satirical-news

हौस ऑफ बांबू - ही नटरंगी नार...!

साताऱ्यातील ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा प्रत्यक्ष अनुभव, उपरोध, विनोद आणि निरीक्षणांच्या मिश्रणातून उलगडणारा रंगतदार लेख. लावणी, राजकारण, साहित्यिक व्यक्तिमत्त्वे आणि संमेलनातील ‘आतल्या गोष्टीं’चा मिश्किल लेखाजोखा.
A Colourful Literary Carnival in Satara

A Colourful Literary Carnival in Satara

Sakal

कु. सरोज चंदनवाले
Updated on

ही नटरंगी नार, पाडी पट्टी चोपोनिया पार,

हिनं पाटलाला घातलाय डोळा,

(जोशी)- कुलकर्ण्याला केलाय खुळा,

-मास्तरानं सोडली शाळा हिच्यासाठी!

Loading content, please wait...
Satara
maharashtra
Sahitya Sammelan
Literature
Political satire

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com