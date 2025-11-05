वंदे मातरम् : एक गीत, एक आत्मा, एक भारत

‘वंदे मातरम्’ या गीताला २०२५ मध्ये दीडशे वर्षे पूर्ण होत आहेत. अशावेळी आजचा भारतही या गीताचा भावार्थ नवीन स्वरूपात साजरा करत आहे. त्यानिमित्त... - डॉ. सच्चिदानंद जोशी“Mother, I bow to thee!Rich with thy hurrying streams,Bright with thy orchard gleams,Cool with the winds of delight,Dark fields waving, Mother of might,Mother free.Glory of moonlight dreamsOver thy branches and lordly streamsClad in the blossoming trees,Mother, giver of ease,Laughing low and sweet!Mother, I kiss thy feetSpeaker sweet and low!Mother to thee I bow.”.जवळपास एकशेवीस वर्षांपूर्वी, २० नोव्हेंबर १९०९ रोजी ‘कर्मयोगिन’ या नियतकालिकात हा इंग्रजी अनुवाद प्रकाशित झाला होता. पण त्यापूर्वीच वंदे मातरम् (बंदे मातरम्) हे गीत भारतीय एकतेच्या अंतरंगाशी एकरूप झाले होते. तेव्हाच्या सभांमध्ये ते गायले जायचे, घराघरात गुणगुणले जायचे. या गीताने लाखो भारतीय हृदयांना प्रांत आणि धर्माच्या सीमा ओलांडून एकत्र येण्यासाठी प्रेरित केले होते. बंकिमचंद्र चटर्जींचे हे शब्द राष्ट्राला एकत्र स्वप्न पाहण्याचे आवाहन करत होते, तर अरविंद यांनी केलेल्या इंग्रजी अनुवादाने स्वातंत्र्यासाठीची आर्त साद नव्या पिढ्या आणि अवघ्या जगापर्यंत पोहचवणारा दुवा सांधला होता. भारताला प्रत्येक भेदभावाच्या पलीकडे एकत्र आणणाऱ्या एका विचाराला या अनुवादाने आवाज आणि दृष्टिकोन दिला होता..खरे तर ‘वंदे मातरम्’चा उदय झाला, तेव्हा लोकांनी सर्वप्रथम १८९६मध्ये एका प्रार्थनागीताच्या स्वरूपातच हे गीत ऐकले होते. त्यावेळी रवींद्रनाथ टागोर यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या कोलकाता इथे झालेल्या अधिवेशनात या गाण्याला आपला आवाज दिला. हे गीत ऐकणाऱ्यांवर त्या संध्याकाळी एक वेगळीच मोहिनी पडली होती. या गीताच्या सूरात विरोधाचा लवलेश नव्हता, त्याउलट त्यात होता तो भक्तिभाव. दहा वर्षांनंतर, १९०५ मध्ये, बंगालच्या फाळणीमुळे जेव्हा देशभरात खळबळ माजली, तेव्हा टागोर यांचे भाचे अवनींद्रनाथ टागोर यांनी भारतमातेचे चित्र रेखाटले. भगव्या वस्त्रातील, धान्याचे कणीस, एक पुस्तक आणि जपमाळ धारण केलेली ही स्त्री म्हणजे जणू बंकिम यांच्या कवितेचे साकारलेले दृश्य स्वरूप होते. हे गीत म्हणजे काही केवळ एका कवीची कल्पना नव्हती, तर ती अनेक वर्षांपासून मातृभूमीचे संरक्षण आणि जगण्याची तीव्र इच्छा बाळगलेल्या आत्म्याने आत खोलवर जपलेला आक्रोश होता. ब्रिटिश शासक ज्यावेळी लोकांना राणीचा जयजयकार असो असे सक्तीने म्हणायला लावत होते, त्यावेळी बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी हे राष्ट्रगीत लिहिले. हे कित्येक दशकांची, किंबहुना शतकानुशतके, सहन केलेल्या यातनांची काव्यात्मक अभिव्यक्ती होती. ती, या दीर्घकाळापासूनच्या वेदनांनी अर्ध चेतन झालेल्या देशाला जागृत करणारी आर्त साद होती.काँग्रेसच्या अधिवेशनापासून ते लाहोरच्या फाशीच्या तख्तापर्यंत, वंदे मातरम् बंडाचा श्वास बनले होते. भगत सिंग, चंद्रशेखर आझाद, बटुकेश्वर दत्त या आणि अशा कित्येकांनी मृत्यूला सामोरे जाताना याच शब्दांची गर्जना केली. सुभाषचंद्र बोस यांनी या गीताला आझाद हिंद सेनेचे कूचगीत (Marching Tune) बनवले होते. हे गीत सभांमध्ये गायले जाऊ लागले, तुरुंगांमध्ये गुणगुणले जाऊ लागले, या गीताने संन्यासी आणि सैनिकांना, विद्वान आणि शेतकऱ्यांना, हिंदू, मुस्लिम आणि सर्व धर्म आणि पंथाच्या लोकांना एक केले होते. प्रार्थना असो की प्रतिकार हे गीत त्या प्रत्येक भावनेचा सामुदायिक जयघोष बनले होते.