मातृगुण न गमावता तिची सहभागिता समष्टी कार्यात वाढवायला पाहिजे..स्त्री सशक्तीकरणाचे सहा बिंदू१. स्त्री सशक्तीकरणाचा हेतू समाज धारणा आणि राष्ट्रपुनरुत्थान असायला हवा.स्त्री हो वा पुरुष दोघांचेही जीवन केवळ भोगविलासात रमणारे आणि स्वतःपुरते नसून समाज आणि राष्ट्राच्या हितासाठी असायला पाहिजे आणि म्हणूनच ते जीवन संयमावर अनुशासनावर आधारित राष्ट्रहितासाठी असले पाहिजे.२. स्त्री शक्तीस्वरूपा, मातृस्वरूपा आहे.भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला तत्त्वतः अत्यंत सन्मानाचे स्थान आहे. म्हणजेच स्त्रीचा योग्य आदर केला तर तिची निर्माण करणारी शक्ती प्रकटीत होईल आणि असा आदर संघाच्या भूमिकेत आहे. स्त्री ही माता, शिक्षिका, संस्कारकर्ती व समाजरक्षक अशा अनेक भूमिकांमध्ये तळपणारी ‘शक्ती’ आहे. त्यामुळे स्त्रीचे स्थान, परिवाराच्या आणि समाजजीवनाच्या केंद्रस्थानी आहे. पुरुषाने स्त्री जीवनाबद्दलचे निर्णय घेऊन तिचे सशक्तीकरण करावे, असा विचार करणाऱ्यांना संघाची ही भूमिका कदाचित समजणे कठीण आहे. आणि म्हणून ते अशा निष्कर्षावर येतात की, संघामध्ये स्त्रीसाठी स्थान नाही किंवा संघात स्त्री सशक्तीकरण अपेक्षित नाही. कारण त्यांना स्त्रीचे हे शक्तीस्वरूप समजत नाही वा पुरुषी अहंकारातून त्यांना ते मान्य करणे कठीण जात असेल परंतु म्हणून संघाची भूमिका चुकीची आहे असं निष्कर्ष कोणी काढू शकत नाही.३. स्त्री-पुरुष परस्परपूरक आहे. एकात्मतेत समानता नाही तर आत्मीयता आणि परस्परपूरकता असते.संघाच्या विचारधारेत स्त्रीला फक्त ‘समान’ मानणे नव्हे, तर ‘पूरक’ मानणे हा महत्त्वाचा भाग आहे. थोडक्यात संघाची भूमिका अशी सांगता येईल की संघाच्या दृष्टीने स्त्री-पुरुष ‘स्पर्धक’ नसून ‘परस्परपूरक’ आहेत. एकात्म जीवनदर्शन मध्ये एकच आत्मतत्त्व अनेक रूपाने प्रकट झाले आहे आणि म्हणून प्रत्येक रूप हे विशेष आहे, प्रत्येकाची काही भूमिका आहे, प्रत्येकाचे संवर्धनासाठी काही योगदान आहे, असे तत्त्व असल्यामुळे संघाच्या दृष्टीने घर, समाज व राष्ट्र यांच्या उभारणीत दोघांची भूमिका वेगवेगळी पण तितकीच महत्त्वाची आहे..४. स्त्री शिक्षणाची आवश्यकता व तिचे नेतृत्वसंघासारखे स्त्रियांसाठी काम करणारे संघटन ‘राष्ट्र सेविका समिती’ तसेच संघ स्वयंसेवकांनी संघात मिळालेल्या प्रेरणेने सुरू केलेले समाजाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये असलेले संघटन यामध्ये स्त्रिया, स्त्रियांचा आत्मविश्वास तसेच त्यांचे जगज्जननी स्वरूप जागृत करण्याचे आणि जीवनाच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये नेतृत्व देण्यासाठी त्यांना तयार करण्याचे काम करत आहेत. शिक्षण, संस्कार, संघटन, आत्मविश्वास व स्वावलंबन, सेवा यांवर त्यांचा भर आहे.५. पारंपरिक व आधुनिक क्षेत्रात योगदानस्त्रीने फक्त घरापुरते मर्यादित न राहता वैदिक काळाप्रमाणे सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, आर्थिक, तांत्रिक, आध्यात्मिक सर्व क्षेत्रात आपली सहभागिता वाढवावी, योगदान करावे. त्यासाठी स्त्रियांना प्रोत्साहन व संधी मिळावी ही संघाची भूमिका आहे. आणि पूर्वग्रहदूषित न होता बघितले तर असे अनेक उदाहरणे पण दिसतात.६. संस्कार व कुटुंबव्यवस्थेचे महत्त्वकुठलाही प्रश्न सोडवताना तात्कालिक परिप्रेक्ष्य केवळ लक्षात न घेता समाजाचे स्थायित्व आणि संधारणीयविकास याचा पण विचार करायला पाहिजे. आणि तसा विचार जर नाही केला तर एक प्रश्न सोडवता सोडवता दुसरे अनेक प्रश्न उभे राहतात. संघाचे मत आहे की स्त्रीची सहभागिता वाढवीत असताना, स्त्री हो वा पुरुष दोघांचेही जीवन भारताच्या एकात्म दर्शनानुसार आत्मीयता, संयम, सेवा वर आधारित असायला हवे. त्यांच्या जीवनात श्रेष्ठता, उदात्तता हवी. स्त्रीच्या विशेष गुणांमुळे समाजकार्यात, राष्ट्रकार्यात सक्रिय असताना देखील कुटुंबव्यवस्थेचे, संस्कारांचे व मूल्यांचे रक्षण करणे तिचे विशेष करून ईश्वरदत्त कार्य आहे. कारण ती पुढच्या पिढीची संस्कारकर्त्री आहे. आजच्या काळात स्त्री आपले हे कर्तव्य योग्य निभावू शकेल, जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपली सहभागीता वाढवू शकेल आणि त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एक सहज आत्मीयता, समर्पण आणि सर्वसमावेशकता असे आयाम जोडू शकेल यासाठी पारिवारिक आणि सामाजिक योग्य व्यवस्था निर्माण करणे हे पण खूप मोठे स्वामी विवेकानंदांना एकदा एकाने प्रश्न विचारला की तुमचा युवतींसाठी काय संदेश आहे स्वामीजी म्हणाले, 'का? जो युवकांसाठी आहे तोच संदेश युवतींसाठी पण आहे. स्वतःवर विश्वास ठेवा... तसेच आपल्या समाजावर, राष्ट्रावर श्रद्धा ठेवून त्यासाठी कार्य करा.'(लेखिका विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी येथे उपाध्यक्ष आहेत.) 