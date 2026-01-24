हौस ऑफ बांबू : थोडे परिवर्तन, थोडा उत्कर्ष…!

न अस्कार! मराठी माणसाच्या पाचवीला पुजलेल्या निवडणुका थांबायचं नाव काही घेत नाहीत. नुकत्याच महापालिका निवडणुका होऊन गेल्या. अजून महापौरही ठरायचा आहे, पण त्याच्या आतच साहित्यिकांनी नव्या निवडणुकांचं रणमैदान गाजवायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा शंखनाद झाला आहे…इथे खुद्द प्रा. मिलिंद जोशी हेच युगंधराच्या आविर्भावात पांचजन्य फुंकीत असल्याचे इमॅजिन करावे! निवडणुकांना तोंड फुटले आहे. सातारची माती अंगाखांद्यावर भिरकावून खुद्द जोशीसर आपुला रथ सामोरा नेत मोरोपंतांची आर्या फेकत विरोधकांस निवडणुकीआधीच नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असेही इमॅजिन करावे. पार्थ म्हणे वैराटे रथ कुरुकटकासमीप जाऊ दे, भोजन करावयातें आले नट कोण कोण पाहू देऽऽ…(रामा रामा हरे हरे…)मसापच्या निवडणुका गेली कैक वर्षे गाजत आहेत. होण्याआधीच दहाएक वर्ष निरंतर गाजणारी ही लोकशाही व्यवस्थेतली पहिलीच निवडणूक असावी! मसापची ही एक भानगड कुणाला अद्याप समजलेली नाही. दहा वर्षापूर्वी निवडणूक झाली. ती गाजली. मग कोरोना आला, निवडणूक झाली नाही. ती न झालेली निवडणूकही गाजली! मग मुदतवाढ मिळाली, तीही गाजली. आता निवडणुका आल्या, तर त्या बेकायदेशीर आहेत असे कळले. तरीही निवडणुका होतायत म्हटल्यावर ज्यांनी ती बेकायदा ठरवली, त्यांनीच उमेदवारीचे अर्ज भरले!! याला काय म्हणायचे? .Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? जाणून घ्या, एका क्लिकवर.साताऱ्याचे साहित्य संमेलन गाजवून आलेल्या, (आणि गावच्या पाटलाला खिच्यात टाकनाऱ्या) जोशी-कुलकर्णींचं गडद सावट या निवडणुकीवर आहे. त्यांनी परिवर्तन उत्कर्ष पॅनल उभे करुन ३१ पैकी सतराएक उमेदवार बिनविरोध निवडूनही आणले आहेत. अध्यक्षपदासाठी अर्थात आपले जूने अने जाणिते प्रा. मिलिंद जोशी आणि नाटककार योगेश सोमण यांच्यात लढत आहे. कार्यवाहपदासाठी सुनीताराजे पवार आणि स्वाती महाळंक यांच्यात सामना आहे, आणि कोषाध्यक्षपदासाठी विनोदाजी कुलकर्णी आहेत.ऐन वेळेला काय वाटून कुणास ठाऊक सुखनवर-ए-दख्खन, नामाबर गजलकार प्रदीपजी निफाडकर यांनीही अर्ज आणून टाकलाय! (मसापच्या कचेरीत अर्ज देताना त्यांनी ‘अर्ज किया है…’ असेही निवडणूक अधिकारी ॲड. प्रताप परदेशी यांना फर्मावले, आणि त्यांनीही इर्शाद म्हटल्याची अफवा आहे. असो.)जोशी-कुलकर्णी परिवर्तन उत्कर्ष पॅनलच्या समोर अजून संघटित असा विरोधी गट दिसत नाही. पण अपक्ष म्हणून अर्ज भरू, नंतर समविचारी अठरा अक्षौहिणी सैन्य जमा करणे कठीण नाही, असा पोक्त विचार करुन सोमणसरांनी शस्त्रे परजायला सुरवात केल्याचे सांगण्यात आले. हे सैन्य जमले तर मसापच्या निवडणुकीत जाम रंगत येईल असे वाटते..सातारा साहित्य संमेलनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आम्ही राजकारणी साहित्यात लुडबुड करणार नाही, पण साहित्यिकांनीही राजकारणात उड्या मारु नयेत’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. राज्यकर्त्याचे ऐकायला अजून साहित्यिकांनी आपला धर्म विकलेला नाही! राजकारण्यांना लाजवतील असे राजकीय डावपेच सध्या साहित्यविश्वात लढवले जात आहेत. अगदी आमिषे आणि धमक्याही त्यांना वर्ज्य नाहीत असे कळते. ‘आम्हाला राजकारण करता येत नाही, असे समजू नका’ असे सत्ताधीशांना ठणकावून सांगण्याचा बाणा साहित्यिकांनी दाखवला, यातच सारे काही आले!निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली आहे. शीर्ष पदांच्या उमेदवारी अर्जांसोबत पाच हजाराची अनामत रक्कमही घेण्यात आली आहे. (अर्ज पाश्शे रुपयांचा!) ही रक्कम ‘नॉन रिफंडेबल’ असल्याने कुणाकुणाचे अर्ज टिकतात, हे आता बघायचे. १५ मार्चला निकाल लागणार आहे. तोवर साहित्यातले हे राजकारण वाजत गाजत राहणार, यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.