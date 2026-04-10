पुस्तक सफर : श्रीलंकेतील यादवी आणि नौदल

जतीन देसाईश्रीलंकेत जवळपास २५ वर्षे 'यादवी' सुरू होते. लिबरेशन टायगर ऑफ तमिळ ईलमची (एलटीटीई) स्थापना १९७६ मध्ये व्ही. प्रभाकरन याने 'तमिळ ईलम'च्या मागणीसाठी केली होती. 'एलटीटीई'ने १९८३ मध्ये जाफना येथे लष्करावर केलेल्या हल्ल्यानंतर परिस्थिती वाईट होत गेली. श्रीलंकेने २००९ मध्ये 'एलटीटीई' चिरडून टाकली. पण त्यापूर्वी या संघटनेची प्रचंड दहशत होती. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या घडविण्यात आली. या दहशतवादी संघटनेचे कंबरडे मोडणे ही आव्हानात्मक बाब होती. प्रस्तुत पुस्तकात श्रीलंकेचे निवृत्त नौदल कमांडर वसंता करन्नागोडा यांनी लिहिलेली हकीकत वाचताना या संघर्षाची एक बाजू कळायला मदत होते. २००५-०९ या अतिशय कठीण काळात ते श्रीलंकेच्या नौदलाचे कमांडर होते..उत्तर आणि ईशान्य श्रीलंकेत राहणाऱ्या तमिळींवर अन्याय होत होता. त्यांच्या काही मागण्या योग्य होत्या. लेखक म्हणतात की, २००१मध्ये लष्कराच्या कारवाईमुळे 'एलटीटीई' कमकुवत झाली होती. डिसेंबर २००१च्या सुरुवातीला झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 'युनायटेड नॅशनल पार्टी'चा (यूएनपी) विजय झाला. रनिल विक्रमासिंघे पंतप्रधान झाले. नॉर्वेच्या मध्यस्थीने आणि युरोपीय महासंघाच्या सहकार्याने २२ फेब्रुवारी २००२ ला श्रीलंका सरकार आणि 'एलटीटीई'त युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली. बहुसंख्य सिंहली लोकांना युद्धबंदी करारातील तरतुदींंचा आणि ज्या स्वरूपाने करार करण्यात आला त्याचा विरोध होता. उत्तर-पूर्वेतील त्रिंकोमाली बंदर महत्त्वाचे. युद्धबंदीच्या काळात बंदराच्या जवळपास 'एलटीटीई'ने तमिळांची नवीन गावे उभी केली. या गावातून आत्मघातकी बोटींच्यामार्फत जवळपासच्या लष्करी तळांवर हल्ला केला जाऊ शकतो, असे लेखकाला वाटत होते. त्यांनी संरक्षणमंत्री तिलक मारापाना आणि संरक्षणसचिव ऑस्टिन फर्नांडो यांना पाचवेळा परिस्थिती गंभीर असल्याची जाणीव करून दिली. तेव्हा संरक्षण मंत्रालयाच्या आदेशामुळे नौदलाला 'एलटीटीई'च्या शस्त्रांसोबत पकडलेल्या काही बोटी सोडून द्याव्या लागल्या. भारतीय नौदलानेदेखील तेव्हा 'एलटीटीई'च्या दोन बोटी उद्ध्वस्त केल्या होत्या. हे थरारक प्रसंग पुस्तकात दिले आहेत. चौदा जून २००३ ला एलटीटीईचे शस्त्र भरलेले एक जहाज येणार असल्याची माहिती नौदलाला मिळाली. त्याप्रमाणे नौदलाच्या काही बोटी पाठवण्यात आल्या. युद्धबंदी करारात 'श्रीलंका मॉनिटरिंग मिशन'ची तरतूद होती. युद्धबंदीवर त्यांचे काम लक्ष ठेवण्याचे होते. नौदलाच्या मुख्यालयाने लेखकांना 'मिशन'ला माहिती द्यायला सांगितले. लेखकाने विचार केला की, जर ही माहिती 'मिशन'ला दिली, तर ते 'एलटीटीई'ला कळवतील आणि 'एलटीटीई' संरक्षण मंत्रालयाशी संपर्क करेल. .नंतर संरक्षणमंत्रालय 'एलटीटीई'चे जहाज अडवू नका, असे सांगेल. लेखकाने विचार केला की एलटीटीईचे जहाज बुडवले तरी त्याचा युद्धबंदी करारावर काही परिणाम होणार नाही. याचे कारण बाहेरून देशात शस्त्र घुसवण्याची करारात तरतूद नव्हती. मग १८० सागरी मैलांवर नौदलाने जहाज बुडवले. 'वॉर रुम'मध्ये 'एलटीटीई'चे जहाज बुडवले, याबद्दल सर्व आनंदात असताना लेखकाला संरक्षणसचिवांचा फोन आला आणि ''जहाज बुडवण्याची परवानगी दिली'' अशी विचारणा त्यांनी केली. ''याचे परिणाम शांततेच्या चर्चेवर होतील. तुम्ही असे का केले? कोणी तुम्हाला परवानगी दिली?''असे सचिवांनी विचारले. ''सर, त्या जहाजावर नाव नव्हते. कुठल्याही देशाचा झेंडा नव्हता. जहाजावरील लोकांनी ते कुठून येत आहे आणि कुठे जात आहे, हे सांगितले नाही. आपल्या लोकांवर गोळीबार केला. आपल्या लोकांनी दिलेल्या उत्तरात त्या जहाजात स्फोट झाला आणि ते बुडाले. याचा अर्थ त्यात स्फोटक पदार्थ होते,'' असे करन्नागोडा यांनी सांगितले. त्यावर संरक्षणसचिवांनी ही गंभीर बाब आहे, त्याचे तुम्हाला परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला. लेखकाने घटनेची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारली. हा संपूर्ण अनुभव या पुस्तकात दिला आहे. यासंदर्भात पुस्तकात पुढे ते म्हणतात की, सरकारला नौदलाच्या जवानांपेक्षा 'एलटीटीई'ची अधिक काळजी होती, असे त्यांना वाटले. 'यूएनपी'चे तेव्हा सरकार होते आणि राष्ट्राध्यक्ष चंद्रिका कुमारतुंगे या 'श्रीलंका फ्रीडम पार्टी'च्या नेत्या होत्या. त्यांच्यातल्या मतभेदाचा फायदा 'एलटीटीई' घ्यायची, असे मत करन्नागोडा यांनी व्यक्त केले आहे. युद्ध संपवण्यासाठी शत्रूंना शस्त्र, अन्न, औषध इत्यादींचा नियमित पुरवठा थांबवणे महत्त्वाचे असते आणि तसे करण्यात नौदलाची प्रमुख भूमिका राहिली. ''भारताकडून 'एलटीटीई'ला सुरुवातीला झालेल्या मदतीबद्दल त्यांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. श्रीलंकेने कशाप्रकारे 'एलटीटीई'चा कणा मोडला, हे समजण्यासाठी पुस्तक महत्त्वाचे आहे..पुस्तक : द टर्निंग पॉइंट : द नेवल रोल इन श्रीलंकाज वॉर ऑन एलटीटीई टेररिझमलेखक : वसंता करन्नागोडा. प्रकाशक ः पेंग्विन बुक्स.पाने : ३४१, मूल्य : ५९९ रु.