हौस ऑफ बांबू : थोडे परिवर्तन, थोडा उत्कर्ष…!

न अस्कार! मराठी माणसाच्या पाचवीला पुजलेल्या निवडणुका थांबायचं नाव काही घेत नाहीत. नुकत्याच महापालिका निवडणुका होऊन गेल्या. अजून महापौरही ठरायचा आहे, पण त्याच्या आतच साहित्यिकांनी नव्या निवडणुकांचं रणमैदान गाजवायला सुरुवात केली आहे.
कु. सरोज चंदनवाले
पार्थ म्हणे वैराटे रथ कुरुकटकासमीप जाऊ दे,

भोजन करावयातें आले नट कोण कोण पाहू देऽऽ…(रामा रामा हरे हरे…)

मसापच्या निवडणुका गेली कैक वर्षे गाजत आहेत. होण्याआधीच दहाएक वर्ष निरंतर गाजणारी ही लोकशाही व्यवस्थेतली पहिलीच निवडणूक असावी! मसापची ही एक भानगड कुणाला अद्याप समजलेली नाही. दहा वर्षापूर्वी निवडणूक झाली. ती गाजली. मग कोरोना आला, निवडणूक झाली नाही. ती न झालेली निवडणूकही गाजली! मग मुदतवाढ मिळाली, तीही गाजली. आता निवडणुका आल्या, तर त्या बेकायदेशीर आहेत असे कळले. तरीही निवडणुका होतायत म्हटल्यावर ज्यांनी ती बेकायदा ठरवली, त्यांनीच उमेदवारीचे अर्ज भरले!! याला काय म्हणायचे?

