संपादकीय

महात्मा गांधी समजून घेताना...

नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि महात्मा गांधी यांचे स्वतंत्रतेसाठी वेगवेगळे मार्ग असले तरी त्यांचा आदर आणि ध्येय एकच होते.
Two Paths, One Goal Gandhi and Netaji’s Freedom Struggle

Two Paths, One Goal Gandhi and Netaji’s Freedom Struggle

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. कुमार सप्तर्षी

नेताजी सुभाषचंद्र आणि महात्मा गांधी यांचे स्वातंत्र्य मिळवण्याचे मार्ग वेगवेगळे होते, पण त्यांचे ध्येय एकच होते व त्यांच्यात परस्परांबद्दल आदर होता. आपल्या राष्ट्रपित्यास आपण नीट समजून घ्यायला हवे. या महापुरुषाला जगातील सुमारे शंभर देश मानवंदना देतात. त्यांच्या जयंतीदिनी त्यांच्या कार्याचे स्मरण...

Loading content, please wait...
Mahatma Gandhi
political
Army
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com