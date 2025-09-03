संपादकीय

जाई, जुई, सोनटक्का

जाई, जुई आणि सोनटक्का ही फुलं केवळ सौंदर्य किंवा सुगंधासाठी नसून, ती शुद्धतेचं, अध्यात्माचं आणि भारतीय संस्कृतीतील देवत्वाचं प्रतीक आहेत.
"The Divine Fragrance of Jasmines: Symbol of Purity and Peace"
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. कांचनगंगा गंधे (पुणे)

अशोककुमार सिंग (लखनौ)

फुलं म्हणजे निसर्गातल्या अनेक गुणधर्मांचा सुरेल सुसंवाद. या सुसंवादाला एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवतात ती पांढरी जाई, जुई अन् सोनटक्क्यासारखी सुवासिक फुलं. सर्व रंगीत फुलांच्या रंगांचा एकत्र मिसळून होणाऱ्या पांढऱ्या रंगाची ही फुलं अनेकदा अध्यात्माचं, शुद्धतेचं, निरागसतेचं आणि सकारात्मक ऊर्जेच्या प्रमुख मूलतत्त्वाचं दर्शन घडवतात. म्हणूनच की काय पांढरी सुवासिक फुलं म्हणजे प्रसन्नता आणि शांततेचं प्रतीक मानतात आणि ती प्रामाणिकपणा आणि आदरही दर्शवतात.

flower
Cultural Insights from India
Jasmine flowers
Symbolism of white flowers

