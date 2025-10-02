RSS 100 Years : योगदान सरसंघचालकांचे...

हिमांशू विजय शुक्लभारतात गेल्या १०० वर्षांत अनेक चळवळी, संघटना जन्माला आल्या. मात्र, कालांतराने त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले किंवा त्या निष्प्रभ ठरल्या. संघाने मात्र अनेक संकटांचा सामना करत आपले कार्य ‘वर्धिष्णू’ ठेवले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दीनिमित्त संघाच्या वाटचालीतील, कामगिरीतील सहा सरसंघचालकांच्या योगदानाचा घेतलेला आढावा...! .संघसंस्थापक डॉ. हेडगेवारअसंघटित हिंदूंमध्ये ‘आम्ही एक आहोत आणि होय हे हिंदुराष्ट्र आहे...’ अशी एकत्वाची भावना निर्माण केली.संघस्थापनेमागे डॉक्टरांनी केलेल्या चिंतनातील हिंदू चारित्र्यवान, संघटित आणि बलशाली करणे ही त्रिसूत्री अत्यंत महत्त्वाची ठरली.पूर्ण नाव : डॉ. केशव बळिरामपंत हेडगेवारशिक्षण : एल.एम.एस. (वैद्यकीय पदवी), कोलकताजन्म : १ एप्रिल १८८९ (नागपूर),मृत्यू : २१ जून १९४० (नागपूर)कार्यकाळ : सन १९२५ ते १९४०.गोळवलकर गुरुजीकाश्मीर भारतात राहावा असा निर्णय राजा हरिसिंग यांनी करावा म्हणून गुरुजींनी केलेली शिष्टाई हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रसंग. दुर्दैवाने, संघावर आरोप करणारे कधीच गुरुजींना याचे श्रेय देत नाहीत. मात्र, श्रेयवाद नाही तर ध्येयवाद हीच गुरुजींची शिकवण होती.भाषावार प्रांतरचना देशाच्या एकात्मतेवर विपरीत परिणाम करू शकते हे त्यांनी म्हटले होते आणि दुर्दैवाने ते खरे ठरले. सीमेवर कुंपण घातले पाहिजे ही त्यांची आग्रही मागणी आजही तंतोतंत लागू पडते.पूर्ण नाव : माधव सदाशिवराव गोळवलकरशिक्षण : एम.एस्सी. (प्राणिशास्त्र), काशी (बनारस) हिंदू विद्यापीठजन्म : १९ फेब्रुवारी १९०६ (नागपूर)मृत्यू : ५ जून १९७३ (नागपूर)कार्यकाळ : सन १९४० ते १९७३.बाळासाहेब देवरससंघावरील तीनही बंदीचा अनुभव घेतलेले आणि त्यातील दोन बंदींना (कठोर प्रतिबंधांना) परिवारप्रमुख म्हणून सामोरे गेलेले कर्तव्यकठोर सरसंघचालक!८१ वर्षांच्या आयुष्यात पहिली अकरा वर्षे सोडता ७० वर्षे सतत संघकार्यात मग्न असलेले त्यांचे जीवन हे स्वयंसेवकांसाठी प्रेरणादायी आहे.७० वर्षांचा अविचल प्रवास म्हणजे ‘संघ बढता जा रहा हैं....’चा प्रत्यक्ष अनुभव!पूर्ण नाव : मधुकर दत्तात्रेय देवरस (बाळासाहेब)शिक्षण : बी.ए., एल.एल.बी., नागपूर विद्यापीठजन्म : ११ डिसेंबर १९१५ (नागपूर)मृत्यू : १७ जून १९९६ (नागपूर)कार्यकाळ : सन १९७३ ते १९९४.प्रो. रज्जूभय्यासंघकार्याला पूर्ण वेळ देता येत नाही म्हणून स्वतःहून सर्वोच्च पदावरून निवृत्त होत बाळासाहेबांनी रज्जूभय्यांकडे धुरा सोपवली.