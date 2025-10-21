ढिंग टांग : गाठ आहे माझ्याशी..!

ढिंग टांग नेमकी तीथ सांगावयाची तर विश्वावसु संवत्सरातील १९४७ वे शक चालू असताना, एका आश्विनातली ती सकाळ होती. (तिथी गुलदस्त्यात!) दिवाळीचे दिवस होते. रात्रीही दिवाळीच्याच होत्या, हे उघडच आहे. पण त्रयोदशीच्या मुहूर्तावर राजियांनी अचानक सर्व शिलेदारांस बलाऊ धाडिले, आणि ‘काळ मोठा कठीण आला आहे’ ऐसा इशारा दिला. शिलेदारांस नवल वाटले नाही, कारण गेली अनेक वर्षे काळ कठीणच होता. यापुढेही राहील. त्यात काय येवढे? .‘‘माझ्या जिवलग मैतरांनो, सवंगड्यांनो, भावांनो, आपापली तेग साफसूफ ठेवा, धार काढोन ठेवा, जुझाचे दिवस आले आहेत. वेळवखत पाहोन आपणही आपल्या फौजा सर्वशक्तिनिशी रणांगणी उतरावयाच्या आहेत. आहात ना तय्यार?’’ राजियांनी तडफेच्या सुरात विचारले. दोघे तिघे जागे होऊन होहो म्हणाले, उरलेल्यांनी एकमेकांकडे बघत माना डोलावल्या.‘‘हा जो विकास तुम्हाला दिसतोय, तो तुमच्यासाठी नाही,’’ राजियांनी तीक्ष्ण नजरेने इशारा दिला. विकास नावाचा एक महाराष्ट्रसैनिक उभ्या उभ्या दचकला. दोघा-तिघांनी त्याच्याकडे संशयाने पाहिले. तो आणखीच गर्भगळीत झाला..‘‘हे वाढवण बंदर, विमानतळ, हे मोठमोठे रस्ते…हे मुंबईकरांसाठी नाही, तर दुसऱ्याच दोघांसाठी चालू आहे, ज्यांचं नाव ‘ए ए’ या आद्याक्षरांनी सुरु होतं,’’ राजियांनी गुप्त खबर फोडली. ‘एए’ या आद्याक्षरांनी सुरु होणारे आपल्यात कोण कोण आहे, याचा धांडोळा समस्त शिलेदार घेऊ लागले. काही टोटल लागेना!‘‘एकदा का हा गुजराती वरवंटा फिरला ना, की मग तुम्हाला कळेल!’’ राजियांनी डोळे गरगरा फिरवीत सांगितले. मुंबईसमोर किती भयंकर संकट येऊन ठेपले आहे, याची आपल्याला कल्पनाही नसावी, अं? या अपराध भावनेने हरेक महाराष्ट्रससैनिक काळवंडला. एकंदरित गुजरात साईडने ‘एए’ एखादे चक्रीवादळ येऊ घातले असावे, असा अंदाज काही जणांनी बांधला. ही चक्रीवादळांची नावे कोण देते कुणास ठाऊक, अगदीच आचरट असतात. आता ‘तौक्ते’ हे काय नाव झाले? पण येऊन गेले!! तसेच हे ‘एए’ प्रकरण असावे, असे काही भाबड्या सैनिकांना वाटले. जोपर्यंत कुणी हे नाव इंग्रजीत पाटीवर लिहित नाही, तोवर काहीच प्रॉब्लेम नाही. कुणी हिंदीत लिहिले तर आपल्याला ते मराठीत आहे की हिंदीत हे कसे कळणार? ऐसा बहुभाबडा सवाल एका मनसैनिकाच्या मनी उमटला. असो..‘‘गुजराती वरवंटा भयंकर असतो, जातो तिथे सगळ्याची चटणी करतो..,’’ राजियांनी वरवंट्याचे वर्णन केले. हल्ली कोण वरवंटा वापरते? घरोघर मिक्सर-ग्राइंडर आले आहेत. हे गुजराती लोक अतिच करतात बुवा, असे एक मनसैनिक दुसऱ्या मनसैनिकाच्या कानात कुजबुजला. पण दुसऱ्या मनसैनिकाने उत्तरादाखल दुर्लक्ष केले.‘‘मी ही मुंबई गुजराती वरवंट्याखाली चिरडली जाऊ देणार नाही, असला भलता उद्योग मी खपवून घेणार नाही, आमची मुंबई म्हणजे यांना काय खोबरं वाटायचा पाटा वाटला का?’’ राजे कडाडले. मनसैनिक दचकले. बाकी पाटा-वरवंट्याची उपमा बेष्ट होती, असे एका इंदुरी हॉटेल चालवणाऱ्या चलाख मनसैनिकाला मनोमन वाटले. तेवढ्यात-.शिलेदारांची बैठक चालू असतानाच भीत भीत बाळाजीपंत अमात्यांनी हळूच वर्दी दिली, म्हणाले, ‘‘क्षमा असावी, राजे, पण बाहेर कुणी ‘एए’ नावाचे अतिथी आले आहेत. दिवाळीच्या शुभेच्छा समक्ष देण्यासाठी गुजरातेतून आले आहेत !’’‘‘अरे वा, ते आले का? आमच्या दारी आलेला एकही अतिथी आजवर उष्टे सांडल्याशिवाय गेला नाही. हे दोघे तो आमचे आप्त. तुमच्यासाठी तो वरवंटा असेल, आमच्यासाठी कुटुंबमित्र आहेत. म्हणावे, दिवाळीचा फराळ एकत्रच करु!’’जय महाराष्ट्र!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.