भटक्या कुत्र्यांबाबत योग्य उपायांची गरज

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार बिबट्या आणि भटकी कुत्री यांच्याबाबत नवे-नवे उपाय केले जातील, पण हे उपाय करताना त्यात डोळसपणा हवा. निसर्गाबरोबर सहअस्तित्व आणि माणुसकीचा विसर पडता कामा नये. संवेदनशीलतेने ही समस्या सोडवायला हवी.
Disturbing Decisions on Animals and Environment

देशात अलीकडच्या काळात दोन बातम्या प्राणीप्रेमी आणि पर्यावरण अभ्यासकांच्या मनात तीव्र अस्वस्थता निर्माण करणाऱ्या ठरल्या आहेत. एक म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश की शाळा, रुग्णालये, बसस्थानके आणि रेल्वे स्थानकांमधून भटके श्वान हटवावेत, आणि दुसरी बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील बिबटे गुजरातमधील ‘वनतारा’ या खासगी प्रकल्पात हलवण्याचा प्रस्ताव. या दोन्ही निर्णयांच्या पाठीमागे प्रशासनाची उद्दिष्टे ‘सुरक्षा’ आणि ‘संरक्षण’ अशी सांगितली जात आहेत; परंतु याकारणाच्यामागे काहीतरी गडबड असल्याची जाणीव कोणत्याही संवेदनशील नागरिकाला होईल.

