कर्ज, किडनी अन् काळीज

शेतकऱ्याच्या आत्महत्येवर दोन मिनिटांचे मौन पाळले जाते; पण त्याला आत्महत्या करण्यापासून रोखण्यासाठी वर्षानुवर्षे फक्त फसव्या योजनांचे गाजर दाखवून लुबाडले जात आहे. आज शेतकरी केवळ अन्नदाता नाही; तर तो कर्जदार, रुग्ण, आरोपी आणि आता तर एक अवयव विक्रेता बनत चालला आहे... कर्जापायी एखाद्या शेतकऱ्याला आपली किडनी विकावी लागत असेल तर त्याची अशी दारुण स्थिती कोणत्या कृषिप्रधान देशाला शोभणारी आहे?.भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. ‘शेतकरी देशाचा कणा आहे’ हे वारंवार सांगितले जाते. प्रत्यक्षात मात्र, शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील दुःख, कर्जाचा विळखा, व्यवस्थेची उदासीनता कायम आहे.चंद्रपूर जिल्ह्यातील रोशन कुडे या शेतकऱ्याने सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी कंबोडियात किडनी विकल्याची घटना मानवी मनावर तीव्र जखम करणारी असली तरी, प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थेने मात्र आपले काळीजच गहाण ठेवल्याचे अधोरेखित झाले आहे..भारतात वर्षानुवर्षे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत जगतो आहे. कर्जबाजारी, नापिकी, शेतमालाला भाव न मिळाल्यामुळे मृत्यूला कवटाळतो आहे. अतिवृष्टीत वाहून गेलेल्या पिकांमुळे; तर कधी दुष्काळात करपलेल्या शेतशिवारात आक्रोश करून आपले दु:ख मांडतो आहे. अशा शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई करण्याच्या घोषणा होतात. प्रत्यक्षात मिळणारी तुटपुंजी मदत मात्र त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणारी ठरते..आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह फक्त शेतीच्या भरवशावर करणे कठीण आहे, हे ओळखून काही शेतकरी शेतीपूरक व्यवसाय करतात. त्यातही त्यांना अपयश आल्यास कर्जाचे ओझे आणखी वाढत जाते. आधीचे कर्ज असल्याने बँका त्यांना नवे कर्ज नाकारते.अशा वेळी खासगी कर्ज देणारे सावकार अशा शेतकऱ्यांना हेरतात आणि त्यात ते अडकतात. भरमसाट व्याजाच्या चक्रव्यूहात सापडून, कर्जाचा डोंगर वाढतो. सावकार कर्जवसुलीसाठी त्यांना वेठीस धरतात. त्यांचे जगणे कठीण करून टाकतात..रोशन कुडे यांची कथाही याहून वेगळी नाही. . कुडे हे जगण्यासाठी स्वतःची किडनी विकतात आणि समाजाच्या तोंडावर आरसा धरतात. त्यांची ही करुण कहाणी बातम्यांमधून समाजासमोर आली; पण यात याच सावकारांच्या जाचापायी आणखीही काही शेतकऱ्यांनी अशाच स्वरूपाने आपले अवयव विकले असतील, तर हे प्रकरण समाजमनासाठी भयावह ठरणार आहे. अन्नदात्यावर ही वेळ का आली, याच्या उत्तरासाठी आता झोपेचे सोंग घेऊन शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या साऱ्या यंत्रणेला जागे करणे गरजेचे आहे..घोषणा वाऱ्यावरनिवडणूक आली, की शेतकरी ‘अन्नदाता’ होतो. त्याच्या नावाने घोषणा होतात, जाहीरनामे छापले जातात, योजनांचे गोड शब्द उधळले जातात... पण, निवडणूक संपली की हाच शेतकरी ‘अनुदानाचा भार’, ‘कर्जमाफीचा अडथळा’ आणि ‘आर्थिक शिस्तीचा शत्रू’ ठरतो. रोशन कुडे चार एकर शेती करणारा शेतकरी. ना मोठा जमीनदार, ना उद्योगपती..निसर्गाने पाठ फिरवली, पिके हातची गेली. शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून दुग्धव्यवसाय केला. शासन ज्याला ‘पर्यायी उत्पन्न’ म्हणते, तोच मार्ग; पण लम्पी रोगाने गाई मारल्या. विमा? मदत? तातडीची यंत्रणा? सारेच फक्त कागदांवर दिसते... हेच सत्य कुडे यांच्या किडनी विकण्याच्या प्रकाराने उघडे झाले, ज्याने यंत्रणेला आता नागवे केले आहे.