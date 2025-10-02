100 Years Of RSS : मुरलेल्या स्वयंसेवकांची संस्था!

गिरीश प्रभुणेसहकार क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, पूर्व सैनिक क्षेत्र व समाजाच्या सर्व क्षेत्रात सेवा हेच व्रत समजून काम करणारा मोठा कार्यकर्ता घटक संघ स्वयंसेवकांतून तयार झाला आहे. संघ काही करणार नाही, स्वयंसेवक करतील. संघ म्हणजे शाखा, शाखा म्हणजे कार्यक्रम, अशा विचारांतून मुरलेले लोणचे म्हणजे स्वयंसेवक..राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला शंभर वर्षे पूर्ण होताहेत. सतत होणारी आक्रमणं, धर्मपालन करण्यात येणारी अडथळे, मंदिरे, विद्यापीठांचे उद्ध्वस्त होणे, तीर्थक्षेत्रांवर बंधने, महिलांवर अत्याचार, संपत्ती, पीकपाणी यांची सातत्याने लूट, शिक्षण देणाऱ्या गुरुजनांची हत्या, संतांचा छळ, ग्रंथांची जाळपोळ अशा सततच्या अंदाधुंदी नंतर, संपूर्ण भारतात छत्रपती शिवराय, शीख पंथ खालसाचे गुरू व हिंदू समाजाने मुस्लिम आक्रमकांच्या अत्याचाराला प्रखर प्रतिकार केला. तरीही शत्रू प्रबळ ठरला. मग आले इंग्रज... .आणि त्यांच्याबरोबर मिशनरी. त्यांनी या सगळ्या उद्ध्वस्त व्यवस्थेचा फायदा घेऊन सत्ता हाती घेतली. आणि हळूहळू न्यायालये, जिल्हा प्रशासन व्यवस्था, शाळा -महाविद्यालये, विद्यापीठे यावर कायदे बनवून आपली जबरदस्त पकड बसवली. ही पकड इतकी अक्राळविक्राळ होती की, त्यात मूलभूत विज्ञानावर विकसित झालेलं ज्ञान इंग्रजांनी निर्माण केलेल्या शिक्षण व्यवस्थेने उद्ध्वस्त केले. देशभरातील तीस ते चाळीस कोटी कारागीर बेकार झालेत. गावागावांत ज्या वस्तू बनत, त्या मोठ्या कारखान्यातून बनू लागल्या. शेतीवर आधारित असणारे दूध, तेल उद्योग शहरात कारखान्यातून प्रक्रिया करून येऊ लागले. अशा अनेक कारणांनी समाजाचे दारिद्र्य वाढले. कुटुंबव्यवस्था विस्कळित झाली. समाज जातीजातींत संघर्षरत झाला. समाज कलाहीन बनला. शिक्षणाचा व्यापार सुरू झाला..विषमताविरहित समाजासाठी...अशा विचित्र काळातच गेल्या शंभर वर्षात रा. स्व. संघाचे काम हळूहळू विस्तारत गेलं. सर्व प्रश्नांवर एकच उत्तर समाज संघटित हवा. नुसता संघटित नाही. विषमता विरहित हवा, आर्थिकदृष्ट्या संपन्न हवा. एक विचारानं चालणारा हवा. वेदातील - संगच्छध्वम्, संवदध्वम्, सं वो मनासिजानताम्... किंवा ॐ सहनाववतु। सह नौ भुनक्तुं। सहविर्य करवावै:। तेजस्विना वर्धितम् तमस्तु। मा विद्विषावै:। या श्लोकाप्रमाणे जगणारा, चालणारा, कृती करणारा समाज हवा. तो सर्व क्षेत्रात एखाद्या वेळेस कृती करून श्रेय घेणारा असू नये. सतत निरंतर सेवा करणारा हवा. पूज्य डॉक्टरांचं एक उदाहरण दिलं जातं. एक स्वयंसेवक शाखेत धावत धावत आला. डॉक्टरांना म्हणाला - ‘डॉक्टर, डॉक्टर, तिकडे आग लागलीय मी काय करू? डॉक्टर त्याच्याकडे बघत म्हणाले, ‘अरे असं विचारतोस काय? प्रथम आग विझवायला जायचं... आता शाखेत जा... मी आग विझवायला जातो.’’ संघ स्वयंसेवकांनी प्रथम समस्यानिवारण करायला हवं. राष्ट्र सर्वतोपरी प्रथम. राष्ट्र म्हणजे जसा भूभाग, तसाच तिथं राहणारा समाज... त्याच्या समस्या सोडविणे प्रथम. यातूनच स्वयंसेवकांनी अनेक सेवा कार्य उभी केलीत. देशाच्या कानाकोपऱ्यांत उभी केली. वनवासी जनजाती कल्याण आश्रम ज्यांनी स्थापन केला ते स्व. देशपांडेजी यांनी नोकरी सोडून निबीड अरण्यात राहणाऱ्या आदिवासी जनजातींच्या समस्या आपल्या म्हटल्या..त्यातूनच जनजाती कल्याण आश्रम निर्माण झाला. जनजातींची साक्षरता - आत्मनिर्भरता - संस्कृती - स्वसंरक्षण असे अनेक पैलू विकसित होत गेले. जनजातींमधील क्रीडाकौशल्ये हेरून त्यांचा विकास केला गेला. आज वनौषधी केंद्र, क्रीडा संकुल, स्पर्धा परीक्षा केंद्र या प्रकारची खूप मोठमोठी कामे संपूर्ण भारतभर चालतात. यातूनच इतिहास माहीत झाला. जनजाती कलाकारांच्या कला समजल्या, अनेक जनजाती क्रांतिकारकांच्या कथा लक्षात आल्या.वनवासी हा वेगळा नसून तो आपलाच बांधव आहे. त्याचा विकास हा आपला विकास ही भावना निर्माण होऊन आज समाजाच्या सर्व घटकांतून संघाची अनेक जीवनदायी कार्यकर्ते वनवासी क्षेत्रात काम करताना दिसतात. निवृत्तीनंतरही पती-पत्नी दूर अरण्यात जाऊन सेवा करतात. असे हजारो-लाखो कार्यकर्ते आहेत. संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक, सरकार्यवाह अशा अनेक पदांवर राहिलेले स्व. एकनाथजी रानडे यांनी दक्षिणेकडील समुद्रातील खडकावर एक भव्य स्मारक उभे करून विवेकानंद केंद्राची पायाभरणी केली. आणि स्वामी विवेकानंदांच्या स्वप्नातील भारत उभा करण्यासाठी हजारो कार्यकर्त्यांनी पूर्वांचल प्रदेशात शैक्षणिक, आरोग्य, अशा अनेक विषयांवर काम सुरू केले. तेथे हजारो स्वयंसेवक समाजहितासाठी कार्यरत आहेत. पूर्वी आंध्रमध्ये वादळ झाले. सर्व प्रथम संघ स्वयंसेवक तेथे पोहोचले. .त्यातूनच तेथे खूप मोठे काम उभे राहिले. दीनदयालपुरम, हे एक स्वयंपूर्ण गावच तेथे उभे केले गेले. आज त्सुनामी, वादळे होतात. संघ स्वयंसेवक लगेच धावून जातो. महाराष्ट्रात किल्लारी परिसरात भूकंप झाला. संघाचे स्वयंसेवक महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मदत घेऊन प्रथम पोहोचले. जवळच्या लातूर शहरात विवेकानंद हॉस्पिटल चालविणारे डॉ. कुकडे आपल्या डॉक्टरांची तुकडी घेऊन प्रथम पोहोचले. अनेकांचे प्राण अहोरात्र मातीच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना वाचवीत तर होतेच; पण सोबतच मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या प्रेतांनाही काढत होते. यातूनच तेथे मोठे सेवाकार्य उभे झाले. पुढे सरकार्यवाह भैयाजी जोशी पूर्ण वर्षभर या कामात रमून गेले होते..