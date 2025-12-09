satirical-news

ढिंग टांग - नागपूर हवाई पत्तन..!

इंडिगोच्या गोंधळावरून उधोजी आणि कमळाबाई यांच्यातील विनोदी व्यंगात्मक पत्रव्यवहार हा राजकारण आणि प्रवासाच्या समस्यांवरील तिखट-गोड भाष्य ठरतो. नागपुरी थंडी, राजकीय टोमणे आणि विनोदाची खमंग चव लेखभर रेंगाळते.
- ब्रिटिश नंदी
प्रिय (माजी) ‘हे’ मा. उधोजीसाहेब, सप्रेम जय महाराष्ट्र. फारा दिवसात गाठभेट नाही. मागे एकदा (कधीतरी) सभागृहात येताजाता लिफ्टमध्ये भेटलो होतो. दालनात पुष्पगुच्छ घेऊनही आलेले आठवते. पण पूर्वीसारखी ती जेवणेभोजने नाहीत, बटाटेवडा नाही, काही नाही. जाने कहां गये वो दिन! यंदा नागपुरात तुमची भेट नक्की होणार, असे कळल्याने मी चक्क नवा शालू मागवलान! तुम्ही आमच्या नागपुरात याल, तो सुदिन! या, मी तुमच्यासाठी खास वडाभात आणि सांबारवडीचा बेत करीन हो!

Uddhav Thackeray
Nagpur
Indigo Airline
winter session
Political satire

