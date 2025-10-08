संपादकीय

गर्दीला ‘चेहरा’ मिळेल का?

अभिनेत्याकडून नेत्याकडे जाण्याचा इतिहास असलेल्या तमिळनाडूत सध्या अभिनेते-राजकारणी विजय यांच्या लोकप्रियतेची लाट आल्याचे चित्र आहे. जयललितांच्या माघारी सक्षम नेतृत्वाविना भरकटलेला अण्णा द्रमुक, अमर्याद सत्ता उपभोगत असलेला द्रमुक आणि हातपाय पसरण्यासाठी प्रयत्न करीत असलेला भाजप या राजकीय चौकटीत विजय यांचा पक्ष राजकीय अवकाश मिळण्यात यशस्वी होईल का?
थलपती विजय यांच्या तमीळनाडूतील राजकीय भवितव्याविषयी राजकीय निरीक्षक आडाखे बांधू लागले असून सत्ताधारी द्रमुकला ते कितपत आव्हान देऊ शकतील, याची चर्चा सुरू झाली आहे. अभिनयाकडून राजकारणाकडे वळलेल्या आणि राजकारणात करिअर करण्यासाठी चित्रपटसृष्टीला रामराम ठोकलेल्या विजय यांच्या सभांना, प्रचारफेऱ्यांना गेल्या काही महिन्यांपासून प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे. चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेने त्यांना टीकेचे लक्ष्य केले गेले. ते साहजिकही होते.