संख्यात्मक व गुणात्मक दृष्टीने संघशाखांचा यथोचित विस्तार करण्यात प्रा. राजेंद्रसिंह उपाख्य रज्जूभय्या यांचा सिंहाचा वाटा. त्यांनी संघाला वैश्विक आयाम दिला.पूर्ण नाव : राजेंद्र सिंह उपाख्य रज्जूभय्याशिक्षण : एम.एस्सी. (भौतिकशास्त्र, स्पेक्ट्रास्कोपी), प्रयाग विद्यापीठजन्म : २९ जानेवारी १९२२ (बदायूँ, उत्तर प्रदेश),मृत्यू : १४ जुलै २००४ (पुणे)कार्यकाळ : सन १९९४ ते २०००.सुदर्शनजीस्वदेशीचे कट्टर पुरस्कर्ते. स्वदेशीच्या पुरस्काराने रोजगारवाढीस, विशेषतः महिलांच्या रोजगारवाढीस चालना मिळेल, पर्यावरणपूरक अर्थव्यवस्था उभी राहील, देश आत्मनिर्भर बनेल व ग्रामीण भाग स्वयंपूर्ण होईल या दृष्टीने कार्य.स्वतः इंजिनिअर असलेल्या सुदर्शनजींनी संघात ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चे अनेक प्रयोग केले व ते यशस्वीही झाले.पंजाबमधील खलिस्तानी आंदोलन, आसाममधील बांगलादेशी घुसखोरीची समस्या, असे अनेक प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळले.पूर्ण नाव : कुप्पहल्ली सीतारामय्या सुदर्शनशिक्षण : बी. ई. (टेलिकम्युनिकेशन),जबलपूर विद्यापीठजन्म : १८ जून १९३१ (रायपूर, छत्तीसगड)मृत्यू : १५ सप्टेंबर २०१२ (रायपूर)कार्यकाळ : २००० ते २००९.विद्यमान सरसंघचालकडॉ. मोहन भागवतनव्या जगातील प्रगत भारतीय जीवन विकसित करण्याचा संघ हा एक प्रयत्न, परामर्श, विचार, दृष्टिकोन आहे या दृष्टीने सातत्याने विचारांची मांडणी. देशाच्या पुनर्बांधणीवर भर.‘घरवापसी’ धोरणाला दिलेली दिशा अर्थपूर्ण. समाजसुधारणांचा केलेला पुरस्कार हा अद्यतन जीवनाला नवा दृष्टिकोन देणारा.सामाजिक सुधारणा, विज्ञाननिष्ठा, अखंड भारताची उभारणी, मुस्लिमांबाबतचे सामाजिक व आर्थिक प्रश्न याबाबतचे त्यांचे विचार प्रगतिशील व नवी दृष्टी देणारे आहेत.पूर्ण नाव : डॉ. मोहन मधुकरराव भागवतशिक्षण : बी.व्ही.एस्सी.,पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोलाजन्म : ११ सप्टेंबर १९५० (चंद्रपूर)कार्यकाळ : २००९ पासून आजतागायत.संघशक्ती...आजघडीला लाखो स्वयंसेवक आणि ३ हजार ५०० पूर्णवेळ प्रचारक लाभलेला, स्थापनेची शताब्दी पूर्ण करणारा संघ सदैव चिरतरुण आहे.१०० वर्षांपूर्वी हिंदू समाजाचे सशक्त संघटन, भारताला ‘परमवैभवा’कडे नेण्याचे संघाचे ध्येय होते. सहा सरसंघचालकांनी संघाची धुरा यशस्वीपणे वाहिली, तीही आपल्या ध्येयात तसूभरदेखील बदल न करता. उपेक्षा, कट्टर विरोध, बंदी सहन करूनही संघ सज्जनशक्तीच्या बळावर कार्यरत राहिला आणि तो भविष्यातही तसाच क्रियाशील राहील यात शंका नाही.(लेखक राजकीय अभ्यासक आहेत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.