हौस ऑफ बांबू : मन मनास उमगत नाही…!

न अस्कार! काखेत कळसा नि गावाला वळसा असं म्हंटात ते काही उगाच नाही. 'शोध मराठी मनाचा' घेत घेत आमचे परममित्र आणि मार्गदर्शक रामदासस्वामी ऊर्फ फुटाणेनानांनी जग पालथं घातलंन, पण मराठी मनाचा शोध अजून लागतोच आहे! अनेक ठिकाणी हिंडून शेवटी फुटाणेनानांनी यंदा गोव्याच्या भूमीत धाव घेतली. निदान तिथं तरी मराठी मनाचा शोध संपावा? पण छे, नव्याने शोधमोहीम सुरु झाली आहे…मराठी मनाचा शोध गोयांतच लागू शकतो, असं वाटून फुटाणेनानांच्या जागतिक मराठी अकादमीनं यंदाचं शोध मराठी मनाचा संमेलन पणजीत घेतलं. त्याची ही सुरस, सुरंगी कहाणी! पणजीतल्या सुंदर कला अकादमीच्या वास्तूत संमेलन होणार, आणि तिथं अनेक मराठी मनं बसलेली असणार, या कल्पनेनं मी हरखून गेले होते. तसं घडलंही! अनेक नामवंत मराठी मनं तिथं चोणक, माणक्यो, शेणाण्यो आणि हळसण्यांचा आस्वाद घेत निवांत बसलेली दिसली. बाकी मराठी मनं मासे खाण्यात पटाईत! .या संमेलनासाठी मी खास साडी घेतली होती. केसांत सुरंगीचा गजराही माळला होता! कारण हिंदी, दक्षिणी चित्रपटसृष्टीत वाजणारे, गाजणारे महेश मांजरेकर स्वत: संमेलनाला येणार आहेत हे कळलं होतं. मांजरेकरांबद्दल मी ऐकून होत्ये की ते ऑडिशन वगैरे घेत नाहीत. नुसतं बघून 'सिनेमात रोल करणार का?' असं विचारतात म्हणे!मांजरेकरांना जीवनगौरव पुरस्कार देणार आहोत, असं मला संमेलनाचे संयोजक गौरव फुटाणे यांनी कानात खुशीखुशीत सांगितलं. मांजरेकरांना आपल्या नावाचा पुरस्कार देणार, असं त्यांना वाटलं की काय कोण जाणे. हा जीवनगौरव पुरस्कार आहे, त्याला इंग्रजीत 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' म्हणतात, वगैरे मी समजावून सांगणार होते, पण तेवढ्यात त्यांनी 'जेवून घ्या' असं म्हटल्यामुळे मी शब्द(ही) गिळले!.मांजरेकरमहाशयांची मुलाखत घेण्यासाठी कुणीतरी ब्रिटिश नंदी नावाचा एक मनुष्य (आधीपास्नंच) येऊन बसला होता. बसण्याचा आविर्भाव असा की मांजरेकरच त्याची मुलाखत घेतायत! काय बै एकेक माण्सं!! खरं तर अशा आघाव माणसांना फुटाणेनानांनी जवळ करु नये, असं माझं स्पष्ट मत आहे. यापेक्षा मी चांगली मुलाखत घेतली असती की नाही?एवढं करुन स्वत: फुटाणेनाना गोव्यात आलेच नाहीत. पुण्यात बसून पणजीचं संमेलन लाइव्ह बघत फोनवरुन सतत सूचना करत होते. त्या सूचना पाळताना गौरव फुटाणे आणि त्यांच्या टीमची फेफे उडत होती. पण मी मध्ये पडले नाही. म्हटलं, करु दे धावपळ! याच संमेलनात गोव्याचे उद्योजक अनिलबाब खंवटो यांचाही सन्मान करण्यात आला. गोव्याच्या सुशेगाद भूमीत अहोरात्र कष्ट घेणारा असा उद्योजक यशस्वी व्हावा, हे खरोखर लक्षणीय आहे..कला अकादमीच्या विशाल दीनानाथ सभागृहात संमेलनाध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांचं मनोज्ञ भाषण झालं. ते म्हणाले की,''भाषा ही परस्पर संपर्कासाठी आवश्यक तर आहेच; पण त्याचबरोबर आपल्या आजूबाजूच्या परिस्थितीचं आकलन आणि त्या अनुषंगानं व्यक्त होण्यासाठीही भाषेचं पुष्कळ साहाय्य होतं. लहान मुलांची वाढ होताना ज्ञानेंद्रिये सभोवताली असणार्या किंवा घडणार्या गोष्टींची सतत नोंद करत असतात. या गोष्टींना परिभाषित करायला, आजूबाजूला बोलणार्या व्यक्तींकडूनच मुलं शिकत असतात. या अवस्थेत अनेक भाषांचा वापर मुलांच्या मनात गोंधळ निर्माण करू शकतो. म्हणूनच बालशिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षण हे केवळ मातृभाषेतून होणे सर्वांत श्रेयस्कर!''भाषासक्तीच्या मुद्द्यावर इथं महाराष्ट्र पेटला असताना डॉ. काकोडकरांनी नेमका भाषेच्या मुद्द्यालाच हात घातला. मला वाटलं आता इथंच अणुस्फोट होतो की काय! पण छे, डॉ. काकोडकरांसारखा ऋजु अध्यक्ष विरळाच. त्यांचं भाषण संयत होतं….दरम्यान, बाकीच्या मुलाखती, परिसंवाद, चर्चा, कविकट्टा सगळं काही यथासांग पार पडलं. कला अकादमीचं आवार फुलून गेलं होतं. कविवर्य अशोक नायगावकर, महेश केळुस्कर, अरुण म्हात्रे अशी तालेवार कवी मंडळी गोव्यात एकत्र आल्यावर काय होणार? ते सगळं घडलं!!मुदला गोंय ही पोएट बाकीबाब बोरकरांची भूमी. 'माझ्या गोव्याच्या भूमीत येते चांदणे माहेरा' असं लडिवाळपणाने सांगणाऱ्या पोएट बोरकरांची आठवण काढत काढत गोव्यातल्या पौषातल्या चांदराती कवितारतीनं रंगवल्या. तीन दिवस कसे भुर्रर्रकन उडाले हे कळलं नाही.घरी (कोथरुड, पुणे) आल्यावर सहज पाहिलं, तर बोटांना गोंयच्या सुंगटांचा वास आला. मन पुन्हा गोमंतकात गेलं. मराठी मनाचा शोध असाच निरंतर चालू राहावा, आणि आमच्या केसांना सुरंगीचा आणि बोटांना सुंगटांचा गंध येत राहावा, हीच सदिच्छा!