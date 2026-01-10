हौस ऑफ बांबू - शतजन्म शोधिताना…!

नअस्कार! साताऱ्याहून लाल परी पकडून तातडीनं पुण्याला आले, कोथरुडला एक ब्याग ठेवली, दुसरी उचलून गोव्याला जावं लागलं. तिथं आमच्या फुटाणेनानांचं जागतिक मराठी अकादमीचं संमेलन चालू आहे. आता तीन दिवस इथं मुक्काम. पण पणजीतल्या मुक्कामाबद्दल पुढल्या शनिवारी! .साताऱ्यातलं ९९ वं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन गाजवून काही पुणेकर (पक्षी : मिलिंद जोशी असे वाचावे) विजयी मुद्रेने परतले. पुढलं शंभरावं संमेलन पुण्यातच होईल, याची घोषणा त्यांनी साताऱ्यातच केली. याचा अर्थ समजला का? याचा सरळ अर्थ असा की, पुढल्या वर्षी स्थळनिवड समितीची नियुक्ती केली जाणार नाही. कारण स्थळ आधीच निवडून ठेवलेलं आहे. परिणामी, गावोगाव दौरे नाहीत. मैदानं बघणं नाही, नि जेवणंही नाहीत. सगळाच खर्च कटाप! स्थळ निवडीवरुन वाद नाहीत. भांडणं नाहीत. आरोप प्रत्यारोप नाहीत. अन्यायाची भाषा नाही. संमेलनाचा एक मुख्य कार्यक्रमच रद्द झाला आहे..शंभरावं संमेलन हिराबागेतच भरवायचं असा काही पुणेकरांचा आग्रह आहे. शंभर वर्षांपूर्वी हिराबागेत न्या. महादेव गोविंद रानडे यांनी पहिलं ग्रंथकार संमेलन आयोजित केलं होतं. तेच पहिलं साहित्य संमेलन. शतकमहोत्सवी संमेलनही पुण्यातच व्हायला हवं, हा आग्रह काही चुकीचा नाही. या साहित्य निर्झराचं उगमस्थान इथलंच. पण….हा ‘पण’ फार्फार म्हंजे फारच महत्त्वाचा आहे. पुण्यात गेले काही वर्षं ‘पुणे पुस्तक महोत्सव’ होऊ लागला आहे. तो नेमका डिसेंबरातच होतो. आता शंभरावं साहित्य संमेलन पुस्तक महोत्सवाला जोडून घ्यावं, अशी सूचना परवा ‘वाडेश्वर’ कट्ट्यावर ऐकू आली. तथापि, काहींच्या मते साहित्य संमेलन पुस्तक महोत्सवाला जोडून न घेता, पुस्तक महोत्सवच संमेलनाला जोडून घ्यावा. हे जोडकाम अवघड आहे. पुस्तक महोत्सवात पन्नासेक कोटींची पुस्तकविक्री झाली. साताऱ्यालाही सगळा मामला अनेक कोटींच्या घरात गेला. तरीही संमेलनाध्यक्ष विश्वासराऊ पाटीलबावाजी म्हणतात की जिथे जिथे ग्रंथालयं नाहीत, त्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन मी स्वत: प्रयत्न करीन. जिल्ह्याच्या आठवडी बाजारात दोन्ही खांद्याला झोळ्या लावून श्रीमान विश्वासराऊ पुस्तके विकत असल्याचं भयानक स्वप्न मला काल रात्री पडलं ते त्यामुळेच असणार. घाबरुन उठल्ये, पाणी प्याले आणि परत झोपल्ये!!.एवढी दणक्यात पुस्तकविक्री चालू असताना संमेलनाध्यक्ष का बरं हळवे झाले आहेत, हे मला कळेना! तरी बरं खुद्द विश्वासराऊ हे बेस्टसेलर कॅटेगरीत मोडणारे साहित्यिक आहेत. बेस्ट सेलर असूनही साहित्य अकादमीवरही आहेत, आणि संमेलनाध्यक्षही झाले आहेत. पांचो ऊंगलियां घी में और सर कडाई में! असा मराठीचा हा शिपाईगडी आठवडी बाजारात पुस्तकं स्वत: का विकेल? जाऊ दे..साताऱ्याचं संमेलन जोरात झालं. शाईफेकीपासून सारं काही शिरस्त्याप्रमाणे पार पडलं. आता पुण्यातलं संमेलन तर प्रारंभाच्या प्रारंभापासून गाजणार अशी चिन्हं दिसू लागली आहेत. स्थळ ऑलरेडी ठरलं आहे. आयोजकही ठरलेले आहेत. शंभरावं संमेलन असल्याने थाटमाट जोरदार होणार हेही ठरलेलंच आहे. आता उरला एकच सवाल- अध्यक्ष कोण?.उदाहरणार्थ आमच्या मनात असलेला, मिश्यागिश्या घनगर्द असलेला ’सट्टक’ अध्यक्ष वगैरे तुम्हाला पटवता आला तर बघा बुवा, जोशीबुवा! शतजन्म शोधिताना शतआर्ती व्यर्थ झाल्या, असं निदान म्हणायची उदाहरणार्थ पाळी येणार नाही. संमेलन हे रिकामटेकड्यांचे तंतोतंत उद्योग आहेत हे मान्य. पण म्हणून काय झालं? माणसाला कुणालाही पटवता आलं पाहिजे. त्याशिवाय जीवनाला काही अर्थ नाही. किंवा आहेही. किंवा कसंही. हेही थोरच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.