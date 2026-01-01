satirical-news

ढिंग टांग - नवे संकल्प : एक (नुसतेच) चिंतन..!

नववर्षाचे संकल्प, आरोग्यविषयक शिस्त आणि सामाजिक नैतिकता यांवर उपरोधाच्या माध्यमातून भाष्य करणारा हा लेख आहे. राजकारण, निवडणुका आणि दैनंदिन सवयी यांमधील विसंगतींवर मिश्किल पण टोचणारा प्रकाश टाकतो.
- ब्रिटिश नंदी
हा हा म्हणता म्हणता (आणखी) एक वर्ष गेले. काही जणांचे हो हो म्हणताना गेले. काहींचे हीही करताना गेले. नव्या वर्षात संकल्प करायचे असतात. नव्या वर्षात काहीही झाले तरी हा हा म्हणायचे नाही, असा संकल्प काही जणांनी केला आहे. बऱ्याच जणांना संकल्प कसला करायचा हेच मुदलात सुचले नाही. तात्पर्य येवढेच की, संकल्पाशिवाय नवे वर्ष साजरे होऊ शकत नाही.

