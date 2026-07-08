बदलते हवामान, मजुरांची टंचाई आणि शेतीचा वाढता खर्च या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी जागतिक पातळीवर ‘स्मार्ट फार्मिंग’ (अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारित शेती) लागू करणे, ही आता केवळ एक निवड राहिलेली नसून, तो अनिवार्य मार्ग बनला आहे, असा सूर संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेतर्फे आयोजित पहिल्या ‘ग्लोबल कॉन्फरन्स ऑन स्मार्ट फार्मिंग’या परिषदेत उमटला. येत्या काळात कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, उपग्रहीय निरीक्षण आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरणार आहे.प्रतापराव पवार.संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेतर्फे (एफएओ) इटलीमधील रोम येथे आयोजित ‘ग्लोबल कॉन्फरन्स ऑन स्मार्ट फार्मिंग’ ही आंतरराष्ट्रीय परिषद तांत्रिक विचारांच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरली. यामध्ये शहरी अन्नप्रणाली आणि स्मार्ट शेती तंत्रज्ञान या विषयासह शहरी कृषी प्रणालीचे सक्षमीकरण यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शहरांमधील वाढत्या लोकसंख्येला अन्न पुरविण्यासाठी चक्राकार (सर्क्युलर) आणि प्रभावी अन्न प्रणाली कशी विकसित करावी याबाबत चर्चा झाली. यामध्ये शहरी भागात कमी जागेत तंत्रज्ञानाचा वापर करून भाजीपाला आणि अन्नधान्य उत्पादन वाढविण्याच्या तंत्रावर विशेष भर देण्यात आला.विविध विषयांवर चर्चापरिषदेमध्ये डिजिटल नवोपक्रमांद्वारे ‘स्मार्ट फार्मिंग’चे सक्षमीकरण या विषयावर रॉबर्टो माझई (इनोव्हेशन सर्व्हिस प्रमुख, कोल्डिरेट्टी, इटली) यांनी विचार मांडले. यामध्ये इटलीतील आधुनिक शेती प्रारूपांचे सादरीकरण करण्यात आले. लहान शेतकऱ्यांपर्यंत डिजिटल साधने सहज आणि स्वस्त दरात कशी पोहोचिवता येतील, जेणेकरून त्यांचा उत्पादनखर्च कमी होऊन नफा वाढेल, यावर त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.हवामान आधारित शेती आणि तांत्रिक उपाय या चर्चासत्रामध्ये शाश्वत पशुपालनासाठी प्रिसिजन तंत्रज्ञान हा प्रमुख विषय होता. यामध्ये ग्राझिएला रोमितो (कृषी आणि अन्न सार्वभौमत्व मंत्रालय, इटली) आणि कार्ला इप्पोलिती (संशोधक व प्रकल्प समन्वयक, आयझेडएस, इटली) यांनी यावर आपली मते मांडली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने जनावरांचे आरोग्य, चारा व्यवस्थापन आणि गोठ्यातील तापमान नियंत्रित करून दूध उत्पादनात शाश्वत वाढ कशी करता येते, याचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले.प्रा. जेमी पिटॉक (ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटी) यांनी ऑस्ट्रेलियातील सिंचन व्यवस्थापनातील तंत्रज्ञानाबाबत माहिती दिली. आफ्रिकेतील मोझांबिक, टांझानिया आणि झिंबाब्वे या देशांमध्ये राबवण्यात आलेल्या आधुनिक सिंचन पद्धतींचे अनुभव त्यांनी मांडले. पाण्याचा थेंब अन् थेंब वाचवून पिकांची उत्पादकता कशी वाढवायची, याचे जागतिक धडे त्यांनी दिले.परिषदेमध्ये भूमी-जल व्यवस्थापन, कृषी वनीकरण आणि डेटा सायन्स या विषयांवरही चांगली चर्चा झाली. उपग्रह डेटाद्वारे पाण्याचे अचूक व्यवस्थापनाबाबत प्रा. फॅबियन लेझो आणि हमीद सबझची देहखारघानी (भू-स्थानिक तज्ज्ञ, भूमी आणि जल विभाग - एनएसएल, अन्न आणि कृषी संघटना) यांनी सादरीकरण केले. लीबिया आणि उत्तर आफ्रिकेतील दुष्काळी प्रदेशांचे उदाहरण देत, उपग्रह प्रतिमा आणि भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे भूगर्भातील पाणी आणि पिकांच्या पाण्याच्या गरजेचा अचूक अंदाज कसा लावावा, याचे तंत्रज्ञान त्यांनी विशद केले.