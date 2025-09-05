संपादकीय

शिक्षकांसमोर नवसमाज घडविण्याचे आव्हान

गुरुकुल परंपरेपासून आजच्या डिजिटल युगापर्यंत शिक्षकांची भूमिका सतत बदलत गेली आहे. अशैक्षणिक कामांचा बोजा वाढला असला तरी नवसमाज घडविण्याचे मोठे आव्हान आजही शिक्षकांसमोर आहे.
अ. ल. देशमुख
स्वातंत्र्यपूर्वकाळ आणि त्यानंतरचा कालावधी यात खूप बदल झालाय. त्यावेळी शिक्षकांसमोरची उद्दिष्ट वेगळी होती. आता शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामाचा बोजा प्रचंड वाढलाय. मात्र यातूनच मार्ग काढून नवी पिढी घडवायची आहे. केवळ शाळेत किंवा चार भिंतीच्या आत काम करून जे साधत नाही ते बिनभिंतीच्या शाळेतून विद्यार्थ्यांना अनुभव देऊन विद्यार्थ्यांचे अनुभव क्षेत्र विकसित करणे हेही शिक्षकांचे काम आहे. आजच्या शिक्षकदिनाच्या निमित्ताने केलेल चिंतन

