ढिंग टांग - नागपूर हवाई पत्तन..!

प्रिय (माजी) 'हे' मा. उधोजीसाहेब, सप्रेम जय महाराष्ट्र. फारा दिवसात गाठभेट नाही. मागे एकदा (कधीतरी) सभागृहात येताजाता लिफ्टमध्ये भेटलो होतो. दालनात पुष्पगुच्छ घेऊनही आलेले आठवते. पण पूर्वीसारखी ती जेवणेभोजने नाहीत, बटाटेवडा नाही, काही नाही. जाने कहां गये वो दिन! यंदा नागपुरात तुमची भेट नक्की होणार, असे कळल्याने मी चक्क नवा शालू मागवलान! तुम्ही आमच्या नागपुरात याल, तो सुदिन! या, मी तुमच्यासाठी खास वडाभात आणि सांबारवडीचा बेत करीन हो! .परंतु, कालच काही पत्रकारांकडून कळले की तुम्हाला नागपूर गाठायला काही अडचणी येत आहेत. इंडिगो कंपनीच्या विमानांनी जमीन सोडणे सोडले असून प्रवाशांना (ब्यागेजवर) ताटकळत बसावे लागत असल्याने अभूतपूर्व प्रसंग कोसळला आहे. काही आमदारांनी नागपूरची तिकिटे काढायला माणसे विमानतळावर पाठवली होती, पण तिकिटदर ऐकून आपण चुकीच्या खिडकीवर आलो की काय, असे वाटून ती माणसे परत गेली, असे समजते! नव्वद हजार रुपयाचे तिकिट कोण काढते? -जवळपास एक पेटी! (पेटीच ना? खोका मोठा असतो म्हणे! जाऊ दे.) पण आपल्याला काही अडचण नसावी. कारण आपण काही इंडिगोच्या विमानाने नागपूरला येणार नाही, आपण जी सेवा वापरता, तिला काहीच अडचण नाही. तरीही काही अडचण असल्यास कृपया नि:संकोच कळवावे..आपणांस हे विदित असेलच की, गेल्या टर्ममध्येच आमच्या गतिमान कारभाऱ्यांनी समृद्धी महामार्ग बांधून जनतेच्या सेवेत रुजू केला. साताठ तासात गाडीने पोचता येते!! बांदरा ते ठाणे तीन-चार तास लागतात, पण ते तूर्त वगळावेत!! गाडीचे कलम जमणार नसल्यास तसेही सांगावे, मी गाडी पाठवून देईन. माझ्या परिचयाचे एक नागपूरचे गृहस्थ ट्रावलच्याच व्यवसायात आहेत!तात्पर्य एवढेच की केवळ इंडिगोचे कारण सांगून नागपूरला येणे टाळू नका. आप आयेंगे तो बहारे आयेंगी! तुमच्यावाचून करमत नाही, हे खरेच! कळावे. अजूनही आपलीच. कमळाबाई.वि. सू. : कृपया लोकरी स्वेटर, कानटोपी, हातमोजे आदी गरम कपडे आणावेत. आमच्या नागपुरात प्रचंड थंडी आहे. गारठाल!! आधीच बांदऱ्यात पंखा एकवर लावून झोपता! मला का माहीत नाहीत तुमच्या सवयी?.कमळेऽऽ… तुझे पत्र मिळाले. केराच्या टोपलीत टाकले. तुझ्या धाडसाचे कौतुक वाटते. एवढे होऊनही तू पत्रे लिहितेस. तुला मागेच पालीसारखे झटकले होते, विसरलीस का? तू मला मेलीस, मेलीस, मेलीस!! कैदाशिणी किती छळशील?मी नागपूरला येणारच आहे. (सोडतो की काय!) पण तुझ्या मेहेरबानीवर नाही. माझा मी विमानाने येईन, हेलिकॉप्टरने येईन, नाहीतर बैलगाडीने येईन. तुझ्या नानाचे काय जाते? इंडिगोच्या विमानाने मी येणार होतो, पण गोंधळ झाल्याने राहून गेले, हे तुला कुठल्या गाढवाने सांगितले? माझा मी नागपूरला येईन, नाहीतर कानपूरला जाईन. गरम कपडे घालून येईन, नाहीतर गंजिफ्राकावर येईन. तुझ्या काकाचे काय जाते?.कमळे, तू नसता चोंबडेपणा कधी सोडणार आहेस? जित्याची खोड आहे ही. येत्या महापालिका निवडणुकीत नाही तुमच्या पक्षाचं पायपुसणं करुन त्याला पाय पुसले तर नावाचा उधोजी नाही. पुन्हा माझ्या नादाला लागू नकोस. गेले काही दिवस मी तुला आणि तुझ्या त्या नागपुरी कारभाऱ्याला एकही टोमणा मारलेला नाही. मला उगीच आव्हान दिलेस तर नागपुरात येऊन टोमण्यांची बरसात करुन सळोपळो करीन. इतके की पळायला विमानही सापडणार नाही. बऱ्या बोलाने समजून अस. गाठ माझ्याशी आहे.उधोजी.