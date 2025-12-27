हौस ऑफ बांबू - जाता साताऱ्याला…!

नअस्कार! सर्वप्रथम मी माझ्या लाखो चाहत्यांना (आणि थोड्या वाचकांना) नव्या वर्षाच्या शुभेच्छा आधीच देऊन टाकत्ये. नंतर भेट हुईल, न हुईल! कालच महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या इमारतीच्या आवारात मी हेच वाक्य थोडा मोठा उसासा टाकत एका पदाधिकाऱ्यासमोर (नाव मुळीच सांगायची नाही मी…) उच्चारलं, तर मेल्यानं तेवढाच मोठा सुस्कारा टाकलान, आणि म्हणाला, ‘दोन ओंडक्यांची होते सागरात भेट..!’’ मी चडफडल्ये, मनात म्हटलं, ‘तूच ओंडका, मला ओंडका म्हणणारा तू कोण?’ जाऊ दे..बुगडी माझी सांड्ली गंऽऽ…जाता साताऱ्याला, जाता साताऱ्याला…चुगली नगा सांगू गंऽऽ…कुणी हिच्या म्हाताऱ्याला, हिच्या म्हाताऱ्याला…उपरोक्त लावणीगीताच्या ओळीतील कुणाची बुगडी सांडली? सदरील व्यक्ती साताऱ्यास का जात होती? साताऱ्यास संमेलनासाठी जाताना कानात बुगड्या घालण्याची हौस कशाला? साहित्यिकांना हे शोभते काय? बरे, बुगडी सांडली म्हणून म्हाताऱ्याला चुगली करण्याचे कारण काय? म्हातारा फौजदार आहे काय? असे अनेक प्रश्नांचं थारोळं माझ्या मनात साचलंय... पण हे लावणीगीत गुणगुणतच मी ब्याग भरायला घेतली आहे!.साताऱ्याला निघायचा काऊण्ट डाऊन सुरु झालाय. ‘साहित्य सारस्वतांच्या स्वागताला सातारा सज्ज’ असा स-स-स-कारात्मक मथळा मला सुचला खरा, मग उत्साह दाटूनच आला. सातारकरांनी जोरदार तयारी केली आहे, अशी आवई महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशींनी आधीच उठवली होती. पाठोपाठ कार्यवाह विनोदवीर कुलकर्णींनी री ओढली. मगच मी ब्याग भरायला घेतली.साताऱ्यातली हाटेलं हाऊसफुल्ल होतील, सबब आधीच बुकिंग करुन ठेवा, असं मला आधीच सावध करून ठेवण्यात आलं होतं. पण साहित्यिकांसाठी सातारकरांनी आपल्या घराचे दरवाजेही उघडे ठेवले आहेत, अशी बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. अनेक साहित्यिकांची राहण्या-जेवण्याची सोय साताऱ्यातील रसिकांनी आपल्या घरी केली आहे. इतकंच नव्हे, तर आमच्या घरी राहिलात तर संमेलनस्थळी नेण्या-आणण्यासाठी वाहनाची सोयही केली जाईल, असं आमिष काही जणांनी दाखवलंय. तरीही काही बाबतीत साहित्यिकांनी आचारसंहिता पाळावी, असं वाटतं. मी तयार केलेले नियम हे असे आहेत :.l साताऱ्याला जाताना माझी बुगडी सांडली अशा लाडिक, सांगीतिक तक्रारी कोणीही करू नयेत! सरळ पोलिसात तक्रार करावी.l साताऱ्याला जाताना बुगड्या कानात घालूच नयेत. मी घरी काढून ठेवणार आहे.l बुगडीचा आणि साताऱ्याचा नेमका काय संबंध? असा भंपक प्रश्न कोणीही आयोजकांना विचारु नये.l कुणाच्याही घरी उतरल्यावर नीट वागावे. जेवायला बसण्यापूर्वी हातपाय तरी धुवावेत!l यजमानांच्या घरच्यांना आयते पकडून कविताबिविता ऐकवू नयेत. बरे दिसत नाही! संमेलनात त्यासाठी वेगळी सोय आहे..l संमेलनस्थळी जेवणाची उत्तम सोय आहे, असं कळलंय. उगीच यजमानांना तकलीफ देऊ नये.l यजमानांच्या घरी जेवल्यानंतर बडिशेप हातावर मिळाली तर ठीक, स्वत:हून मागू नये.l आपले लाड करणे हे सातारकरांचे कर्तव्यच आहे, असे गृहित धरु नये. आब राखून राहावे. शेवटी ते पवित्र गादीचे स्थान आहे, हे विसरु नये.l मोदीचे पेढे कसे व कुठे मिळतील? अशा चौकशा करु नयेत. लोकांचा गैरसमज होतो…l साताऱ्यात सर्वत्र साजुक तुपातले मटण मिळते, आणि ते फुकट मिळते, अशा आविर्भावात हिंडू नये!.l विशेष सूचना, संमेलनाचे लोकप्रिय अध्यक्ष श्रीमान विश्वासराऊ पाटीलसाहेब यांची कादंब्रीलेखनावरची मांड पक्की असली तरी त्यांना प्रत्यक्षात घोडेस्वारी करता येत नाही! कृपा करुन त्यांना कुठल्याही राजकीय, वैचारिक घोड्यावर बसवू नये, ही विनंती!!भेटू या, येता साताऱ्याला!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.