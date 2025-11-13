संपादकीय

सुदानमधील नरसंहार

पश्चिम सुदानमधील उत्तर दार्फूर प्रांताची राजधानी एल्-फाशेर शहरावर रॅपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) या निमलष्करी दलाने नुकताच ताबा मिळवला आहे. एप्रिल २०२४ मध्ये लष्कराच्या ताब्यातील या शहराला ‘आरएसएफ’ने वेढा घातला.
मधुरा खिरे

