ढिंग टांग : इम्रती, लड्डू…परंपरा की मिठास वगैरे!

ढिंग टांग'अठराशे सत्तावन्नच्या स्वातंत्र्यसमरात पुराण्या दिल्लीत बंडवाले शस्त्रे परजत हिंडत. चांदणी चौकाशी घंटेवाल्याच्या मिठाईचा आनंद आणि गल्लाही लुटत. आणि मग त्यांची लढाईची ऊर्मी थंड पडे', असे एका इंग्रज अधिकाऱ्याने लंडन येथे आपल्या वरिष्ठांना पाठवलेल्या अहवालात नमूद केले आहे म्हणे. घंटेवाल्याच्या मिठाईचा महिमा हा असा आहे. प्रसंगी तलवारीतही गोडवा आणणारे हे मिष्टान्नस्थान इतिहासात अमर आहे. त्या इतिहासाने लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर आणखी एक कलाटणी घेतली..'खलिस, परंपरा की मिठास आणि दिल को छू लेनेवाली' मिठाईचा स्वाद असलेले घंटेवाला मिठाईचे दुकान हेच खरे 'मुहब्बत की दुकान' आहे हे कोणीही सांगेल! दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर या दुकानाचे मागील बाजूस असलेल्या भटारखान्यात एका कुशल मिठाईनिर्मात्याचे हात राबले, त्यामुळे मिठाईचा आनंद द्विगुणित झाला, हेही वेगळे सांगायला नको. साक्षात राहुलजी गांधीजी दुकानात अवतरले, आणि त्यांनी स्वहस्ते बेसनाचे लाडू वळले!! इमरतीचे वळसे कढईत सोडले. लांबलचक लोहकांडीने तळून झालेली इमरती हलक्या हाताने मिष्टपाकात सोडली, त्याक्षणी प्रेमाची नवरसनिष्पत्ती होऊन अवघा देश मुहब्बतीच्या पाकात मुरून गेला… इमरती हा पदार्थ मराठी माणसास तितकासा परिचित नसेल, असे गृहित धरुन सांगतो, पदार्थ बरा लागतो. बरा म्हणजे बराच बरा! हा प्रकार जिलेबीचा आव आणणारा असला तरी जिलेबी नव्हे! जिलेबी मैद्याची असते, इमरतीसाठी उडीद किंवा मूग डाळ भिजवून केलेल्या पीठाने मैद्याचा अभिनय केलेला असतो..Crime News : "पोलीस आयुक्तांची ओळख आहे..." फटाके विक्रीचा परवाना देण्याच्या नावाखाली १३ लाखांची फसवणूक; नाशिकमध्ये दोघांना अटक.इमरती म्हणजे वेगळ्या डिझाइनची जिलेबी असा गैरसमज काही लोकांचा होतो. राहुलजींच्या मनातही असाच संदेह होता, तो फिटला. कां की त्यांनी स्वत: इमरती तळून बघितली. बेसनाचा लाडू वळणे ही क्रियाही तशी सोपी नव्हे. पण राहुलजींनी इतक्या शिताफीने लाडू वळून दाखवले की, त्यामुळे भाजपवाल्यांची गठडीच वळली गेली. इतके चांगले लाडू तर भाजपमधील कोणीही वळू शकत नाही, हे सत्य संपूर्ण भारताला कळले…नवबल्लव राहुलजींना बघून घंटेवाले मालक म्हणाले, '' सरजी, तुमचे दादाजी, नानी, पिताजी आमच्याकडूनच मिठाई न्यायचे!'' राहुलजी तेव्हा इमरतीच्या नळीत पाक कुठून शिरतो, याचे निरीक्षण करण्यात गुंतले होते.''तुमच्या घरच्या सगळ्या विवाहांमध्ये मिठाई आमच्याकडूनच गेली..,'' घंटेवाले मालक विनाकारण टणटण करत राहिले. तोवर राहुलजींनी बेसनाच्या परातीत हात घालून लाडू वळायला घेतले..''तुम्हीही लौकर लौकर शादी करा, मिठाईची आर्डर आम्हालाच द्या,'' घंटेवाले मालक घणघणले. सर्वत्र इतका सन्नाटा पसरला की कुणीतरी बेसावध (बहुधा नाशिकचा) इसम 'शंभो हरहर' म्हणून मोकळा व्हावा!! पण राहुलजींनी तेवढ्यात एक बेदाणा उचलून अचूक बेसन लाडवावर चिकटवला, आणि तो डोळेयुक्त लाडू निरखून ते स्वत:च खुश झाले.''आपण शादी कराच, सरजी! मिठाई हम देंगे!!कधी करता, बोला..,'' घंटेवाले मालक ऐक्केनात! राहुलजी नुसते हसले. त्यांनी मान डोलावली. त्या मान डोलावण्याचा अर्थ भारतातील सर्व विवाहितांना समजला. 'टण्ण्ण..' असा ध्वनी दाहीदिशांना घुमल्याचा भास झाला. राहुलजी स्मार्ट आहेत, हे मत आणखी पक्के झाले…लाला सुखलाल जैन यांनी अठराव्या शतकात राजस्थानातून येऊन दिल्लीत मिश्रीमावा विकण्यास सुरवात केली, तेव्हा ग्राहकांना आकर्षिण्यासाठी ते घंटी वाजवत अशी आख्यायिका आहे. तेव्हापासून या मिठाईदुकानाचे नाव घंटेवाला असे पडले. पण आदरणीय राहुलजी दुकानी आले तेव्हा सहस्त्र घंटानाद झाला, असे एका काँग्रेसी नेत्याने सांगितले, तेही खरेच असणार!! याचा अर्थ घंटेवाला हे नाव सार्थकी लागले….