उदे ऽ अंबे उदे ऽ...

शक्तीच्या रूपाने साक्षात परमेश्वरी देवी सर्व भूतमात्रांमध्ये स्थित असते, असे आपली भारतीय संस्कृती सांगते. शक्ती सर्वांनाच पूजनीय असते. शक्तीची विविध रूपे असतात. जीवन जगण्यासाठी पदोपदी, प्रतिक्षणी आवश्यकता असणारी शक्ती, प्रत्येक देवतेच्या मागे असणारी ‘चिद्शक्ती’, मंत्रशक्तीच्या अगोदर असणारी ‘मातृकाशक्ती’, शंकर-महादेवांच्या पलीकडे असलेली ‘पराशक्ती’, सर्व मनुष्यमात्रांचे जीवन उजळून टाकणारी ‘कुंडलिनीशक्ती’, छत्रपती शिवाजी महाराजांना तलवार देणारी ‘भवानीशक्ती’; असा हा सर्व शक्तीचा खेळ व पसारा आहे. साहजिकच वेगवेगळ्या मार्गांनी व वेगवेगळ्या वेळी या शक्तीची आठवण ठेवण्यासाठी शक्तिपूजनाचे अनेक सण असतात. त्यात सर्वांत महत्त्वाचा सण असतो ‘नवरात्र’!.मनुष्यमात्र प्रकृतीच्या स्वाधीन जीवन जगत राहतो. प्रकृतीचे स्वतःचे असे काही विशेष गुण असतात. श्रीमद्भगवद्गीतेत भगवंत सांगतात, ‘प्रत्येक जण प्रकृतीच्या आधारे असलेल्या गुणांप्रमाणे वागतो’. याचा अर्थ कठपुतली दोरीच्या आधारावर नाचते, तसे मनुष्याने जीवन जगावे असा आहे का? उत्क्रांतीची अपेक्षा असेल आणि मनुष्यत्वापासून देवत्वाकडे होणारा प्रवास सुखसमृद्धीचा व शांतीचा असेल तर मनुष्याला नुसते कठपुतली होऊन चालणार नाही. कठपुतलीच्या दोऱ्या सरळ असतात, परंतु मनुष्य ज्या गुणसूत्रांच्या दोऱ्यांवर चालणार असतो त्यांना पिळे दिलेले असतात. यावर जाणाऱ्या नागमोडी जिन्याने उत्क्रांती साधता येईल अशी व्यवस्था मनुष्यमात्राने करून घेतली..शिव व शक्ती - संकल्पना व प्रकृती या जोडीतील प्रकृतीची दोन अंगे असतात, एक जडाचे व दुसरे शक्तीचे. शिव-शक्ती असे म्हटले जात असले तरी शक्ती जडरूपाने प्रकट होते व शुद्ध शक्तीच्या स्वरूपातही प्रकट होते. संकल्पना किंवा उद्देश नसला तर प्रकृतीचा काही उपयोग होणार नाही आणि तिसरे तत्त्व म्हणजे साक्षीत्व, संकल्पना किंवा उद्देश नसला तर प्रकृती निद्रिस्त स्वरूपातच राहील..घराच्या मुख्य द्वारामध्ये बसविलेला उंच उंबरठा ठेच लागण्यासाठी योजलेला नसतो तर तो घराची मर्यादा, घरातील अनुशासनाची, नियमांची मर्यादा दाखविणारा व त्याचबरोबर बाहेरून सरपटत येणारे जीव किंवा पाणी थांबविणारा असतो. हा उद्देश कळला नाही व घराची मर्यादा आखून घेतली नाही, तर नुसता उंबरठा बांधण्याचा उपयोग राहणार नाही. तेव्हा प्रत्येक गोष्टीला संकल्पना पाहिजेच..मृत्तिकेतून तयार झालेल्या श्रीगणपतीची पूजा-अर्चा करून, प्रकृतीतील सुप्त गुणांचा, शक्तीचा व कलेचा विकास झाल्यानंतर तो पुन्हा जलात समर्पण करायचा व नंतर जलाची म्हणजे जीवन ज्या गुंतागुंतीने भरलेले आहे त्याची शुद्धी करून घ्यायची, चांगले ते घ्यायचे व वाईट ते सोडायचे, अशी ही प्रक्रिया. वर चढत असताना प्रत्येक पायरी महत्त्वाची असते, परंतु खालच्या पायरीची लक्षपूर्वक नोंद घेतली नाही तर धडपडत खाली पडावे लागेल म्हणून खालच्या पायरीला नमस्कार करून वरच्या पायरीवर चढावे. त्याप्रमाणे मागच्या पिढीला नमस्कार करून संपूर्ण विश्र्वाच्या उत्क्रांतीत सहभागी व्हायची प्रक्रिया भाद्रपद चतुर्थी-अनंतचतुर्दशी-पितृपक्ष (श्राद्धपक्ष) या क्रमाने नवरात्रीपर्यंत म्हणजेच शक्तिउपासनेपर्यंत पोचते..बीज मातीत पुरल्यावर त्याला पृथ्वीतील ऊबेने म्हणजेच मातीतील उष्णतेमुळे अंकुर फुटतो, त्यातून वेगवेगळ्या प्रकारचे अन्न तयार होते व त्यातूनच विश्र्वाची उत्पत्ती होते. यासाठी अनेकदा नवरात्रात कलशाभोवती माती टाकून त्यात धान्य ठेवून पूजेची योजना केलेली असते. काही वेळा पुरुष-प्रकृतीच्या रूपात सुपारी-हळकुंडाची किंवा मूर्तीची स्थापना केलेली असते. योगशास्त्राप्रमाणे मूलाधाराच्या ठिकाणी असलेल्या पृथ्वीतत्त्वाची आराधना करून झाली की त्यानंतर स्वाधिष्ठान चक्राच्या ठिकाणी असणाऱ्या जलतत्त्वाची आराधना करायची असते आणि त्यानंतर येते नवरात्र. या काळात मुख्यतः