हौस ऑफ बांबू : तीन निवडणुका, एक युद्ध आणि एक पक्ष..!

प्रिय फडणवीसजी, सविनय प्रणाम. जय हो. हे गोपनीय पत्र मी तुम्हाला मुद्दाम नागपूरच्या ॲड्रेसवर पाठवले आहे. गपचूप वाचा! महाराष्ट्रातल्या साहित्यविश्वात काय गडबड आहे? माझ्याकडे गंभीर तक्रारी आल्या आहेत. या घटकेला माझ्या मेजावर तुमच्या नागपूरहूनच आलेले एक स्फोटक पत्र पडले आहे. ते लाल अक्षरात आहे! मराठी भाषेचे लढाऊ सरदार माननीय श्रीपाद भालचंद्र जोशीजींनी ते पाठवले आहे. पत्र वाचून मला तर घामच फुटला! देवेंद्रजी, तुम्हाला काय सांगू? आपल्या पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर मी आजवर खुशीत होतो. साक्षात पू. मोदीजींनी मला बोलावून 'नवीनजी, तुम्ही नवीन आहात. भाजपचे अध्यक्षपद हा काटेरी मुकुट आहे. भले भले थकले. तुम्ही लौकरात लौकर तयार व्हा. अजून खूप चुनाव जिंकायचे आहेत,' असे बजावले होते. मी मागे हटलो नाही. पण हे पद काटेरी आहे, हे श्रीपाद भालचंद्रांचे पत्र वाचताना तीव्रतेने जाणवले. 'विदर्भ साहित्य संघाच्या निवडणुकीत तुमचा पक्ष थेट हस्तक्षेप करतो आहे, हे खपवून घेतले जाणार नाही,' असा स्पष्ट दम त्यांनी मारला आहे. त्यांनी तुम्हाला पाठवलेल्या क्रमांक २च्या स्मरणपत्राची कॉपीही जोडली आहे. तुमचीच नाही तर त्यांनी माननीय गडकरीजींचीही तक्रार केली आहे. आता मला सांगा, हा प्रश्न कसा सोडवायचा?.Jaykumar Gore: सातारा झेडपीच नव्हे; जिल्हा बँकही ताब्यात घेणार: मंत्री जयकुमार गोरे, मुलाखतीत नेमकं काय म्हणाले...श्रीपाद भालचंद्रांचे पत्र आल्याचे कळल्यावर इथे दिल्लीत किती खळबळ उडाली, याची तुम्हाला कल्पना आहे का? होर्मुझची सामुद्रधुनी पेटण्याची चिन्हे असून तेल रशियाकडून घ्यावे की व्हेनेझुएलाकडून? हा प्रश्न सोडवण्यात वंदनीय मोदीजी मग्न होते. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासमवेत त्यांची हायलेव्हल ऑनलाइन मीटिंग चालली होती. पण तेवढ्यात श्रीपाद भालचंद्रांचे पत्र आल्याने ट्रम्पसुद्धा चिंतित झाले. शेवटी त्यांनी 'महिनाभर घ्या रशियाचे तेल' अशी परवानगी घाईघाईने भारताला देऊन टाकली आणि मोदीजींना 'बेस्ट लक' असे म्हणून मीटिंग गुंडाळली. मोदीजींनी मला 'जो सही लगे, वो करो' असे सांगितले. एका माजी लष्करी अधिकाऱ्यालाही त्यांनी असेच 'स्वातंत्र्य' दिल्याचे बोलले जाते. ते खरे असावे! पण मी तरी काय करु?विदर्भ साहित्य संघ असो, किंवा महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची निवडणूक असो. सगळीकडून आपल्या पक्षाबद्दल ठणाणा सुरु आहे. वि. सा. सं. निवडणूक थ्रू प्रॉपर पाइपलाइन (पक्षी : नळकांडे!) व्हावे, हे बघण्याची जबाबदारी तुमचीच आहे. गडकरीसाहेबांनाही सबुरीने घेण्याचे पक्षकार्य तुम्हालाच करणे सोपे जाईल. मसाप निवडणुकीचे तर काही मला कळतच नाही. तिथे आपल्या पक्षाच्या लोकांनी प्रस्थापितांविरोधात पॅनल उभे केले आहे असे ऐकतो. मला आधीचेच पॅनल 'आपले' वाटत होते!! तिथे जोशी-कुलकर्णींची सद्दी ऑलरेडी आहे, त्यात देशपांडे नव्हे तर नुसतेच पांडे उतरले आहेत, अशी माझी माहिती आहे..मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक वाचवण्यासाठी चढाओढही सुरू झाली आहे. एशियाटिकच्या निवडणुकीत आपल्या पक्षाची ढवळाढवळ सुरु असून 'ए. सोसायटी वाचवा' ही चळवळ उभी राहिली आहे, असे ऐकतो. तिथे सगळेच पोलिटिकल आहेत, पण त्यांना पॉलिटिक्स नको आहे म्हणे! हे काय प्रकरण आहे? हा म्हंजे हलवायाला मधुमेह अशातला प्रकार झाला. तेही प्रकरण तुम्हीच बघावे, ही विनंती.आपल्या नॉर्मल निवडणुका परवडतात, पण या साहित्यिकांच्या निवडणुका पोटात गोळा आणतात. मी यात लक्ष नक्की घातले असते, पण मी नवीन आहे! कळावे. आपला. नितीन नवीन (जुने नितीन नागपुरातच आहेत!!), राष्ट्रीय अध्यक्ष, कमळ..