ढिंग टांग : कंदील : एक पेटवापेटवी..!

ढिंग टांगआम्हाला कल्पना आहे की दिवाळीचे दिवस आहेत. फराळाची तयारी सुरू आहे. जीएसटी कमी झाल्यामुळे खरेदीलाही वाव असल्याचा आमचा वहीम आहे. काही लोकांना खरेदी पर्वडते. लोकशाहीची विटंबना चालू असल्यामुळे दिवाळी साजरी करू नये, असे काहींना वाटते. आम्हालाही वाटते. पण तरीही काही प्रमाणात दीपावली साजरी करावी लागतेच. जनरीत आहे, काय क्रावे?दीपावलीची चाहूल लागली की बाजारात दुकानांमध्ये नाना प्रकारचे कंदिल लटकलेले दिसतात. एखादा चांगलासा कंदिल आणून त्यात दिवा पेटवून तो दर्शनी भागात लटकावला की नकारात्मक ऊर्जा पळून जाते, तेजाचे तत्त्व दीपावलीचा आनंद द्विगुणित करते, असे शास्त्र सांगते. उदाहरणार्थ, घरातील ईडापीडा टळो असे कंदिलास सांगून तो पेटवून आम्ही तातडीने घराबाहेर पडलो, तेव्हा अर्ध्या रस्त्यात जाईपर्यंत ध्यानी आले की घरातील ईडापीडा आपणच असू!! नपेक्षा आपण कंदिल पेटवून बाहेर का पडावे? तातडीने परत फिरलो….कंदिलांचे विविध प्रकार असतात. तथापि, पोलिटिकल कंदिल हा एक आगळावेगळा प्रकार असून त्यातही बरेच वैविध्य आहे. सांप्रतकाळी या राजकीय कंदिलांची रेलचेल झाली असून ठिकठिकाणी हे कंदिल लटकलेले दिसतात. या कंदिलांचे प्रकार आम्ही थोडक्यात सांगू :पंजा कंदिल : हा फार अभावाने दिसतो. पण असतो! तीन रंगाच्या झिरमिळ्यायुक्त कंदिलावर एक पंजा उमटलेला दिसतो. तो दिवसाच दिसतो. कारण रात्री कंदिलाअंतर्गत दिवा पेटता नसेल तर तो दिसत नाही. या कंदिलाचा प्रकाश हल्ली काहीसा मंदावला असला तरी भारतीय राजकीय संस्कृतीत त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.कमळ कंदिल : सध्या या कंदिलाची हवा आहे. लिम्का किंवा गिनेस बुकात समावेश होईल, एवढा मोठा हा कंदिल असून पंचक्रोशीत कुठूनही हा उठून दिसतो. तथापि, हा कंदिल नकली चायना माल असल्याचे काही कंदिलमालकांचे मत आहे. देशी बनावटीचा वाटला तरी हा कंदिल चायनातूनच आणला असल्यामुळे स्वस्त असल्याचे काही स्वाभिमानी लोक सांगतात. नीट पारखून घ्यावा..Nashik Crime : वर्षभरापासून फरारी असलेल्या एमडी ड्रग्ज प्रकरणातील संशयितांना गुन्हे शाखेने ठोकल्या बेड्या.सेनाकंदिल : यंदा या कंदिलाची क्रेझ आहे. एरवी पारंपरिक मराठी कंदिलाचा आकार षटकोनी वगैरे असतो, त्याला जुन्या राख्या, कलाबतू, झिरमिळ्या आदी कलावस्तूंनी नटवलेले असते. पण शिवजोड कंदिलाची बातच वेगळी!! पूर्वी या कंदिलावर एकच चित्र असे. आता तीन-तीन असतात! कारण या कंदिलाची दोन-तीन वेगळी मॉडेल्स बाजारात उपलब्ध झाली आहेत. १) सेनाजोड-कंदिल : पारंपरिक कंदिल आणि स्टार कंदिल यांचे मनोज्ञ मिश्रण असलेला हा कंदिल आहे. ग्लॅमर आणि बंधुप्रेमाचे प्रतीक हा कंदिल आहे. २) सेनाफोड-कंदिल : हा कंदिल शेपरेट येतो. ओरिजिनल डिझाइनच्या कंदिलात कालौघात मॉडिफिकेशन झाले. पारंपरिक सेनाकंदिलाचा षटकोनी आकार बदलून अचानक तो कमळ कंदिलासारखा झाला. काही लोक याला सेनाकमल कंदिल म्हणूनही ओळखतात..असे असले तरी हे सगळे कंदिल भगव्या रंगाचे असतात, हे विशेष. एक पंजाकंदिल सोडला तर बहुतेक कंदिल भगव्या रंगाचा वापर करतात.राष्ट्रवादी कंदिल : या कंदिलाचा आकार घड्याळासारखा आहे. पण घड्याळ नाही. घड्याळ म्हणून पाहिले तर कमळ बघितल्याचा भास होतो. कमळ म्हणून जवळ जाऊन बघितले तर घड्याळाचे काटे दिसतात. काटे असलेले कमळ म्हटले तरी चालेल!…असे अनेक कंदिल आहेत. आपापल्या आवडीप्रमाणे निवडावा. दारात लावावा. आणि हो, वेळवखत पाहून या कंदिलांमध्ये आदलाबदल सहज होऊ शकते. ते लोकशाही संस्कृतीला मान्य आहे.हॅप्पी दिवाळी!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.