ढिंग टांग : आप्पा आणि बाप्पा…! (एक विश्रद्ध शारदा...)

प्रिय बाप्पा, सप्रेम नमस्कार! विदर्भ साहित्य संघाच्या निवडणुकीचे वृत्त कळले, म्हणून घाईघाईत ही इमेल लिहीत आहे. नेमके काय झाले? यंदा डॉ. श्रीपाद भालचंद्र आणि अन्य विद्रोहींनी बराच जोर लावला होता. तुम्हीही चवताळून उठला होतात, तरीही गिरीश गांधी निवडून आले? असे कसे झाले? साहित्यविश्वात हे काय चालले आहे, कळतच नाही. जो येतो तो भाजपवाला निघतो, हे गौडबंगाल मला तरी समजत नाही. तुमचे काय आकलन? कृपया कळवावे.आमच्या अखिल भारतीय साहित्यविश्वात (पक्षी : पुणे) तर भूकंप झाला आहे. जवळपास सोळा किंवा बावीस रिश्टर स्केलचा असू शकेल. होत्याचे नव्हते झाले आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या निवडणुकीत आजवर (युद्ध न लढताच) अजिंक्यवीर ठरलेले प्रा. मिलिंद जोशी यांची परिवर्तन उत्कर्ष आघाडी पार झोपली. झोपली म्हंजे अगदी गाई गाई!! खुद्द मिलिंद जोशी आणि वीर विनोद कुलकर्णी यांचाच पराभव झाला. तोही फक्त पंचावन्न मतांनी. शंभरावे साहित्य संमेलन जोरात करायचा दोघांचा प्लॅन होता. पण सगळे गेले!! हे म्हंजे दोनशे पुरणपोळ्यांची ऑर्डर मिळाली असताना ऐनवेळेला ग्यास सिलेंडर संपावा, तशी अवस्था!! चालायचेच. विजयी झालेल्या योगेश सोमणांना तर शब्द फुटेनासे झाले आहेत म्हणे! .Premium|Nature and Human Fear : चकवा नाही, ती तर निसर्गाची रानभूल.....आपण नेमके का पराभूत झालो हे जोशी-कुलकर्णींच्या परिवर्तन उत्कर्ष आघाडीतल्या अनेकांना कळलेले नाही. जो तो मतांचा हिशेब लावीत सुटला आहे. जोशीसर तर गेल्याच आठवड्यात विधीमंडळात व्याख्यान देऊन आले, तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांचे तोंड भरून कौतुक केले होते. पण कौतुक झाले म्हणजे निवडणुकीची गॅरंटी नसते. निदान फडणवीसांच्या बाबतीत तरी नाही! 'परिवर्तन उत्कर्ष' पॅनलच्या लोकांना आपल्या पराभवाचे कारण जसे समजले नाही, तसे 'साहित्य संवर्धन'वाल्यांना आपल्या विजयाचे कारणही समजलेले नाही. बहुतेक विजयी उमेदवार बुचकळ्यात पडल्यासारखे पुण्याच्या गल्लीबोळात हिंडताना दिसत आहेत. गझलगाझी प्रदीप निफाडकर यांना तर गझल सोडा, साधे बोलणे सुचेनासे झाले आहे, असे ऐकतो. अनपेक्षितरित्या भरपूर मतांनी जिंकले की हो!! इर्शाद म्हणाले आणि गप्प बसले!!मी सांगतो, यापुढे निवडणुकीचे नाव काढायला नको. हे कमळवाले रिंगणात उतरले की जिंकल्याशिवाय सोडत नाहीत. उगीच कशाला उंटाचा मुका घ्यायचा? एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक स्थगित झाली हे बरे झाले. नाहीतर तीसुद्धा हेच जिंकले असते! त्यापेक्षा आहे ते काय वाईट होते? जाऊ दे. विदर्भ सा. संघाची (आणि आपल्या श्रीपाद भालचंद्रांचीही) खबर घ्या, आणि मला कळवा. तुमचाच. आप्पा..……………..प्रिय आप्पा, सकाळी उठून रामजी श्यामजीकडे जाऊन चना पोहा खायचा माझा शिरस्ता त तुम्हाले ठाऊकच आहे. पण आज मूडच नै बनून ऱ्हायला. वि. सा. सं.च्या निवडणुकीत शेवटी गांधीजीच आले!! तेही भाजपच्या पाठबळावर!! मी सर्व्यांना सांगून ऱ्हायलो होतो, सावध ऱ्हायजो बरं! फडणवीस-गडकरीसाहेबांचं नाव घेऊन ऱ्हायलेत हे! एक टक्का जरी खरं असलं तरी बाजार उठला म्हणून समजून घेजो!''श्रीपाद भालचंद्र आणि त्यांच्याबरोबर (म्हणजे विरोधात) आणखीही चार शिलेदार रिंगणात होते. पण गिरीश गांधीजी सरस ठरले. आजकाल साहित्यिकांना काय झाले आहे, कळत नाही. भाजपवाले रिंगणात उतरले की भानामती झाल्यागत मतदान करून येतेत!आता काय काय बघा लागते, ते बघू. आपला. बाप्पा.ता. क. : श्रीपाद भालचंद्र बरे आहेत. मी फोन केला होता. त्यांनी उचलला. मी ठेवून दिला!