रोबोटिक्स आणि डेटा-ड्रिव्हन शेती या विषयावर झालेल्या चर्चासत्रात देखील जगभरातील तज्ज्ञांनी सहभाग नोंदविला. यामध्ये प्रामुख्याने प्रा. सालाह सुक्कारिएह (सिडनी विद्यापीठ, ऑस्ट्रेलिया) आणि लिव्हिया पेझर (वरिष्ठ भूमी आणि जल अधिकारी, अन्न आणि कृषी संघटना) यांनी मार्गदर्शन केले. शेतीमध्ये रोबोट्स, सेन्सर्स आणि ऑटोमेशनचा वापर करून मानवी श्रमाची टंचाई कशी भरून काढता येईल, यावर सखोल चर्चा केली. विशेषतः लहान शेतीसाठी उपयुक्त असणारे छोटे रोव्हर्स आणि ड्रोन, तंत्रज्ञान पिकांवरील रोग ओळखणे हे तंत्रज्ञान कसे काम करते याचे सादरीकरण केले.स्थानिक पातळीवरील कृषी वनीकरणाचे डिजिटल व्यवस्थापन या विषयावर देखील जनक आर्चर (प्रकल्प अधिकारी, फिकोफन, नेपाळ) आणि कामारा कानिमांग (अन्न आणि कृषी संघटना, गांबिया) यांनी सखोल मार्गदर्शन केले. नेपाळ आणि आफ्रिकेतील स्थानिक शेतकरी संस्थांनी डिजिटल साधनांचा वापर करून जंगल आणि शेतीचा ताळमेळ कसा साधला, याविषयीच्या यशोगाथा त्यांनी मांडल्या.या परिषदेमार्फत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी समारोप कार्यक्रम अन्न आणि कृषी संघटनेच्या प्लॅनरी हॉल येथे आयोजित करण्यात आला होता. परिषदेच्या अंतिम दिवशी सर्व सभागृहांतील तांत्रिक सत्रांचा गोषवारा संकलित करण्यात आला. या वेळी गुंतवणूक आणि भागीदारी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मोनिका अँड्रेस एन्रीकेझ (यारा इंटरनॅशनल), जोआकिम ओल्डेनबर्ग (क्लास), ब्रिताल्डो हर्नांडेझ (सॉलिनफटेक) या जागतिक उद्योगप्रमुखांनी शेतीतील तंत्रज्ञान सर्वसामान्य शेतकऱ्याला परवडणारे बनवण्यासाठी ‘शाश्वत बिझनेस मॉडेल्स’ आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीची गरज अधोरेखित केली. अमनदीपसिंग गिल (संयुक्त राष्ट्रांचे डिजिटल तंत्रज्ञान विशेष दूत) आणि आंद्रे पोरो (अन्न आणि कृषी संघटना) यांनी जागतिक डिजिटल दरी कमी करत शेतकरीकेंद्रित धोरणे आखण्याचा निर्धार व्यक्त केला. शेवटी वनस्पती उत्पादन आणि संरक्षण विभागाच्या मार्गदर्शनाने ‘कॉल टू ॲक्शन’ जाहीर करून परिषदेचा समारोप झाला..परिषदेतील प्रमुख निष्कर्षस्मार्ट फार्मिंग ही काळाची गरजहवामानातील अनिश्चितता, जमिनीची घटती सुपीकता आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष यांमुळे पारंपरिक शेती पद्धतींसमोर मर्यादा आल्या आहेत. अचूक डेटा, स्वयंचलित यंत्रे आणि तांत्रिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढू शकते, यासाठी सर्व देशांनी रोडमॅप करण्याबाबत आवाहन करण्यात आले.सर्वसमावेशक आणि शेतकरीकेंद्रित दृष्टिकोनकोणतेही नवीन तंत्रज्ञान केवळ मोठ्या शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित न राहता ते अल्पभूधारक, महिला आणि तरुण शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. प्रत्येकाला तांत्रिक कौशल्ये आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.मजबूत धोरणे आणि जागतिक भागीदारीस्मार्ट शेतीचा विस्तार करण्यासाठी देशांतर्गत मजबूत राष्ट्रीय धोरणे आवश्यक आहेत. सरकार, खासगी क्षेत्र, संशोधन संस्था आणि शेतकरी संघटना यांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे, असे प्रकर्षाने मांडण्यात आले.डेटा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापरकृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, उपग्रहीय निरीक्षण आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून तत्काळ निर्णय घेणे शक्य झाले आहे. यामुळे शेतीतील जोखीम व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल.स्थानिक परिस्थितीशी सुसंगत तंत्रज्ञानकोणतेही तंत्रज्ञान सरसकट लागू न करता, तेथील स्थानिक कृषी विज्ञान, माती, उपलब्ध नैसर्गिक संसाधने आणि स्थानिक हवामानाशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे.आर्थिक गुंतवणूक आणि ‘स्टार्टअप्स’ना चालनास्मार्ट तंत्रज्ञानाचा विस्तार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शाश्वत आर्थिक गुंतवणुकीची गरज आहे. नवीन उद्योजक आणि कृषी ‘स्टार्टअप्स’ना प्रोत्साहन देणारी परिसंस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.