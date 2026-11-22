डिअरम डिअर होम्मिनिष्टरसाहेब यांसी मी निवेदन करणार नामे बबन फुलपगार, पो. काँ. बक्कल नं. १२१२, कदकाठी अदमाशे ५ फू. ५ इं. उमर ४६, छाती २६, फुगवून २६च, वजन (बुटासकट) ४९, कडून कडकडीत साल्युट. स. न. वि. वि. सर्वप्रथम आपणांस दिपवाळीच्या शुभेच्छा. औंदा दिपवाळी जरा थंडी गेली. राऊण्डपला चार वेळा जाऊनही आमदनी नाही. दिवस कठीण आहेत. अशा काळात आमच्या चौकीतील एक सहकारी डिगंबरअन्ना (ब. नं. ४२०) आला आणि म्हणाला, ‘‘बबनशेठ, तंबाकू काढ, गवर्मेट आपल्याला क्रेडिट कार्ड देनार आहे. पाच-दहा लाखाचं लिमिट!! च्यामारी, मजा करा!’’ मला आच्चर्यच वाटले. .अधिक चौकशी केली असता होम डिपार्टमेंटकडून पोलिसलोकांना यापुढे क्यूआर कोड मिळणार असे कळले. म्हंजे कालाकांडीला वाव नाही!! त्यावरून जनतेला सदरील पोलिस असली की नकली हेसुद्धा कळणार! क्यूआर कोडवाले कार्ड भेटणार, या कल्पनेने माझ्या अनेक सहकाऱ्यांचा गैरसमज झाला होता, तो गेला!! चिरीमिरी घेयाची झाल्यास व सामनेवाल्या पार्टीकडे खुल्ले नसल्यास ऑनलाइन पेमेंट करायची सोय झाली, असे अनेकांना वाटले होते. कां की, हल्ली रिक्षावालेसुद्धा भाड्यासाठी क्यूआर कोड पुढे करतात. छुट्टे के लिए कौन मगजमारी करेगा? असे म्हणतात. पण ही सोय डिपार्टमेंटमध्ये नव्हती. -बंदेच घ्यावे लागत! अनेकदा‘वरचे’ सोडून द्यावे लागत. आता करेक्ट रक्कम मिळणार, असे अनेकांना वाटले..संपूर्ण तपासाअंती हाती मिळून आलेली माहिती अशी : आजकाल नकली पोलिसांचा सुळसुळाट झाला असून काही ठिकाणी साध्या वेशातील नकली पोलिस ज्येष्ठ नागरिकांना एकट्याने गाठून तपासणीच्या नावाखाली बतावणी करून फसवणूक करतात. घोगऱ्या आवाजात ‘चेकिंग करायची आहे’ असे सांगितले तर कोणीही घाबरेल!! मॉर्निंग वॉक किंवा प्रवासाला मोटारीतून जाणारे ज्येष्ठ नागरिक बघून त्यांना हे ‘सिविल ड्रेस’वाले पोलिस अडवतात, आणि ‘चेकिंग’ करतात. तसेच काहीवेळा व्हिडिओ कॉल करून डिजिटल अरेस्ट करणेची धमकी दिली जाते. समाज कंटकांनी पोलिसांच्या नावावर असे गुन्हे केले तर सामान्य माणसाने कोणाकडे जायचे?.साहेब, काय जमाना आला आहे! पूर्वीच्या काळी चोर कंपनी, रीतसर चोरीच्या मिषाने रीतसर चोरी करत असत. पण आता पोलिस बनून करतात!! किती हा बनेलपणा!! यामुळे पोलिस दलाची इज्जत धुळीला मिळत आहे.तोतया पोलिसांचे कारनामे उघड व्हावे म्हणून पोलिस दलातील (बॉम्बे) ५१ हजारांपैकी हरेकाला धातुचे कार्ड मिळणार असून त्यावर सदरील पो. ह. चा फोटो, नाव-गाव असेल व क्यूआर कोड असेल. समोरून साध्या वेशातला पोलिस आला तर त्याला आधी ‘क्यूआर कोड दे’ असे सांगावे. त्याने कार्ड काढले की ते जवळच्या मोबाईल फोनद्वारे स्कॅन करावे. त्यावर त्याची कुंडलीच कळेल!! (वि. सू. : क्यूआर कोड स्कॅन केल्यावर सदरील हवालदाराचा सीआर दिसेल, या भीतीने डिपार्टमेंटमध्ये अनेकांची बोबडी वळली आहे. कृपया खुलासा व्हावा.).परंतु, मला एक शंका आहे. खरा पोलिस तपासणीसाठी गेला किंवा राऊण्डपमध्ये काही पोरे सापडली तर त्यांचा मोबाइल आधी काढून घेणेत येतो. अशा वेळी क्यूआर कोड कसा स्कॅन करावा?सदरील कार्डास ‘पोलिस कार्ड’ असे म्हणावे, व तेच आयडी कार्ड म्हणून मान्य करावे. सदरील कार्ड पॅन व आधार लिंक असावे, अशीही माझी विनम्र सूचना आहे. विचार व्हावा, ही विनंती. कळावे, लोभ असावा. पुन्हा साल्युट. आपला आज्ञाधारक. बबन फुलपगार (ब. नं. १२१२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.