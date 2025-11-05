संपादकीय

वंदे मातरम् : एक गीत, एक आत्मा, एक भारत

बंकिमचंद्र चटर्जी यांच्या 'वंदे मातरम्' या राष्ट्रगीताने (National Song), ज्याचा अरविंद यांनी १९०९ मध्ये इंग्रजी अनुवाद प्रकाशित केला, जात-धर्माच्या पलीकडे जाऊन लाखो भारतीयांना स्वातंत्र्यलढ्यात एकत्र आणले आणि ब्रिटिशांविरुद्धच्या बंडाचा श्वास बनून ते शहीदांच्या मुखातून आणि आझाद हिंद सेनेच्या कूचगीतामधून अभिव्यक्त झाले.
'Vande Mataram': The Anthem of Indian Unity and Struggle

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

‘वंदे मातरम्’ या गीताला २०२५ मध्ये दीडशे वर्षे पूर्ण होत आहेत. अशावेळी आजचा भारतही या गीताचा भावार्थ नवीन स्वरूपात साजरा करत आहे. त्यानिमित्त...

- डॉ. सच्चिदानंद जोशी

“Mother, I bow to thee!

Rich with thy hurrying streams,

Bright with thy orchard gleams,

Cool with the winds of delight,

Dark fields waving, Mother of might,

Mother free.

Glory of moonlight dreams

Over thy branches and lordly streams

Clad in the blossoming trees,

Mother, giver of ease,

Laughing low and sweet!

Mother, I kiss thy feet

Speaker sweet and low!

Mother to thee I bow.”

