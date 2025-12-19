संपादकीय

कर्ज, किडनी अन् काळीज

रोशन कुडे या शेतकऱ्याने सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी कंबोडियात किडनी विकल्याची घटना मानवी मनावर तीव्र जखम करणारी.
roshan kude

roshan kude

sakal

महेंद्र सुके mahendra.suke@esakal.com
Updated on

शेतकऱ्याच्या आत्महत्येवर दोन मिनिटांचे मौन पाळले जाते; पण त्याला आत्महत्या करण्यापासून रोखण्यासाठी वर्षानुवर्षे फक्त फसव्या योजनांचे गाजर दाखवून लुबाडले जात आहे. आज शेतकरी केवळ अन्नदाता नाही; तर तो कर्जदार, रुग्ण, आरोपी आणि आता तर एक अवयव विक्रेता बनत चालला आहे... कर्जापायी एखाद्या शेतकऱ्याला आपली किडनी विकावी लागत असेल तर त्याची अशी दारुण स्थिती कोणत्या कृषिप्रधान देशाला शोभणारी आहे?

Loading content, please wait...
Chandrapur
maharashtra
Farmer
debt
Kidney

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com