निविष्ठा व्यवस्थापनाची अचूकतापाणी, खते, कीटकनाशके आणि ऊर्जा यांचा अपव्यय टाळून अत्यंत अचूक पद्धतीने वापर केल्यास पर्यावरणाचा समतोल राखता येईल आणि उत्पादन खर्चही कमी होईल.संवादाकडून प्रत्यक्ष कृतीकडे वाटचालस्मार्ट फार्मिंगचे यश हे केवळ चर्चा सत्रांवर अवलंबून नसून, प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष शेतात किती सुलभतेने लागू होते, यावरच कृषी क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून असेल..वरील धोरण राबविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि आर्थिक पाठबळ अत्यंत आवश्यक असल्याचे अन्न आणि कृषी संघटनाच्या महासंचालकांनी सांगितले. ते म्हणाले, की केवळ अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरेसे नाही, तर शेतकऱ्यांना, विशेषतः महिला आणि तरुण पिढीला प्रशिक्षण देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. पिकांची अन्नद्रव्यांसाठीची भूक आणि काढणीपश्चात होणारे पीक आणि अन्नधान्याचे नुकसान याकडेही सर्व देशांनी तितकेच लक्ष दिले पाहिजे. शेतीचे उत्पादन हे पूर्णपणे कीडमुक्त आणि सुरक्षित असायला हवे. यासाठी आपल्याला मातीपासून ते रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा किमान वापर करण्यापर्यंत सर्वच पातळीवर काम करावे लागेल. चीन सरकारने २०५० पर्यंत त्यांचे संपूर्ण कृषी उत्पादन कोणत्याही हानिकारक घटकांशिवाय असेल आणि पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवला जाईल; अशी घोषणा केली आहे. आज संपूर्ण जग या विषयांवर धोरणात्मक चर्चा करत होते, मात्र यामध्ये भारताचा कोणीही प्रतिनिधी सहभागी झालेला दिसला नाही. काळाची गरज पाहता आपल्या सरकारने सुद्धा प्रत्यक्षात ठोस कृती करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याची हीच वेळ आहे असे वाटते..‘ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’च्या उपक्रमाचे कौतुकआम्ही अन्न आणि कृषी संघटनेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यावर त्यांना बारामती येथील ‘ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’तर्फे विविध क्षेत्रांमध्ये गेल्या ५० वर्षांपासून सुरू असलेल्या कार्याबद्दल सविस्तर माहिती दिली. आम्ही जगाच्या तुलनेत कितीतरी पटीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील गाठलेला टप्पा पाहून ते थक्क झाले. तेथल्या उपमहासंचालक, तसेच निर्णय प्रक्रियेतील पदाधिकाऱ्यांनी ‘ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’चे कौतुक करून आम्हाला तुमच्याकडून शिकण्यासारखे खूप काही आहे, तसेच अन्न आणि कृषी संघटनेसाठी आपले मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे मत व्यक्त केल्याने आम्हाला आनंद वाटतो आहे. अन्न आणि कृषी संघटनेच्या सर्व सहकाऱ्यांनी ‘ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’ला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. आम्ही त्यांचे आभार मानून आणि त्यांना बारामतीमधील ‘ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’ला भेट देण्याचे आमंत्रण देऊन आमच्या या दौऱ्याचा यशस्वी समारोप केला..महाराष्ट्र ठरेल अग्रेसर...दिवंगत अजित पवार यांच्या सहकार्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे देशात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा कृषी क्षेत्रात प्रभावी वापर करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र अग्रेसर ठरेल. तसेच ‘एक ट्रिलियन इकॉनॉमी’चे आर्थिक उद्दिष्ट साध्य करण्यामध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा मोलाचा ठरू शकतो. त्यासाठी शेतकऱ्यांना या तंत्रज्ञानाचा थेट लाभ होण्यासाठी सरकारने धोरण आखणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहोत..(लेखक बारामती येथील ‘ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’चे विश्वस्त व ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे अध्यक्ष आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, 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