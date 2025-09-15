संपादकीय

एक पाऊल पुढे, दोन पावले मागे

गेल्या महिन्याभरात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या बंधूंच्या चार वेळा भेटी झाल्या. हा स्नेह उत्तरोत्तर अधिक वाढताना दिसतोय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या भावकीमुळे महाविकास आघाडीला तांत्रिकदृष्ट्या छेद जाणार आहे.
Uddhav Thackeray's Shiv Sena exits MVA, new alliances on the horizon.

Uddhav Thackeray's Shiv Sena exits MVA, new alliances on the horizon.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दीपा कदम

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागलेत. नुकतीच जिल्हापरिषदांची आरक्षणे जाहीर झाली आहेत. जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत महानगरपालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एकीकडे सरकारी यंत्रणा निवडणुकांसाठी सज्ज होत असताना राज्यातील सत्ताधारी महायुती आणि विरोधक महाविकास आघाडीदेखील आपापल्या ताकदीचा अदमास घेत आहेत. राज्यात सर्वच जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांमध्ये महायुती एकत्र लढण्याची शक्यता कमी आहे. तरीसुद्धा काही ठिकाणी योग्य त्या ‘सामंजस्या’ने महायुती निवडणुकीला सामोरी जाईल, अशी तूर्तास शक्यता वाटते. पण अशी परिस्थिती विरोधक महाविकास आघाडीमध्ये दिसत नाही. महाविकास आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेला उद्धव ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक स्वतंत्र लढण्याची चिन्हे आहेत. त्यासाठी ‘मविआ’तून बाहेर पडून लढण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.

Loading content, please wait...
Maharashtra Vidhansabha Elections
Mumbai BMC Elections
Municipal election
Mumbai Municipal Corporation Election
Municipal council elections
election commission of maharashtra
2 Years of Maha Vikas Aghadi
Maharashtra Gram Panchayat Elections
political alliances in Maharashtra
Local governance issues in Maharashtra
Maha Vikas Aghadi strategy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com