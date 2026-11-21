नअस्कार! येत्या चार-पाच दिवसांत १००व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडेल, हे कळणारच आहे, पण माझी उत्सुकता प्रत्यंचेसारखी ताणली गेली आहे. ज्येष्ठ कादंबरीकार, प्रकाशक बाबा भांड, ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. शरणकुमार लिंबाळे, दक्ष पत्रकार रमेश पतंगे, ज्येष्ठ संपादक आणि पत्रकार आणि चित्रपटकथाकार आणि जवळजवळ सगळंच असलेले विजयराव कुवळेकर, कविवर्य प्रा. प्रवीण दवणे अशी नावं सध्या शर्यतीत आहेत. शेषराव मोरेंचंही नाव कुणीतरी घेतलं. लेखक-अनुवादक चंद्रकांत भोंजाळांची हॅटसुद्धा रिंगणात एकवार गरगरत येऊन पडली. पण यातली पहिली तीन नावं सध्या आघाडीला आहेत. ज्या एकवीस सदस्यांनी ‘मसाप’च्या तिघा सूत्रधारांविरुद्ध अविश्वास ठराव आणला, त्यांनीच उपाध्यक्षांना पत्र पाठवून ‘या तिघांमधलं एक नाव निवडा’ असं ठणकावून सांगितलं आहे. लहानपणी आम्ही मुठीत दुसऱ्या हाताच्या बोटांचा पाचुंदा गप्पकन पकडून बोट निवडायचा खेळ खेळत असू. तसलाच प्रकार! शिवाय ही तिन्ही नावं तशी ‘गैरसोयी’ची नसतील, याची दक्षता बंडखोर एकवीस शिलेदारांनी आधीच घेऊन ठेवली आहे. कुठलंही बोट निवडा, अपनाच आदमी!.पूर्वी अध्यक्षपदासाठी रीतसर निवडणुका होत असत. प्रचार-प्रसार होई. मतदान होई. पण साहित्यिकांना हे पोलिटिकल वागणं शोभत नाही, असं ठरवून कुणीतरी ही लोकशाही पद्धती बदलली, आणि थेट अध्यक्ष निवडण्याची योजना सुरू केली. पण त्याच्यात तरी कमी का शोभा होतेय? संमेलनाचं यजमानपद भूषवणाऱ्या ‘मसाप’मध्ये सध्या जे काही चालू आहे, तेच भन्नाट आहे. एखाद्या रहस्यकथेचा प्लॉटच जणू!कुठल्यातरी अमावास्येला जोशी-कुलकर्णींचा रेजिम चेंज होतो. रेजिम चेंजनंतर निवडून आलेले चेहरे हरलेल्यांपेक्षा अधिक आश्चर्यचकित असतात. आश्चर्यचकितांची कार्यकारिणी उभी राहाते. कार्यकारिणीचे तिन्ही सूत्रधार कायम वेगळ्यास संभ्रमात : आपण एकट्यानं काम करायचंय? की नाहीच करायचंय? इतर दोघे आपल्या मदतीला आहेत की आपण एकटे त्यांच्या मदतीला?...याच संभ्रमात दाणकन कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ या न्यायानं अविश्वासाचा ठरावच येतो!! (दिग्दर्शकीय सूचना : इथे मध्यरात्री बाराचे टोले ऐकू येतात!) आता घटनात्मक पेच उद्भवतो. ज्या सूत्रधारांवर अविश्वासाचा ठराव, त्यांनी बैठक कशी बोलवायची? त्याला येणार कोण? उपाध्यक्षांकडे लेखी पत्रव्यवहार द्यावा, तर त्यांना मान्यता कोणाची? लईच घोळ...त्यात १००व्या साहित्य संमेलनाचं अध्यक्षपद म्हणजे काहीतरी जबरदस्त पावरफुल पोस्ट असल्यासारखी हवा (पुण्यात) पसरली आहे. ‘मसाप’च्या वास्तूत मात्र भयाण शांतता आहे. जोशी-कुलकर्णी प्रभृती ‘मसाप’ समोरच्या चहावाल्याच्या दुकानासमोर हाताची घडी घालून उभे राहून ‘खीक’ असं कुत्सित हसताहेत, असं चित्र आहे..मला विचाराल तर अध्यक्षपदाचं हे स्वयंवर शरणकुमार लिंबाळे ही शर्यत जिंकणार असं माझं मन सांगतं. सरस्वती सन्मान मिळवणाऱ्या लिंबाळेंचं पारडं मला जड वाटतंय. उगीच भांडांच्या नावावरून किती काळ भांड भांड भांडणार? पतंगेगुर्जींचं नाव आपलं असंच... एखादं ज्येष्ठ, ऋषितुल्य नाव हवं म्हणून!! बाकी कविवर्य दवणेजींबद्दल काय बोलू? ते पडले ठाण्याचे. म्हंजे ना पुण्याचे ना मुंबईचे!! चालायचंय. कुवळेकरजी हे कधी पत्रकार असतात, आणि कधी लेखक असतात, याचा काही नेम नसतो. ते ऐनवेळी काय (काय) करतील, भरवसा नाही, हे खरंच.यंदा अध्यक्षपदाच्या रिंगणात पाच-सात नावं आहेत, ती वर सांगितलीच. त्यापैकी एक जण गळ्यात हार घालून घेणार, हे उघड आहे. कोणीही होवो, जो होईल अध्यक्ष, तो हिंडता फिरता हवा, तंदुरुस्त हवा, येवढीच बेसिक मागणी आहे! -साहित्य काय कोणीही लिहील!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.