अग्नितत्त्वाची, शक्तीची उपासना असते, मग ती मूर्तीरूपाने असो किंवा दीपरूपाने असो. म्हणून नवरात्रात २४ तास नंदादीपाची योजना केलेली असते. अग्नी आपल्या शरीरात हॉर्मोन्सच्या (संप्रेरकांच्या) माध्यमातून काम करत असतो. सर्व चराचरात सुप्त असलेला हा अग्नी प्रकट झाला की त्याच्या माध्यमातून जडातून शक्तीकडे व शक्तीतून जडाकडे स्थित्यंतर होऊ शकते किंवा मनुष्याच्या शरीरात असलेल्या मेंदूतील देवताकेद्रांपर्यंत संवेदना पोचवणे व त्यांचे विचार किंवा त्यांच्या संवेदना इंद्रियांपर्यंत पोचवण्याचे कामही अग्नीच करत असतो. एकूणच अग्नी हा सर्व अशुद्धतेला दूर करून शुद्ध वस्तु देवतेकडे म्हणजे उत्क्रांतीकडे पोचविण्याचे काम करणारा मध्यस्थ आहे असे म्हटले जाते..आपल्याला शक्ती दोन्ही रूपांनी हवी असते, म्हणजे समृद्धी, वैभव, ऐश्र्वर्य, यश या रूपानेही शक्ती हवी असते आणि सृजनासाठी केवळ शुद्ध शक्तीरूपानेही शक्तीच हवी असते. माणसाच्या शरीरातील शक्ती जडापासून म्हणजे अन्नापासून उत्क्रांत होत वीर्यापर्यत येते व वीर्याच्या जोरावरच मनुष्याचे बाहूबल, पुनरुत्पत्तीचे बल अवलंबून असते. मनुष्याचे तेज, श्री, यश सुद्धा या वीर्यावरच अवलंबून असते. याच शक्तीची ही नवरात्रातील उपासना. ही उपासना महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपात केली जाते. हे नऊ दिवस नाना तऱ्हेचे नियम पाळले जातात, व्रतवैकल्ये केली जातात, शरीरात असणाऱ्या कुंडलिनी या सुप्त शक्तीच्या जागृतीसाठी फेर धरून, गरबा करून, नृत्याविष्कार केले जातात. नवरात्रात दीपज्योती मध्ये ठेवून चक्राकार, सर्पाकार गतीने नाचत गरबा व रास नाचत नाचत शक्तीचे आवाहन केले जाते व शारीरिक स्वच्छतेसाठी उपवास करून जास्तीत जास्त वेळ शक्तीच्या आवाहनात घालवला जातो. यामुळे जगज्जननी शक्ती प्रसन्न होण्याची शक्यता असते. .आरती हाही नवरात्रातील मोठा समारंभ असतो. आरतीमध्ये शरीरातील अग्नीला चहूबाजूंनी जागृत करून वरच्या दिशेला म्हणजे मेंदूकडे उत्थापित करणे अभिप्रेत असते. त्याचबरोबर पितृपक्षामध्ये आपल्या कुटुंबातील मृत व्यक्तींप्रती कृतज्ञता व्यक्त करून दानधर्म केलेला असतो परंतु त्यातूनही शिल्लक राहिलेले कुलातील इतरांचे, सर्व समाजाचे व ऋषिमुनींचे ऋणानुबंध हे नवरात्रात पूर्ण केले जातात. यानंतर विजयादशमीच्या दिवशी या सर्व बंधनांच्या सीमेपलीकडे जी शक्ती उत्क्रांत झाली व जे यश मिळाले ते समाजाला वाटून आनंद व्यक्त केला जातो. देवीची प्रार्थना करणाऱ्या अनेक श्लोकांपैकी दोन महत्त्वाचे श्लोक आहेत ते असे,सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्र्वरि । एवमेव त्वया कार्यं अस्मद्वैरिविनाशनम् ॥.हे देवी माते, तू सर्व मंगल करणारी आहेस, तुला मी शरण आहे. उत्पन्न झालेल्या सर्व त्रासांचे व दुःखांचे तू हरण करणारी आहेस. तू त्रिगुणस्वरूपात आहेस, तू त्रिलोकाची अधिष्ठात्री-माता आहेस. आम्हाला न जमणारे एकमेव कार्य तुलाच करावे लागेल व ते आहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इच्छांमध्ये भरकटणारे मन, अहंकार, संशय, दुर्बुद्धी या दहा शत्रूंचा नाश. हे अवघड काम करण्यास आम्ही असमर्थ आहोत. तेव्हा यांचा नाश करून तू आम्हाला या शत्रूंच्या बंधनातून सोडव..आरोग्य अनंतकाळचे.भाद्रपदातील उपासना झाल्यावर तसेच नवरात्रातील नऊ दिवस देवीची प्रार्थना केल्यानंतर हे कार्य पूर्ण होऊन जीवनाचे खरे सोने होऊ शकेल, या खात्रीतूनच ऋषिमुनींनी अशा प्रकारे दुर्गास्तुतीमध्ये ही प्रार्थना केलेली दिसते आणि नवरात्रोत्सवाचा कुलधर्म सांगितलेला दिसतो. आपणही सर्वजण भक्तिभावाने व श्रद्धापूर्वक ही प्रार्थना करून नऊ दिवस महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीची उपासना करू या आणि म्हणू या, उदे ऽ अंबे उदे ऽ.... अंबेचा उदय असो.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित). 