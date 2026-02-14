हौस ऑफ बांबू : शोध मराठी व्हॅलेंटाइनचा..!

न अस्कार! हातात गुलाबाची लालेलाल फुलं (लांब देठासकट) घेऊन ही अशी मी उभी आहे. कुणाला द्यावा गुलाब? गुलाब कुणाला द्यावा? द्यावा कुणाला गुलाब?अं अं अं? मनात अनेक रंगबिरंगी फुलपाखरं रुंजी घालत आहेत. ‘मोहुनिया तुज संगे नयन खेळले जुगार…’ हे जुनं गीत ओठांवर लिंबूसोड्यासारखे मिरमिरत्ये आहे.…व्हॅलेंटाइनचा प्रेमदिन आला. या दिवशी आपल्या प्रेमाचा इजहार करायचा असतो नं? मग माझ्यासारखीनं कसं गप्प बसावं, अं? मी मराठीचा व्हॅलेंटाइन शोधत्ये आहे. मराठीला आधार देणारा, तिच्या साथीनं वाटचाल करणारा, एकनिष्ठ, प्रेमळ आणि रुबाबदार व्हॅलेंटाइन मी शोधत्येय. तो उंचनिंच (टॉल), गव्हाळ (डार्क) आणि हँडसम (हँडसमच!) असावा, एवढीच माफक अपेक्षा आहे. आणि हो त्याला कविता कळायला हवी. (थोडीफार) विनोदबुद्धीही असावी. वर्षभर शोधतेय, हितं दिसं ना, थितं दिसं ना, शोधू कुटं (टिडँग) शोधू कुटं (टिडँग) शोधू कुटं (ट्राँऽऽइंग)…असं चाललं आहे..माझ्या व्हॅलेंटाइनच्या चारोळ्या रेडी आहेत. भेटला की दंडाला धरुन एका जागी बसवून ऐकवून सोडणार आहे. तुम्हालाही सुनावत्ये :पहिली चारोळी मराठीचे भाषामंत्री मा. उदयजी सामंत यांजसाठी आहे.हे उदया, तू जाकिटधारी किंवा तारणहारतुझिया वाचून उजाड आहे मराठिचा संसारगोड गुलाबी स्वप्न उद्याचे मीच पाहत्ये मनीमाय मराठी सात समुद्रे जावी ओलांडुनि!…माझी दुसरी चारोळी आणखी एका मराठी शिलेदारासाठी आहे. ओळखा पाहू?विदर्भवीरा, मराठी कुवरा, तुझ्या मस्तकी तुरातुझ्यामुळे ही मऱ्हाटी वाहे, पुण्याहुनी नागपुराराजकारणी चतुर धुरंधर, मते जिंकितो सारीअजेय असशी तरीही, सोडी साहित्यक्षेत्र तरी!.…ओळखलंत्का? लब्बाड! अचूक ओळखलंत!! मला आणखी एक लावणी नुकतीच झाली आहे. ताजी फडफडीत आहे. ‘पदरावरती जरतारीचा मोर नाचरा हवा’ या चालीवर म्हणता येत्ये. म्हणून बघा!! बघॉ नॉऽऽ…ऐक्का!!-उगाच गमज्या करु नको रं, पाटील माझा धनीऽऽ,दील दनका बघ काचकिनी!माझ्या धन्याचा न्यारा थाटजनू जल्माची पडलीया गाटनगा लावू नात्याला रं नाटकुरकळनी अन जोशी, त्याची जमली रं कंपनी,दील दनका बघ काचकिनी ॥१॥…आणखी बारा कडवी तयार आहेत. संधी मिळाली की ऐकवणार आहे. या पाटीलबुवांनाच व्हॅलेंटाइन मानून मी आजवर दीस काढले आहेत. साताऱ्यात भेटले होते, तेव्हा म्हणाले होते की फेब्रुवारीत भेटू! कसलं काय! भाद्दर गडी गायब हाय!!हा तर दोघातिघांचा वानोळा इथं दिलाय. डझनभर संभाव्य व्हॅलेंटाइनची यादीच माझ्याकडे आहे, आणि प्रत्येकी तीन अशा छत्तीस व्ह्रॅलेंटाइन कविता तयार आहेत. उद्या-रविवारी प्रत्यक्ष भेटून त्यांना शुभेच्छा देणार होते. पण…पण…पण…एकादशीच्या घरी खरोखर महाशिवरात्र आली आहे! असो. माझा मराठी व्हॅलेंटाइनचा शोध असाच निरंतर सुरु राहणार आहे. तोवर माझं हे सदररुपी गुलाबाचं (लाल) फूल मी माझ्या लाखो लाखो वाचकांना अर्पण करित्ये. शेवटी तुम्हीच माझे व्हॅलेंटाइन आहात. प्रेमदिनाच्या अनेक बदामी शुभेच्छा!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.