बँकांच्या दारात उभा असलेला शेतकरी हाकलला जातो. हमीदार, कागदपत्रे, ऑनलाइन प्रणाली, निकष या सगळ्यांत तो हरवतो. तेव्हा तो सावकाराकडे जातो. सावकार म्हणजे केवळ एक व्यक्ती नाही; तो व्यवस्थेने मुद्दाम उभा ठेवलेला राक्षस आहे. कारण जर बँकिंग व्यवस्था नीट चालली असती, तर सावकाराचे अस्तित्वच संपले असते..कुडे यांनी घेतलेले एक लाख रुपयांचे कर्ज ७४ लाखांवर पोहोचते, ही आर्थिक गणिताची चूक नाही; तो नियोजित छळ आहे. व्याज, दंड, धमक्या, अपमान, मानसिक छळ या सगळ्यांत शेतकरी दिवसेंदिवस गहाण पडत जातो. जमीन विकली, ट्रॅक्टर विकला, संसार विकला; पण कर्ज मात्र विकता येत नाही. कारण कर्ज हा आकडा नसतो, तो शेतकऱ्यांसाठी गुलामीचा साखळदंड ठरतो आहे.शेतकऱ्याला किडनी विकण्याचा सल्ला दिला जातो आणि तो मान्य करतो इथेच आपण या देशाचे नागरिक म्हणून ‘आपण कृषिप्रधान देशात राहतो’, हे मिरवण्याची लाज वाटायला लावणारे आहे. देशाला जगवणाऱ्यालाच आपल्या शरीराचे अवयव विकावे लागत असतील, तर ही नामुष्की जगातील तिसऱ्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणाऱ्या देशाचे भूषण समजायचे का?.फक्त राजकीय इंधनचंद्रपूर जिल्ह्यातील मिंथुर गावातून कोलकाता आणि तिथून कंबोडियापर्यंतचा प्रवास हा पर्यटनाचा नाही; तो व्यवस्थेने हाकललेल्या माणसाचा पलायनमार्ग आहे. पासपोर्ट, व्हिसा, विमानतळ, परदेशातील रुग्णालय, हे सगळे घडते आणि कोणालाच संशय येत नाही? की संशय येतो; पण आंधळेपणाचे सोंग घेऊन सावकारांच्या या कटामध्ये यंत्रणाही सहभागी झाली आहे?सरकारी यंत्रणेला नेहमीच भ्रष्टाचाराचे कुरण समजले जाते; पण सत्ताधाऱ्यांवर, सरकारी यंत्रणांवर नजर ठेवून असणारे विरोधकही झोपले? सारेच प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विवंचनेचा फायदा घेऊन, गोरगरिबांना पैशाचे आमिष दाखवून अवयवविक्रीच्या मोहपाशात अडकवणारी आंतरराष्ट्रीय टोळी सक्रिय असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले, याची यादी मोठी असते; पण प्रत्यक्षात शेतकरी अजूनही सावकाराच्या दारात उभा आहे. विरोधक सरकारवर टीका करतात, मोर्चे काढतात; पण सत्ता आली की त्याच यंत्रणेत सामील होतात. शेतकरी हे दोघांसाठीही केवळ राजकीय इंधन ठरू लागले आहेत.सत्तेतील आणि विरोधातील राजकारण्यांच्या भाषणांतून सहानुभूती झरते; पण धोरणांतून संवेदना नाहीशी होते. शेतकऱ्याचा प्रश्न हा विकासाचा नाही; तर निवडणुकीचा मुद्दा बनवला जातो. एका शेतकऱ्याने किडनी विकली आणि राजकारण्यांचे काळीज दगडाहूनही कठोर झाले असेल, तर कारुण्याला पाझर फोडण्यासाठी समाजाला पुढे सरसावावे लागणार आहे. आपले काळीज आपण कुणाकडे गहाण ठेवले नसेल तर..!.शेतकरी आत्महत्या करतो तेव्हा आपण आकडे मोजतो. किडनी विकतो तेव्हा आपण हादरतो; पण या दोन्ही घटनांचे मूळ एकच आहे, कृषी क्षेत्रातील संरचनात्मक अपयश. उत्पादन खर्च वाढतो आहे, हमीभाव मिळत नाही, पीक विमा कागदोपत्री आहे, नैसर्गिक आपत्ती वाढत आहे आणि त्यावर उपाययोजना तोकड्या आहेत..या सगळ्यांच्या मधोमध उभा असलेला शेतकरी मात्र एकटा आहे. आज शेतकरी केवळ अन्नदाता नाही; तर तो कर्जदार, रुग्ण, आरोपी आणि अखेर अवयव विक्रेता बनतो आहे. ही स्थिती कोणत्या कृषिप्रधान देशाला शोभणारी आहे? कृषिप्रधान देशाचा खरा चेहरा हा संसदेतल्या भाषणांत नाही; तर शेतकऱ्याच्या हातातील माती, डोळ्यातील अश्रू आणि शरीरावरील जखमांत दिसतो.रोशन कुडे यांची किडनी कंबोडियात गेली असली, तरी या घटनेने महाराष्ट्राचेच नव्हे; तर संपूर्ण देशाचे अंतःकरण हादरले आहे. प्रश्न एवढाच आहे, हे हादरणे क्षणिक ठरणार की परिवर्तनाची सुरुवात? 