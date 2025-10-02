संपादकीय

100 Years Of RSS : मुरलेल्या स्वयंसेवकांची संस्था!

Rashtriya Swayamsevak Sangh : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या संस्थेने समाजासाठी कसे काम केले, स्वयंसेवकांची भूमिका काय आहे आणि संघ म्हणजे काय हे जाणून घ्या.
गिरीश प्रभुणे

सहकार क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, पूर्व सैनिक क्षेत्र व समाजाच्या सर्व क्षेत्रात सेवा हेच व्रत समजून काम करणारा मोठा कार्यकर्ता घटक संघ स्‍वयंसेवकांतून तयार झाला आहे. संघ काही करणार नाही, स्‍वयंसेवक करतील. संघ म्‍हणजे शाखा, शाखा म्‍हणजे कार्यक्रम, अशा विचारांतून मुरलेले लोणचे म्हणजे स्वयंसेवक.

