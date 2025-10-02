संपादकीय

RSS 100 Years : योगदान सरसंघचालकांचे...

Sarsanghchalak Legacy : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दीनिमित्त सहा सरसंघचालकांच्या नेतृत्वाखाली संघाने अनेक संकटांना सामोरे जाऊन सामाजिक आणि राष्ट्रीय क्षेत्रात आपले कार्य वाढवले आहे.
Sarsanghchalak Legacy

Sarsanghchalak Legacy

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिमांशू विजय शुक्ल

भारतात गेल्या १०० वर्षांत अनेक चळवळी, संघटना जन्माला आल्या. मात्र, कालांतराने त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले किंवा त्या निष्प्रभ ठरल्या. संघाने मात्र अनेक संकटांचा सामना करत आपले कार्य ‘वर्धिष्णू’ ठेवले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दीनिमित्त संघाच्या वाटचालीतील, कामगिरीतील सहा सरसंघचालकांच्या योगदानाचा घेतलेला आढावा...!

Loading content, please wait...
Hindu religion
RSS worker
RSS
RSS office
RSS chief

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com