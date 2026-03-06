ढिंग टांग : पुण्याची गणना कोण करी..? (एका भावी खासदाराची डायरी)

ढिंग टांग मन भरून आले आहे. डोळ्यात आनंदाश्रू उभे आहेत. अखेर जगात देव आहे, आणि तो सारे पाहतो आहे. नमो नम:...नमो मुखे म्हणा, नमो मुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी? आपण आपले काम निर्मम भावनेने करत राहावे. फळफळावळीची आशा धरो नये. कधी ना कधी फलप्राप्ती होतेच. माझी अवस्था तर आंब्याच्या झाडाखाली वाट पाहात बसलेल्या मोरासारखी होती. वरती आम्रवृक्षाला मोहोर धरला. मग बाळकैऱ्या आल्या. त्या बाळकैऱ्यांच्या कोनदार कैऱ्या झाल्या. त्या पिकल्या. पिकून आंबा पाडाला आला आणि एक दिवस जाळ्या घेऊन माणसे आली, आणि त्यांनी आख्खा आंबा उतरवून खोक्यात भरून नेला. मी आंब्याखाली तसाच! परंतु, तीन दिवसांपूर्वी आक्रीतच घडले. एक पिक्कल आंबा बदकन अंगावर पडला!! मर्ढेकरांची गणपत वाणी कविता आठवत इतकी वर्षे कंठली. ‘गणपत वाणी बिडी पिताना चावायाचा नुसतीच काडी, म्हणायचा अन मनाशीच की या जागेवर बांधीन माडी...’ पण नाही, सगळेच काही गणपत वाणी नसतात. श्रद्धा आणि सबुरी ठेवली की चांगले फळ मिळते. मला मिळाले. नमो नम:! .Premium| Usagaon social movement: पुनर्वसन, प्रशिक्षण आणि परिवर्तनाची भूमी असणारे उसगाव .हल्ली मी बिहारचे फोन घेत नाही. तिथले काम आटोपले आहे. आजकाल बिहारहून आलेला फोन बऱ्याचदा फ्रॉड कॉल असतो. मागल्या वेळेला एकदा मी ओटीपी सांगून फसलो होतो. ते जाऊ दे. सध्या मी केरळात पक्षकार्याला जुंपून घेतले आहे. गेले काही महिने अक्षरशः रस्सम भातावर आहे. पण तीन दिवसांपूर्वी बिहारमधून आलेला फोन मी घेतला. तो आमच्या नवीन अध्यक्षांचा होता. ते म्हणाले, ‘‘केरल गईल सैंया हमार, अब दिल्ली जाना बा!’’पाठोपाठ महाराष्ट्रातून देवेनजींचा फोन आला. ते म्हणाले, सगळी व्यवस्था झाली आहे. तुम्ही अर्ज भरायला या! मी गेलो. अर्ज भरून टाकला. अर्ज भरताना अनेक नेते भेटले. सगळ्यांच्या नजरेत समाधान होते. सन्मानाचे, स्वागताचे हारतुरे गळ्यात पडले. याच विधान भवनात एकेकाळी मी वाघासारखा फिरलो आहे. इथेच मी आमदार होतो, विरोधी पक्षनेता होतो, मंत्री होतो, पण अचानक काहीतरी बिनसले आणि...आणि कोणीही ओळख दाखवेनासे झाले! पुढली वर्षे कशी काढली ते माझे मला माहीत. पार्ल्यात बसून टाइमपास करावा लागला. शेवटी चंदिगड, बिहारमध्ये गेलो. तिथे पक्षाला (कसे कुणास ठाऊक) भरीव यश मिळाले. ते यश का मिळाले, हे मलाच आजतागायत कळलेले नाही! पण ठीक आहे, त्याच्या जोरावरच माझे पुनर्वसन होत आहे. हे म्हणजे धरणग्रस्ताला अनेक वर्षे कोर्टकज्जे केल्यानंतर अचानक कोल्हापूर-गडहिंग्लज भागात उसाची शेती वडिलार्जित म्हणून मिळावी, तसे घडले....पण आज? जिथे गोवऱ्या वेचल्या तिथे आज प्राजक्ताची फुले वेचून आलो. जिथे साडेसातीचे दणके खाल्ले, तिथे मणिकांचन योग साधून दाखवला. डेपो म्यानेजरच्या नातलगांना तिकीट विचारणाऱ्या कंडक्टरच्या नाकावर टिच्चून गंतव्यस्थान गाठले!संयमाने काम घेतले तर आमच्या पक्षात कल्याण होतेच. ही सारी वंदनीय नमोजी आणि आदरणीय मोटाभाईंची कृपा!! पक्षनिष्ठा कशाला म्हणतात, याचा वस्तुपाठ मी घालून दिला. त्याचे चीज झाले. इतका अन्याय होऊनही मी अढळ राहिलो, हेच माझे कर्तृत्व नाही का?माझ्या वरिष्ठांचा मी जन्मात उतराई होणार नाही. खासदारकीचा फॉर्म भरताना मी सही केली, आणि विजयी मुद्रेने शेजारच्या देवेंद्रजींकडे पाहिले. ते हसत हसत माझ्या कानात म्हणाले, ‘‘अभिनंदन, आता सहा वर्ष इकडं फिरकूदेखील नका!’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.