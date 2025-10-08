गर्दीला ‘चेहरा’ मिळेल का?

जयदीप पाठकजीथलपती विजय यांच्या तमीळनाडूतील राजकीय भवितव्याविषयी राजकीय निरीक्षक आडाखे बांधू लागले असून सत्ताधारी द्रमुकला ते कितपत आव्हान देऊ शकतील, याची चर्चा सुरू झाली आहे. अभिनयाकडून राजकारणाकडे वळलेल्या आणि राजकारणात करिअर करण्यासाठी चित्रपटसृष्टीला रामराम ठोकलेल्या विजय यांच्या सभांना, प्रचारफेऱ्यांना गेल्या काही महिन्यांपासून प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे. चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेने त्यांना टीकेचे लक्ष्य केले गेले. ते साहजिकही होते..काय आहे इतिहास?प्रादेशिक अस्मितेची पाळेमुळे घट्ट रुजलेल्या आणि आपल्या नायकाला देवत्व बहाल करण्याची प्रदीर्घ अशी परंपरा असलेल्या तमिळनाडूत असे एखाद्या व्यक्तीसाठी वेडे होणे काही नवीन नाही. एम. जी. रामचंद्रन (एमजीआर), के. करुणानिधी, जे. जयललिता या नावांचा इतिहास आपल्याला माहिती आहे. काँग्रेसचे मिंजुर भक्तवत्सलम हे १९६७ मध्ये मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाल्यानंतर द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक यांच्यामध्ये सत्तेची खुर्ची फिरत राहिली. नंतरच्या काळात रजनीकांत यांच्या राजकारणाच्या प्रवेशाची चर्चा झाली. मात्र, ते यापासून दूर राहिले. कमल हसन यांनीही राजकारणात प्रवेश केला. मात्र, अद्याप त्यांच्या काठावरच्या राजकारणाला राजमान्यता मिळालेली नाही. जयललितांच्या माघारी पळणीस्वामी, पन्नीरसेल्वम, शशिकला अशा त्यांच्या तथाकथित वारसदारांना पक्ष सांभाळता आला नाहीच; शिवाय मतदारांचा जनाधारही मिळू शकलेला नाही. भाजपसोबत अण्णा द्रमुकने मोट बांधण्याचा प्रयत्नही करून पाहिला. मात्र, तोदेखील अयशस्वी ठरला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत द्रमुक-अण्णा द्रमुक हा पारंपरिक सामना रंगण्याची तितकीशी शक्यता नाही. दुसरीकडे द्रमुकवर स्टॅलिन यांनी करुणानिधींच्या माघारी उत्तम पकड मिळवली आहे. प्रादेशिक अस्मिता, त्रिभाषा सूत्राला विरोध, राज्यपालांसोबत थेट केलेले दोन हात यांमुळे द्रमुकचा पारंपरिक मतदार त्यांच्यासोबत असल्याचे चित्र आहे. सत्तेचा अमर्याद उपभोग घेतल्यामुळे नागरिकांच्या एका गोटात ‘अँटी इन्कम्बन्सी’ असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, त्याचा अद्याप तितकासा अंदाज आलेला नाही. तमिळनाडूच्या या सर्व राजकीय संदर्भात विजय यांचा पक्ष एक नवा राजकीय अवकाश शोधत असल्याचे दिसत आहे..Pune News : सात्यकी सावरकर यांचा न्यायालयात अर्ज; राहुल गांधी यांना न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचे आदेश द्यावेत.तमिळनाडूत विजय यांच्याइतका जनाधार असलेले अभिनेते आहेत. मात्र, पूर्णवेळ राजकारणात उतरलेला चेहरा सध्या तरी नसल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी विजराज अल्गरस्वामी ऊर्फ विजयकांत यांनीही देसिया मोरपोक्कू द्रविड कळघम (डीएमडीके) हा पक्ष स्थापन करून द्रमुक-अण्णा द्रमुकला पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तोदेखील अयशस्वी ठरला आहे. अभिनेते विजय प्रचंड राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगून राजकारणात आले असून, त्याचा तमिळगा वेत्री कळघम (टीएमके) दीड वर्षापूर्वी स्थापन झाला असला तरीही ‘फॅन ग्रुप’च्या माध्यमातून ते गेली दहा वर्षे समाजजीवनात सक्रिय आहे. ‘विजय मक्कल इयेक्कम’ असे त्यांच्या ‘फॅन ग्रुप’चे नाव असून, माझा चाहतावर्ग जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारा वर्ग असल्याचे विजय यांनी म्हटले होते. या संस्थेतर्फे त्याने विविध समाजोपयोगी कामे केली असून, जानेवारीमध्ये तमिळनाडूत पूरग्रस्तांना मदतीसाठी अभिनेता विजय स्वतः पाण्यात उतरले होते. ‘‘राजकारणात मी छंद म्हणून आलेलो नाही, तर मला नागरिकांची सेवा करायची आहे,’’ असे त्यांनी वारंवार अनेक मुलाखतींमधून सांगितले आहे. राजकारणाला पूर्ण वेळ देण्यासाठी आगामी दोन चित्रपटाचे चित्रीकरण झाल्यानंतर चित्रपटातील काम थांबविणार असल्याचेही विजय यांनी म्हटले आहे. केवळ सामाजिक क्षेत्रात नवे तर राजकीय संघटनाच्या क्षेत्रातही विजय यांचा पक्ष अधिक सक्रिय आहे. तमिळनाडूच्या २३४ मतदारसंघांपैकी १५६ मतदारसंघात बूथ कमिट्या स्थापन करून जनमानसाचा कौल घेण्याची सर्वेक्षणे सुरू आहेत, असे विजय यांच्या टीममधील काही सदस्य सांगतात. ‘विजय मक्कल इयेक्कम’ या फॅन क्लबच्या माध्यमातून पेरियार, के. कामराज. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कल्याणकारी उपक्रम सुरू केले असून, नेत्रदान, रक्तदान उपक्रम, मोफत आरोग्य सुविधा असे प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असल्याचे तमिळनाडूतील स्थानिक माध्यमे म्हणतात..न्यायालयानेही फटकारलेविजय हे प्रामुख्याने सत्ताविरोधी नाराजीतून मते घेतील त्यामुळे अण्णा द्रमुकला फटका बसेल, असे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. दलित व मुस्लिम मतांच्या दृष्टीने छोटे पक्ष आघाडीत सहभागी करून द्रमुक अधिक ताकदवान झाला आहे. त्यामुळे विजय यांच्यासाठी लढाई अतिशय कठीण असणार हे तर स्पष्टच आहे. ‘फॅन क्लब’मधील सदस्य तळागाळापर्यंत जाऊन विजय यांची प्रतिमानिर्मिती किती करणार, हादेखील प्रश्न उरतोच. सध्या त्यांना मिळणाऱ्या प्रतिसादाने तमिळनाडूच्या राजकीय पटलावर अस्वस्थता आणि धाकधूक असून, विजय किती पाण्यात आहेत, हे समजण्यासाठी आणखी काही महिने वाट पाहावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.