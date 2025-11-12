वादग्रस्त ‘राजपुत्रा’ची हकालपट्टी

राहुल गोखलेब्रिटनचे राजे चार्ल्स (तिसरे) यांनी अँड्रयू यांची ‘राजपुत्र’ ही शाही पदवी काढून घेण्याचा तसेच राजप्रासादातून त्यांना बेदखल करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे राजघराण्यावर असणाऱ्या प्रचंड दबावाचा परिणाम आहे. ६५ वर्षीय अँड्रयू हे आता माऊंटबॅटन विंडसर हे आडनाव लावतील आणि एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून उर्वरित जीवन व्यतीत करतील. वास्तविक अँड्रयू यांचे ''प्रताप'' गेले पंधरा-वीस वर्षे चर्चिले जात होते. तरीही राजघराण्यातील सदस्याला पाठीशी घालण्याच्या मानसिकतेमुळे अँड्रयू यांच्यावर कठोर कारवाई होत नव्हती. आरोपांची पुष्टी करणारे पुढे आलेले पुरावे केवळ अँड्रयू यांचेच नाव बदनाम करीत होते असे नाही तर अप्रत्यक्षपणे राजघराण्याची देखील त्यात नामुष्की होत होती. परिणामतः अँड्रयू यांच्याबाबत कठोर निर्णय घेणे राजे चार्ल्स यांना अपरिहार्य झाले होते; अन्यथा अँड्रयू यांच्या निमित्ताने राजघराण्यावर सामान्यांचा रोष वाढला असता आणि राजघराण्याची प्रतिमा मलिन झाली असती..Gadchiroli Crime: 'हरवलेले, चोरीला गेलेले ९० मोबाईल फोन शोधून काढले'; गडचिरोली पोलिसांची काैतुकास्पद दलाची कामगिरी...प्रतिष्ठित घराण्यात कोणीतरी एखादा बनचुका निघतो असाच अँड्रयू यांचा व्यवहार राहिला आहे. वयाच्या अवघ्या तेविसाव्या वर्षी नौदलात कार्यरत असताना त्यांची भेट बार्बाडोस येथे निकी हॉज या अभिनेत्रीशी झाली. त्यांच्यातील संबंधांच्या चर्चांवरून अँड्रयू गोत्यात आले होते. राजघराण्याचे चरित्रकार अँड्रयू लोवनी यांनी लिहिलेले ‘एंटायटल्ड: दि राईझ अँड फॉल ऑफ दि हाऊस ऑफ यॉर्क'' हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले. त्यात त्यांनी अँड्रयू हे कोपिष्ट आणि आपल्याला न पटणाऱ्या सल्ल्याकडे कानाडोळा करणारी व्यक्ती असल्याचा हॉज यांचा अभिप्राय नोंदविला आहे. याचा अर्थ बेजबाबदारपणा आणि बेफिकिरी हे अँड्रयू यांचे स्वभावदोष दिसतात. त्यांना वेळीच वेसण घालण्यासाठी राजघराण्याने काही केले किंवा नाही याचा उलगडा होणे कठीण; मात्र ज्या रीतीने अँड्रयू यांचा बेदरकारपणा वाढतच गेला त्यावरून एक तर तसे प्रयत्न झाले नसावेत किंवा त्यांनी जुमानले नसावे असे मानण्यास जागा आहे..त्यांच्या अनेक कृत्यांना गुन्हेगारीचा दर्प आला होता. लीबिया, कझाकस्तान, अझरबैजान अशा देशांतील बदनाम सत्ताधाऱ्यांशी संबंध ठेवून त्यांनी आपले आर्थिक हितसंबंध निर्माण केले. चीनमधील एका उद्योगपतीशी अँड्रयू यांचे असणारे संबंध वादग्रस्त ठरले होते. त्यांच्यात पत्रव्यवहार होता आणि असे एक पत्र ‘एच ६’ असे नाव असणाऱ्या त्या उद्योगपतीकडे त्याला ताब्यात घेतले असता २०२१ मध्ये सापडले होते. हा उद्योगपती चीनचा कथित गुप्तहेर असल्याचा ब्रिटिश सरकारचा दावा होता आणि ब्रिटनमध्ये प्रवेश करण्यास त्याला अटकाव करण्यात आला होता. साहजिकच राजपुत्र पदवी धारण करणाऱ्या अँड्रयू यांचे त्याच्याशी असणारे संबंध टीकेचा व चिंतेचा विषय ठरले होते. या सगळ्याची सार्वजनिक चर्चा होत असूनही राजघराणे अँड्रयू यांचा अप्रत्यक्ष बचाव करीत होते. मात्र व्हर्जिनिया गिफ़्री या अँड्रयू व अन्य