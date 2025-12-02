ढिंग टांग - मन तरपत लक्ष्मीदरशन को आज..!

डिअरम डिअर होम्मिनिष्टरसाहेब यांना म. पो. कॉ. बबन फुलपगार, उमर ४६, वजन ४६, छाती २६ (फुगवून साडे २६), कदकाठी पाच फू. सहा इं., याचा कडक सॅल्युट. जय हिंद. निवेदण लिहिनेस कारन कां की, ज्या ठिकाणी मी कर्तव्यावर आहे, तेथे अभूतपूर्व सिच्युएशन ओढवलेली आहे. इलाख्यात कोणीही दोन रात्री झोपलेले नाही. घरोघरी जागरणे चालू असून पब्लिक घराबाहेर रातसारी बसलेली असतात. दिवसा पाळ्या लावून झोपतात. याला कारणीभूत नामदार गुलाबराव पाटीलसाहेब आहेत, असे प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहे. .त्याचे असे झाले की, मध्यंतरी स्थानिक निवडणुकीत प्रचार करतावेळी त्यांनी ‘एक डिसेंबरच्या राती झोपू नका, झोपलात तर घराच्या अंगणातच झोपा, लक्ष्मीदर्शन होणार आहे,’ असे सांगितले. तसे सांगितल्यामुळे एकच खळबळ उडाली. परिणामी काही लोकांनी लक्ष्मी दर्शन आधीच व्हईल, अशी आवई उठवून दिली. अजूनपर्यंत तसे काहीही घडले नसल्याने पब्लिकची झोप पार उडाली आहे, असे दिसते. अनेक घरांच्या बाहेर रांगेत माणसे झोपलेली दिसत असून गल्लीतल्या कुत्र्यांना आता आपण कुठे पडावे, हे कळेनासे झाल्यामुळे ते गोंधळले असून भूतदयेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. रस्त्यातून जाणाऱ्या येणाऱ्या माणसाकडे अंथरुणातून संशयाने बघणारी माणसे दिसू लागली आहेत. काल राती एक मनुष्य बाहेरगावाहून आला. रिक्षातून ब्यागा उतरवत असताना त्याला लोकांनी घेरले…सदरील व्यक्ती पोलिस ठाण्याच्या आश्रयाला आला असून या घटकेला बाकड्यावर निजून आहे….मार्गशीर्ष महिना चालू असून आभाळही निरभ्र असते. थंडीचा कडाका पडत आहे. अशा परिस्थितीत गावेच्या गावे कानटोपी, मफलर, घोंगडी घेऊन शेकोट्या पेटवून जागी आहेत. एवढे जागरण महाराष्ट्राला सोसवेल का? हा खरा सवाल आहे. मार्गशीर्षाचा महिना पवित्र असतो, त्यामुळे लक्ष्मीदर्शनाचा चान्स आहे, यावर लोकांची श्रद्धा आहे. इलेक्शनचा टाइम असल्याने अनेक उमेदवारांनी लक्ष्मीदर्शन घडवतो, असे आमिष दाखवल्याचे समजते. राती पॅट्रोलिंगला गेलो असता असे आढळून आले की, लक्ष्मीदर्शनाची ओढ लागल्यामुळे लोकांना काही सुचेनासे झाले आहे. परवापर्यंत आमच्या जिपेवर गल्लीतले श्वान धावून येत होते. आता डायरेक्ट पब्लिकच येते! काल राती असेच झाले. मी ‘जागते रहो’चा फेरफटका मारायला गेलो असता एक नेपाळी गुरखा धावत होता, आणि त्याच्या मागुती जमाव लागला होता. सदरील नेपाळी गुरखा लक्ष्मीदर्शन घडवण्यासाठीच आला असल्याचा जमावाला वहीम आल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली. लक्ष्मीदर्शन सोडा, बिचाऱ्याचा गेले दोन महिने पगारही झालेला नाही, असे चौकशीत कळले. सदरील गुरखा एका हौसिंग सोसायटीत झोपा काढण्याच्या ड्यूटीवर आहे.\\.शेकोटीभोवती जागरण करणाऱ्या काही दर्शनेच्छुंना मी विचारले की ‘‘बुवा, झोपत का नाही? ही काय कोजागिरी आहे का?’’ तर एकजण उत्तरला, ‘‘लक्षुमी घरात येत असताना माणसाने आडवे झोपले की त्याचे नशीबही झोपते!’’ मी कपाळावर हात मारला. साहेब, हा खरे तर लोकांच्या भावनांशी खिलवाड आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे. इलेक्शनच्या माहौलमध्ये लक्ष्मीदर्शनाची अशी आस लावून दिली तर जनतेने परिवर्तन कसे घडवावे? यावर एकच उपाय म्हणजे लक्ष्मी दर्शन करायचेच असेल तर दर्शनेच्छुंना ऑनलाइन पेमेंट करुन ती रक्कम निवडणूकखर्चात दाखवणे!! हे ज्या दिवशी घडेल, तो लोकशाहीसाठी सुदिन! माझ्या शिफारशीवर गंभीरतेने विचार करावा, ही विनंती असे. आपला सदैव आज्ञाधारक. बबन फुलपगार. बक्कल नं. १२१२. 