महाराष्ट्रात १९७१मध्ये खूप मोठा दुष्काळ पडला. दुष्काळ निवारण समिती स्थापन करण्यात आली. अनेक ठिकाणी गुरांच्या छावण्या उभारल्या गेल्यात. हजारो गुरे, गाईबैल यांची व्यवस्था करण्यात आली. अन्नछत्रे उभारली गेली. यातून अनेक संघ स्वयंसेवक, महिला-पुरुष रात्रंदिवस मेहनत करीत होते. यातूनच अनेक कामे उभी राहील. अनेक कार्यकर्त्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण झाले की, एक वर्ष-दोन वर्षे असा सेवाकार्यासाठी जीवनव्रती म्हणून राहू लागले. आज देशभरात अनेक ठिकाणी अशी रुग्णांना सेवा देणाऱ्या संस्था उभ्या राहिल्यात. संभाजीनगर हे मराठवाड्यातील शहर. येथे ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान स्थापन झाले. आज त्या प्रतिष्ठानचा विस्तार एवढा मोठा झाला आहे की, सर्व प्रकारच्या रुग्ण तपासणीच्या अत्याधुनिक यंत्रणा, रक्तपेढी, वृद्धांना - एकल पती-पत्नींना वैद्यकीय सेवा देणारे केंद्र अशा सोयींनी सज्ज व महाराष्ट्रातील अत्यंत अल्पदरात सेवा देणारे केंद्र म्हणून डॉ. हेडगेवार रुग्णालय ओळखले जाते. निःस्वार्थपणे कार्य करणाऱ्या डॉक्टरांचा मोठा गट त्यातून निर्माण झाला. यातूनच आता नाशिकमध्येही श्रीगुरुजी रुग्णालय उभे राहिले आहे..जीवनव्रतींची मोठी फळीपूर्वांचलातही एक मोठे रुग्णालय उभारले गेले आहे. पूर्वांचलातील सर्व मागास राज्यांत हजारो केंद्रांमधून शिक्षण, आरोग्य, भाषा, संस्कृती संवर्धनाचे कार्य सुरू आहे. देशाच्या विशेषतः महाराष्ट्रातून हजारो जीवनव्रती या सर्व प्रांतांत अशा प्रकारे कार्य करताहेत. तसेच या प्रदेशातून विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना महाराष्ट्रात आणून त्यांच्या शिक्षणाची सर्व व्यवस्था करण्यात आलेली दहा केंद्रे महाराष्ट्रात आहेत. गेली पंचवीस-तीस वर्ष हे कार्य सुरू आहे. यातून अनेक नागा, गादो, मिझो तरुणतरुणी उच्चपदांवर कार्यरत झालेली आहेत. दुष्काळ, महायुद्ध, भूकंप यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींबरोबरच समाजातील दरी कमी व्हावी यासाठी काम करणाऱ्या खूप संस्था देशभरात संघ स्वयंसेवक चालवितात. पुण्यात स्वरूपवर्धिनी ही संस्था शाळेनंतरची शाळा संकल्पनेतून सुरू होऊन आज पंधरा ते वीस ठिकाणी मैदानी खेळ, क्रीडा याचबरोबर अभ्यासिका, स्पर्धापरीक्षा केंद्राद्वारे वंचित घटकातील मुलामुलींना शिक्षण, आर्थिक विषयांचे प्रशिक्षण देते. यातूनही डॉक्टर, शिक्षक असे जीवनव्रती तयार होऊन देशात कार्यरत आहेत. भटके विमुक्त विकास परिषद, सामाजिक समरसता मंच या संस्था आज संपूर्ण भारतभर भटक्या-विमुक्तांच्या सर्वांगीण विकासासाठीच कार्यरत आहेत. .भटके विमुक्त विकास परिषदेमार्फत चारशेच्या वर ‘पालावरच्या शाळा’ चालविल्या जातात. यमगरवाडी हे याचे आद्य केंद्र मानले जाते. तसेच फासेपारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम - चिंचवड हे परंपरागत ज्ञातिकौशल्य आणि आधुनिक कौशल्य यांचा मेळ घालून चालविले जाणारे निवासी गुरुकुल आहे. यवतमाळ येथे गेल्या २५ वर्षांपासून पं. दीनदयाळ उपाध्याय विकास केंद्रामार्फतही सर्वांगीण विकास केंद्र चालविले जाते. अमरावतीत प्रज्ञा प्रबोधिनी, तर सोलापूर येथे संजीवनी छात्रावास अशी पारधी समाजात काम करणारी विकास केंद्रे आहेत.