अनेकांच्या लैंगिक अत्याचारांना बळी पडलेल्या महिलेचे आत्मकथन नुकतेच प्रकाशित झाले व खळबळ माजली. सरत्या एप्रिल महिन्यात तिने ऑस्ट्रेलियात आत्महत्या केली आणि आता सहा महिन्यांनी तिचे आत्मकथन प्रकाशित झाले. ते अर्थातच स्फोटक आणि अगोदर तिने केलेल्या आरोपांना पुष्टी देणारे. अँड्रयू यांच्यावरील कारवाईला ती ठिणगी कारणीभूत ठरली. वस्तुतः अँड्रयू यांच्यावरील आरोपांत तथ्य असल्याचे अनेक पुरावे उजेडात आले होते. पण आपण निर्दोष असल्याचा दावा करण्यासाठी राजघराण्याची झूल पुरी पडत होती..असभ्य पत्रअँड्रयू यांच्यावरील गंभीर आरोपांच्या केंद्रस्थानी होती गिफ़्री. गिफ़्री ही प्रथम ट्रम्प यांच्या मार–अ-लागो या फ्लोरिडास्थित निवासस्थानी नोकरीला होती. तिला तेथून दबावाखाली बाहेर पडणे भाग पडले. घिलेन मॅक्सवेल या महिलेने त्यावेळी सोळा-सतरा वर्षे वयाच्या गिफ़्रीची गाठ जेफ्री एपस्टाईनशी घडवून आणली. याच एपस्टाईनला त्याच्या पन्नासाव्या वाढदिवसानिमित्त ट्रम्प यांनी लिहिलेले असभ्य मजकुराचे पत्र सध्या चर्चेत आहे. मॅक्सवेल व एपस्टाईन दोघेही मानवी तस्करीत गुंतलेले होते. अँड्रयू यांनी एपस्टाईन यांच्या न्यूयॉर्कस्थित निवासस्थानी वास्तव्य केले होते. गिफ़्री यांनी केलेल्या दाव्यानुसार एपस्टाईन व मॅक्सवेल यांनी त्यांना अँड्रयू यांच्याकडे नेले आणि अँड्रयू यांनी तीन प्रसंगी त्यांच्यावर बलात्कार केला. गिफ़्री यांनी २०१४ मध्ये फ्लोरिडा न्यायालयात आल्यावरही अत्याचारांच्या विरोधात दाद मागितली; पण न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. २०२१ मध्ये तिने न्यूयॉर्क न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. दरम्यान एपस्टाईन व मॅक्सवेल यांना अटक झाली होती. एपस्टाईन यांनी २०१९ च्या ऑगस्ट महिन्यात तुरुंगात आत्महत्या केली. तेंव्हा मोठाच पुरावा नष्ट झाल्याचा बहुधा अँड्रयू यांचा होरा असणार. कारण एपस्टाईन यांच्याशी आपण संबंध तोडले होते असा दावा ते करू लागले. परंतु त्या दाव्यांतील हवा काढून घेणारी जुनी छायाचित्रे प्रसिद्ध केली ज्यांत कधी एपस्टाईन व अँड्रयू अमेरिकेत रस्त्यावर फेरफटका मारताना दिसतात तर कधी अँड्रयू व गिफ़्री दिसतात. २०२२ मध्ये दोन कोटी डॉलरच्या बदल्यात न्यायालयाबाहेर त्यांनी तोडगा काढला. मात्र अँड्रयू यांचा कोडगेपणा असा की तरीही ते आपल्यावरील आरोप नाकारत राहिले..Nashik Crime : पेट्रोल पंपावर 'तलवार' घेऊन गोंधळ! वादांचा इतिहासअँड्रयू यांनी ड्यूक ऑफ यॉर्क पदवीचा त्याग केला होता. राजघराण्यांच्या सोहळ्यांपासून त्यांनी अंतर राखले होते. मात्र ही केवळ मलमपट्टी असल्याची भावना जनतेत बळावत होती. चौकशीसाठी अँड्रयू यांनी संसदीय समितीसमोर हजर राहावे म्हणून दबाव वाढत होता. ब्रिटनच्या राजघराण्याला वाद नवीन नाहीत. सोळाव्या शतकात आठव्या हेन्रीने आपल्या पत्नीशी घटस्फोट घेतल्यानंतर आपल्या दोन कन्यांना बेदखल केले होते. पहिल्या महायुद्धात राजपुत्र चार्ल्स एडवर्डने जर्मनीच्या बाजूने भाग घेतला तेंव्हा संसदेने त्यांची 'ड्यूक ऑफ अल्बनी' ही पदवी रद्दबातल ठरवली होती. १९३६ मध्ये आठव्या एडवर्डने वॉलिस सिम्प्सन या अमेरिकेतील घटस्फोटित महिलेशी विवाह करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा संसद व चर्च ऑफ इंग्लंडने त्यास विरोध केला. परिणामतः आठव्या एडवर्डने राजेपद त्य 