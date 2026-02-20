ढिंग टांग : गलगोटिया पाळा, अज्ञान टाळा..!

कुत्रा हा कुत्रा असला तरी त्याला कुत्रा म्हणणे भूतदयेला धरुन नाही. कुत्र्यास कुत्रा न म्हणता श्वान म्हणावे, किंवा मित्रश्वान म्हणावे. श्वान पाळणे हे माणुसकीचे सुभग दर्शनच आहे. जो मनुष्य श्वान पाळतो, त्यासोबत सकाळी (आणि संध्याकाळी) सडकेवर चक्कर मारतो. श्वानाचे स्वच्छताकर्म सुरु असताना तिसरीकडेच बघत हाताच्या मुठीत (नाक नव्हे, तर-) पट्ट्याची दोरी धरुन उभा राहातो. वेळवखत पाहून (खांब नच सांपडल्यास) आपुल्या श्वानास स्वत:चा पाय ऑफर करतो, तो खरा माणुसकीच्या धर्मास जागतो. श्वानांच्या अनेक जातीप्रजाती असतात. उदा. पामरेनियन, आल्सेशियन, डाबरमन वगैरे. यातील गलगोटिया जातीचे श्वान अतिशय हुशार असतात. मालक सांगेल ते ऐकतात. त्यास दोरीने बांधिले नाही तरी चालते. इतके इमानदार जनावर पृथ्वीतलावर दुजे नाही. तरीही श्वान म्हटले की खोडकरपणा आलाच. हा खोडकरपणा मालकांस आवडतो, परंतु, इतरांस त्याचा त्रास होतो. कारण त्यांनी माणुसकीधर्म सोडून दिलेला असतो. गलगोटिया श्वानास प्राय: चार पाय असतात. शेपूट ऑप्शनल आहे व ती ॲक्सेसरीमध्ये येते. या जातीचे गलगोटिया हे नाव कसे पडले? त्याची एक मजेशीर कहाणी आहे. .श्वानांस नको तिथे उकरण्याची जन्मजात खोड असते. एका थोर शिक्षणतज्ज्ञाच्या घरच्या श्वानास बूट, मोजे, खुर्चीची उशी, गाद्या, आदी वस्तू चावून काढण्याचा छंद होता. म्हणून त्यास बाहेरील अंगणात स्थानबद्ध केले असता, त्याने अंगणात जागोजाग उकरुन ठेवले. उकरलेल्या खळग्यास ‘गल’ असे म्हटले जाते, हे वाचकांनो, तुम्हांस म्यां काय सांगावे? तर अशी उकरलेली गल वापरण्याची सुविधा गल्लीतील मुलाबाळांस आयती मिळाली. तेथे ती मुले गोट्या याने की गोटिया खेळू लागली. लहान मुलांच्या कल्पनाशक्तीस खतपाणी घालावे, या सद्हेतूने थोर शिक्षणतज्ज्ञाने प्रोत्साहन दिले. मुलांमध्ये चापल्य उत्पन्न व्हावे, म्हणून हे शिक्षणतज्ज्ञ अंगणात गोट्या खेळणाऱ्या मुलांस खिडकीतून खडे फेकून मारत असत. हाती काही गवसले नाही तर गाळ्या फेकून मारत असत. पण ते श्वान चुक्कूनही मुलांवर भुंकत नसे. कृतज्ञतेच्या भावनेने गल्लीतील मुलांनी शिक्षणतज्ज्ञांस ‘गलगोटिया अंकल’ अशी किताबत बहाल केली. तेव्हापासून त्यांचे आडनावच गलगोटिया असे पडले. आणि त्या सुप्रसिद्ध श्वानांस गलगोटिया असे नवे नामाभिधान मिळाले. पुढे गलगोटिया अंकलनी विद्यापीठ काढले, आणि त्याचे बोधचिन्ह म्हणून उपरोल्लेखित श्वानास मुक्रर करण्यात आले. अशी ही मनोज्ञ कहाणी आहे.गलगोटिया श्वानाची ही यथोगाथा अनेकांना बघवली नाही. दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय एआय प्रदर्शनीत या श्वानाने उच्छाद मांडल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. शेकहँड कर असे म्हणताच उकिडवे बसून हस्तांदोलन करणाऱ्या या श्वानाचे कवतिक करण्याऐवजी त्यास चिनी बनावटीचा ठरवून मुर्दाबाद करण्यात आले..सदरील श्वान हे मुदलात चिनी कंपनीने बनवले असल्याची अफवा काही देशद्रोहींनी उठवून त्यास ट्रोल केले. गोल फिरणाऱ्या चाकांच्या मागे धावण्याची वृत्ती काही श्वानांमध्ये असते. ते वाहनांचा पाठलाग करितात.श्वान चिनी कंपनीचे असले तरी ते शुद्ध भारतीय बनावटीचेच आहे. बनावट म्हटले की थोडेफार इकडचे तिकडचे असणारच. पण म्हणून इतका गहजब कशाला? सदरील गलगोटिया विद्यापीठास अपमानित करुन प्रदर्शनातून हाकून देण्यात आले. गलगोटिया श्वानाची शेपूट ही ‘ऑप्शनल ॲक्सेसरी’ आहे, हे आधी सांगितले आहेच. ती असती तर…जाऊ दे!!‘ॲनिमल क्रुएल्टी’वाल्यांनी यात लक्ष घातले पाहिजे, असे आवाहन आम्ही याठिकाणी करतो. गलगोटिया श्वानाची ही अवहेलना आणि विटंबना हा एकप्रकारे कपाळमोक्षच आहे. इत्यलम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.