समाजात परस्पर सामंजस्य यावे, यासाठी समरसता हेच जीवन मानून कार्य करणारे, सामाजिक ताणतणाव कमी व्हावेत यासाठी काम करणारे मोठ्या संख्येत संघ स्वयंसेवक आज सामाजिक समरसता मंचाच्या माध्यमातून देशभरात कार्यरत आहेत. मराठवाडा नामांतराच्या प्रश्नाच्या वेळी समाजात जातीय तणाव वाढण्याची शक्यता होती. अशा सर्वच ठिकाणी समाजातील दोन्ही घटकांना एकत्र आणून समरसतेचे, समतेचे काम संघ स्वयंसेवकांनी केले व ते करत असतात. सहकार क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, पूर्व सैनिक क्षेत्र व समाजाच्या सर्व क्षेत्रात सेवा हेच व्रत समजून काम करणारा मोठा कार्यकर्ता घटक संघ स्वयंसेवकांतून तयार झाला आहे. संघ काही करणार नाही, स्वयंसेवक करतील... संघ म्हणजे शाखा, शाखा म्हणजे कार्यक्रम, अशा विचारांतून मुरलेले लोणचे म्हणजे स्वयंसेवक. असा मुरलेला स्वयंसेवक हा सर्व क्षेत्रात जाईल... राष्ट्र, समाज यांची निरलसपणे सेवा करेल. स्वयंसेवक कोणत्याही पदावर असो... अगदी पंतप्रधान पदावरही आरूढ झालेला स्वयंसेवक, याच सेवाभावी वृत्तीने काम करताना आपल्याला दिसतो..हिंदू पतितो भवेतः, या संकल्पनेतून देशभरात वंचित मागास घटकांसाठी विश्व हिंदू परिषदेने पौरोहित्य वर्ग चालविले. मंदिरांतील पूजाअर्चना, गावागावातील हिंदू समाजाचे विविध प्रकारचे लग्न विवाहादी संस्कार देणारा उच्च विद्या विभूषित वेदशास्त्रसंपन्न नवा 'पुरोहित' मागास घटकातून तयार झाला आहे. समाजाचे हित करण्याच्या भावनेतून हा वर्ग कार्यरत आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या विद्यार्थी क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघविचाराच्या संघटनेमार्फतही अनेक सेवाप्रकल्प देशभरात सुरू आहेत. डॉ. हेडगेवारांनी एक शाखा नागपुरात सुरू केली. एक नवे प्रेरणास्थान, पवित्रस्थान, संघस्थान निर्माण केले. नवा पंथ, नवा धर्म यासारखं काहीही त्यांनी निर्माण केले नाही. .तर, हिंदू समाजातील वाईट प्रथा, रुढी-विषमता दूर करून समाजाला स्वतःची अस्मिता, स्वतःचे भान आणि स्वदेश, स्वधर्म याची सतत जाणीव करून देणारा कार्यकर्ता यातून उभा झाला. जीवनाच्या सर्व अंगात, समाजाच्या सर्व क्षेत्रात त्याच राष्ट्रभावनेने आणि स्वतः सर्वत्र असूनही निःश्रेयसपणे काम करणारा एक वर्ग संघाने निर्माण केला. परमपूज्य डॉक्टरांच्या नंतरही सर्व सरसंघचालक, सरकार्यवाह याच भावनेने समाजाला दृष्टी देण्याचे कार्य करीत आहे. संघ या शताब्दी वर्षात याच भ्रातृभावाचे प्रकटीकरण समाजाच्या सर्व स्तरात खडीसाखरेप्रमाणे विरघळून करताना दिसतो....(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.) 