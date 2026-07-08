संपादकीय

‘स्मार्ट फार्मिंग’ हा शाश्‍वत प्रगतीचा मार्ग

रोम येथील एफएओच्या ‘ग्लोबल कॉन्फरन्स ऑन स्मार्ट फार्मिंग’मध्ये शाश्वत, डेटा-आधारित आणि शेतकरीकेंद्रित स्मार्ट शेतीसाठी जागतिक रोडमॅप, गुंतवणूक व धोरणात्मक भागीदारीची गरज अधोरेखित
The FAO Global Conference on Smart Farming highlighted the growing role of AI, robotics, satellite data, and digital technologies in sustainable agriculture.

The FAO Global Conference on Smart Farming highlighted the growing role of AI, robotics, satellite data, and digital technologies in sustainable agriculture.

Sakal

प्रतापराव पवार
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बदलते हवामान, मजुरांची टंचाई आणि शेतीचा वाढता खर्च या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी जागतिक पातळीवर ‘स्मार्ट फार्मिंग’ (अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारित शेती) लागू करणे, ही आता केवळ एक निवड राहिलेली नसून, तो अनिवार्य मार्ग बनला आहे, असा सूर संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेतर्फे आयोजित पहिल्या ‘ग्लोबल कॉन्फरन्स ऑन स्मार्ट फार्मिंग’या परिषदेत उमटला. येत्या काळात कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, उपग्रहीय निरीक्षण आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरणार आहे.

प्रतापराव पवार

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