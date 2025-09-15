एक पाऊल पुढे, दोन पावले मागे

दीपा कदमस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागलेत. नुकतीच जिल्हापरिषदांची आरक्षणे जाहीर झाली आहेत. जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत महानगरपालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एकीकडे सरकारी यंत्रणा निवडणुकांसाठी सज्ज होत असताना राज्यातील सत्ताधारी महायुती आणि विरोधक महाविकास आघाडीदेखील आपापल्या ताकदीचा अदमास घेत आहेत. राज्यात सर्वच जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांमध्ये महायुती एकत्र लढण्याची शक्यता कमी आहे. तरीसुद्धा काही ठिकाणी योग्य त्या ‘सामंजस्या’ने महायुती निवडणुकीला सामोरी जाईल, अशी तूर्तास शक्यता वाटते. पण अशी परिस्थिती विरोधक महाविकास आघाडीमध्ये दिसत नाही. महाविकास आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेला उद्धव ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक स्वतंत्र लढण्याची चिन्हे आहेत. त्यासाठी ‘मविआ’तून बाहेर पडून लढण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. .लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाविकास आघाडीला फोडण्यासाठी भाजपने भरपूर प्रयत्न केले होते. भाजपच्या या सर्व डावपेचांना पुरून उरून आणि अंतर्गत मतभेदावर मात करत आघाडी शाबूत राहिली होती. या एकीच्या बळावर लोकसभेत ‘मविआ’ने ४८ पैकी ३० जागांवर दणदणीत विजय मिळवला होता. मात्र विधानसभा निवडणुकीत फक्त ४६ जागा मिळाल्याने आघाडीला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. या पराभवानंतर महाविकास आघाडीपेक्षा मनसे हा वैचारिक आणि भावनिकदृष्ट्या अधिक जवळचा पक्ष उद्धव ठाकरेंना वाटू लागला आहे. गेल्या महिन्याभरात उद्धव आणि राज या बंधूंच्या चार वेळा भेटी झाल्या. हा स्नेह उत्तरोत्तर अधिक वाढताना दिसतोय. दोन्ही ठाकरे बंधूंच्या भावकीमुळे महाविकास आघाडीला तांत्रिकदृष्ट्या छेद जाणार आहे..महाविकास आघाडीचा प्रयोगशिवसेना व भाजप किंवा शिवसेना व मनसे या उजव्या विचारसरणीकडे झुकलेल्या पक्षांदरम्यानची युती ही वैचारिकदृष्ट्या नैसर्गिक असल्यामुळे फार खळखळ नव्हती. मात्र २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी ही वैचारिक रेषा ओलांडून भाजपसोबत २५ वर्षांची युती तोडून काँग्रेस-‘राष्ट्रवादी’सोबत जाण्याचे धाडस दाखवले. २०१९मध्ये महाविकास आघाडी स्थापन झाली आणि आघाडीचे पहिले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे झाले. अडीच वर्षे कार्यकाळ लाभलेले महाविकास आघाडीचे सरकार २०२२ मध्ये पडले. त्यानंतरच्या वर्षभरातच राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही खिंडार पाडले गेले. तेव्हापासून महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेससह, शिवसेना आणि ‘राष्ट्रवादी’चा एक गट शिल्लक राहिला आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून ‘शिल्लक’ म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या या आघाडीने लोकसभेत कमाल केली. काँग्रेसच्या १३, ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नऊ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आठ जागा निवडून आल्या. मात्र पाच महिन्यानंतर झालेल्या विधानसभेत सारंच गणित फिस्कटलं. जागावाटपावरुन झालेले टोकाचे मतभेद, प्रचारातील विखुरलेपणा यासारख्या अनेक कारणांमुळे महाविकास आघाडीचा अभूतपूर्व पराभव झाला. पराभवाची ही भळभळती जखम घेऊनच आता उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीतून बाहेर पडत आहेत..