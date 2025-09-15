संपादकीय

समाजमाध्यमे आणि वाढते घटस्फोट

समाजमाध्यमांच्या अतिरेकामुळे नात्यांमध्ये गैरसमज, अविश्वास आणि मानसिक तणाव निर्माण होऊन घटस्फोटांची संख्या वाढली आहे. ही एक गंभीर सामाजिक समस्या आहे. त्यावरील उपायांची चर्चा करणारा लेख.
सकाळ वृत्तसेवा
गौरी मांजरेकर

आजच्या डिजिटल युगात समाजमाध्यमे दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहेत. मित्र-मैत्रीणींशी संवाद साधणे, माहिती मिळविणे आणि मनोरंजन करणे यासाठी लोक समाजमाध्यमांवर आपल्या जगण्यातील अधिकांश वेळ घालवितात. मात्र, समाजमाध्यमांच्या अतिरेकामुळे नात्यांमध्ये गैरसमज, अविश्वास, आणि मानसिक तणाव निर्माण होऊन घटस्फोटांच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे ही एक सामाजिक समस्या म्हणून उदयास आली आहे.