भारताला राजकीय सार्वभौमत्व मिळण्यापूर्वीच, या प्रार्थनागीताने भारताचे अध्यात्मिक सार्वभौमत्व पुन्हा प्राप्त केले होते. आनंदमठाची प्रत वाचकांपर्यंत पोहोचली, आणि हे गाणे जणू थेट कादंबरीतून राष्ट्राच्या धमन्यांमधून प्रवाहित झाले. त्याकाळी ‘वंदे मातरम्’चा जयघोष म्हणजे बंडखोरीची कृतीच झाली होती. ब्रिटिश सरकारने त्यावर बंदी घातली, आंदोलकांना अटक केली गेली. कोलकात्यात तर, शाळकरी विद्यार्थ्यांनी भर पावसात अनवाणी पायी उभे राहात या गीताचा जप केला होता..Nashik Crime : कार्तिकी एकादशीला अवैधरीत्या दारू विक्री! महागड्या कारसह साडेसात लाखांचा मद्यसाठा जप्त, एकाला अटक.गाण्याची ताकदअरविंद घोष यांनी यांनी या गीताला भारताच्या पुनर्जन्माचा मंत्र म्हणूनच संबोधले होते, तर सिस्टर निवेदिता यांनीही, हे गीत ऐकणे म्हणजे प्रत्यक्ष भारताच्या श्वासाच्या हुंकार ऐकण्यासारखी भावना असल्याचे म्हटले होते. खरे तर या गाण्याची ताकद ही त्याच्या सार्वत्रिकतेत होती, या गीताचे भान अनुभवण्यासाठी संस्कृत भाषा माहित असण्याची गरजच नव्हती. १९२० आणि ३० च्या दशकात, वंदे मातरम् हे शब्द शौर्याचे प्रतीक बनले होते.'वंदे मातरम्'ची ताकद ही त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रतिमांमध्ये दडलेली आहे. कारण हे गीत केवळ सीमांबंद राष्ट्राचे नाही, तर मोकळ्या श्वासाचे प्रतीक आहे. या गीतातली मातृभूमी म्हणजे युद्धभूमी नाही, तर ती एक सजीव चेतना आहे; सुपीक, तेजस्वी, पोषण करणारी धरणीमाता आहे. देशभक्तीला अध्यात्माच्या पातळीवर नेण्याचे मोठे कसब बंकिम यांच्यात होते. भूमीवर नुसता अधिकार न गाजवता, त्या भूमीची माता म्हणून पूजा करणे हीच त्यांची भावना होती. भारत स्वातंत्र्याच्या जवळ पोहचलेला असताना, 'वंदे मातरम्'ला भारत या देशाच्या कल्पनेपासून वेगळे करणे शक्यच नव्हते. तरीदेखील, आपल्या प्रजासत्ताक देशाचे प्रतिनिधित्व कोणते गाणे करेल या मुद्यावरून घटना समितीत वाद उभा राहिलाच. 'जन गण मन' या गीताची भाषिकतेच्या पातळीवरील सार्वत्रिकता लक्षात घेऊन, १९४७ मध्ये त्याला राष्ट्रगीत म्हणून पसंती दिली गेली. मात्र त्याच वेळी, वंदे मातरम् या गीतालाही तितकाच सन्मान देत राष्ट्रगान म्हणून घोषित करण्यात आले. नेहरू यांनी या गीताला आपल्या जागृतीचे गीत असे म्हटले. या गीताची निसर्गाचे वर्णन करणारी केवळ पहिली दोन कडवी अधिकृत वापरासाठी स्वीकारली गेली. अवघा देश जेव्हा वंदे मातरम् या गीताचा १५०वा वर्धापनदिन साजरा करत आहे, आणि त्याच वेळी या भारताची एकसंध मोट बांधणारे महान नेते सरदार वल्लभभाई पटेल यांचाही १५०वा वर्धापनदिन साजरा होत आहे. हा केवळ योगायोग नाही.या गीतानेही शब्दांमधून भारताच्या एकतेचेच दर्शन घडवले होते, तर स्वातंत्र्यानंतर सरदार पटेल यांनी ही एकता प्रत्यक्षात साकारली..विविधरूपी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यानंतर, या गीताने नवी रूपे धारण केली. १९५२ मध्ये, हेमंत गुप्ता दिग्दर्शित आनंद मठ या चित्रपटाच्या माध्यमातून हे गीत रुपेरी पडद्यावर अवतरले. हेमंत कुमार यांचे संगीत दिग्दर्शन, आणि लता मंगेशकर यांच्या सुमध 