उद्धव ठाकरेंचे २०१९मध्ये महाविकास आघाडीसोबत जाणे हे अनेकार्थाने धाडसाचे होतं. भाजप हा शिवसेनेचा सर्वात जुना मित्रपक्ष. बलाढ्य बहुमत मिळवून केंद्रात सत्तेत विराजमान असलेल्या भाजपशी दोन हात करणे हे राजकीय धारिष्ट्याचे काम होते. ‘हो, माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी मशीद पाडली’ असे अभिमानाने सांगणाऱ्या शिवसेनेला सोबत घेणे, ही काँग्रेससाठीही अवघड बाब होती. मात्र सत्तेत येण्यासाठी आसुसलेल्या काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांनीही काँग्रेसश्रेष्ठींना शिवसेनेचा उदारमतवाद पटवून दिला. नंतरच्या काळात उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकत मुस्लिमांवरील अन्यायावर आवाज उठविण्यास अजिबात मागे पुढे पाहिले नाही. गुजरात दंगलीतील बलात्कारीपीडित बिल्कीस बानोच्या बलात्काऱ्यांना शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वी सोडणाऱ्या भाजपला खडे बोल देखील सुनावले. मात्र शिवसेनेचा मूळ चेहरा प्रखर हिंदुत्ववादी असल्याने त्यांच्यावर मुस्लिमधार्जिणे हा शिक्का बसला नाही. सामाजिक चळवळीतील संघटना, डाव्या संघटनाही ठाकरेंच्याबत उभ्या राहिल्या. पक्षफुटीमुळे ठाकरेंची शिवसेना दुभंगली असली तरी शिवसेनेने नवीन मतदार जोडत एक पाऊल पुढे टाकले आहे.संभ्रमात टाकणारी भूमिकाखरे तर भाजपच्या छत्रछायेत राहून उद्धव ठाकरे यांना सत्तेची मिळेल ती गोमटी फळे चाखता आली असती. एका बाजूला उद्धव ठाकरेंना प्रवाहाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने मोठी किंमत मोजावी लागली. राज्यात सर्वोच्च मुख्यमंत्रीपदापासून केवळ २० आमदारांचा शिलेदारापर्यंतचा उद्धव ठाकरेंचा प्रवास आव्हानात्मक राहिलेला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना राजकीय भूमिकांचे सूत्र अद्याप सापडलेले दिसत नाही. सांस्कृतिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर भूमिका घेणारे राज ठाकरे यांची राजकीय भूमिका संभ्रमात टाकणारी असते. मनसे कधी मशिदीवरील भोंग्यांवरुन तर कधी परप्रांतीयांवरुन आक्रमक होते. तर राज ठाकरे कधी छटपूजेच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांनादेखील उपस्थित राहतात..उद्धव ठाकरे यांनी दाखवलेला राजकीय बेधडकपणा ‘मनसेकारां’मध्ये मात्र दिसत नाही. तरीदेखील सुगीचे दिवस येण्यासाठी मनसेची मदत होईल, अशी आशा ठाकरेंच्या शिवसेनेला लागून राहिली आहे. मनसेची स्थापना २००६मध्ये झाली. त्यानंतर २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेचे १३ आमदार निवडून आले. २०१२ मध्ये मुंबई महापालिका निवडणुकीत सर्वाधिक २८ नगरसेवक, नाशिक ४०, पुणे महानगरपालिकेत २९, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत चार नगरसेवक निवडून आले होते. २०१७ मध्ये मात्र मुंबई महापालिकेत मनसेचे सात नगरसेवकपदी निवडून आले. त्यानंतर मात्र मागील दहा वर्षे मनसेला उतरती कळा लागलेली आहे. संघटनेचे जाळे विस्कटले आहे. नाशिक, कल्याण-डोंबिवलीत मिळालेली सत्ता मनसेला टिकवता आली नाही. लोकसभा निवडणुकीत मनसेने महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा दिला. विधानसभा निवडणुकीत मनसेने १२५ जागा लढवल्या; मात्र एकही जागा निवडून आलेली नाही. विधानसभेमध्ये मनसेची मताची टक्केवारी केवळ १.८ टक्के होती. मनसेला नव्याने उसळी मारून येण्यासाठी शिवसेना ठाकरे पक्षाची मदत होईल. मनसेला या युतीमुळे संजीवनी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु तसाच फायदा ठाकरेंच्या शिवसेनेला होईल का? याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे.समान धागा कोणता?महाविकास आघाडीचा जन्म जसा एका राजकीय अपरिहार्यतेतून झाला तशीच अपरिहार्यता ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसे युती होत असताना दिसून येत आहे. हिंदी सक्तीला विरोध करण्यासाठी मंचावर एकत्र येत एक सूर लावता येतो, हे उद्धव आणि राज यांनी दाखवून दिले आहे. मात्र भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर उद्धव ठाकरे ज्या वरच्या पट्टीत टीका करतात, ते राज ठाकरे यांना मान्य असेल का? एकीकडे लोकसभेत भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर करणारे राज ठाकरे आणि दुसरीकडे भाजपच्या रणनीतीमुळे घायाळ झालेले उद्धव ठाकरे एकत्र आल्यास पुढील काळात राजकीय व्यासपीठावर कोणती समान भूमिका घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, 