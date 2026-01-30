satirical-news

ढिंग टांग : मफत अने नया बेपार…!

स्थळ : ७, लोककल्याण मार्ग, न्यू डेल्ही. वेळ : बप्पोरे.
Free Trade Agreement: India signs free trade deal with 27 European countries.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
निवासस्थानाच्या पायऱ्यांवर माननीय मोटाभाई गुडघे चोळत वाट पाहात बसले आहेत. पार्श्वभूमीला रेडिओवर ‘भूलेबिसरे गीत’ हा गीतमालेचा कार्यक्रम सुरू आहे. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ हे प्राचीन काळीचे सुपरहिट गीत वाजत आहे. वंदनीय नमोजीभाई बगीच्यातील मोराटोरांना दाणे खिलवत अर्थशास्त्र शिकवत आहेत. पोरेटोरे असतात, तसे दिल्लीत मोरबिर असतात. दिल्लीतले मोर महा डांबिस! चोरावर मोरच!! दाणे खात खात त्यांची शिकवणी सुरु आहे. २७ युरोपियन देशांशी केलेल्या कराराचा महिमा त्यांना ऐकून घ्यावा लागत आहे. अब आगे…

नमोजीभाई : (मोरांना बोलावत) ऑ…ऑ…ऑ…अरे आवो ने गधेडा! तमे मोर छो के मर्घो? तद्दन मरघीजेवा लागे छे…!

political
Modi Government
Modi Cabinate
modi express

