‘पाणीदार’ राजकारण

दामोदर खोऱ्यातील धरणांमधील पाणी झारखंड राज्याने चुकीच्या पद्धतीने सोडल्यामुळे पश्चिम बंगालमधे पूर आला, अशी टीका पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये आलेला पूर मानवनिर्मित असून झारखंडमध्ये बांधण्यात आलेल्या धरणातून जास्त पाणी सोडल्यामुळे हा पूर वाढला, असा बॅनर्जी यांचा दावा आहे..दामोदर प्रकल्प हा झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांमध्ये असून झारखंडमधील अधिकारी आपल्या येथे पुराचा धोका नको, यासाठी पाणी सोडत आहेत, त्यामुळे आमचे संकट वाढले, अशी ममता बॅनर्जींची तक्रार आहे. या प्रश्नाचे आपल्याकडील प्रश्नाशी साम्य आहे, असे म्हणता येईल. उदाहरणार्थ, सांगली, कोल्हापूर भागातील नागरिकांसमोरचे पुराचे संकट..कर्नाटकातील अलमट्टी धरणातून योग्य वेळी पाणी सोडले गेले नाही, तर सांगली आणि कोल्हापूर भागाला पुराचा मोठा फटका बसतो, त्यामुळे अलमट्टी धरणातून योग्य वेळी पाणी सोडले जावे, तसेच अलमट्टी धरणाची उंची वाढवली जाऊ नये, असा महाराष्ट्राचा दावा आहे.दामोदर खोऱ्याचा ताजा वाद किंवा अलमट्टी धरणातील पाण्याचे नियोजन यावरून महाराष्ट्रात निर्माण होणाऱ्या समस्या याचा विचार केला, तर पाणीप्रश्नाकडे आपण राष्ट्रीय भूमिकेतून बघत नाही, याचाच प्रत्यय येतो. खरे तर पाणी हा विषय केंद्राच्या सूचीत असावा, याचा आग्रह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धरला होता..डॉ. आंबेडकर यांनी देशाच्या पाणीप्रश्नाबाबत खूप मोठे काम केले आहे. कर्नाटक आणि तमिळनाडू यांच्यामधला कावेरी पाणीवाटपाचा मुद्दा किंवा कृष्णा नदीच्या पाण्याचे वितरण अथवा दिल्ली शहराला शेजारच्या राज्यातून होणारा पाणीपुरवठा यासारखे विषय जेव्हा उग्र स्वरूप धारण करतात, त्यावेळी पाणी हा विषय केंद्राच्या अखत्यारित असावा, असे कुणालाही वाटेल.मात्र त्यासाठी केंद्र-राज्य ताळमेळ चांगला हवा, यात शंका नाही. अलीकडच्या काळात केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये आलेली कटुता लक्षात घेतली, तर केंद्रातील सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर हेत्वारोप होऊ शकतात. मध्यवर्ती सत्ता आपल्या मतानुसार पाण्याचे वाटप करेल, ही भीती काही तज्ज्ञांना वाटते. आजही काही राज्ये 'आमचे पाणी गुजरातला पळवले गेले', अशी तक्रार करत असतातच..केवळ आपल्या देशात पाण्याचा वाद आहे असे नाही. सारे जगच या प्रश्नाने त्रस्त असून यापुढची युद्धे पाणीवाटप आणि पाण्याची गरज यावरूनच होतील, असे म्हटले जाते. देशात विविध ठिकाणी पाणीप्रश्नावरून होणारे वाद पाहिले की त्यातले सत्य लक्षात येते. पाण्याचा अभाव किंवा पूर येण्याइतपत पाण्याची उपलब्धता या दोन्ही बाबी वादाचे कारण ठरू शकतात.त्यामुळे पाण्याचे नियोजन हाच त्याच्यावरचा सर्वोत्तम उपाय. सगळ्यांना पाणी योग्यप्रकारे मिळण्यासाठी राष्ट्रीय दृष्टिकोन आणि पाण्याची खरी गरज किती, या मुद्द्यांचा विचार केल्यास यावर तोडगा काढणे शक्य आहे. पाण्याची गरज पीकपद्धतीनुसार वेगवेगळी असते. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात पाण्याचे वाटप कसे करायचे, यावरून मोठे रणकंदन झाले होते, हे याबाबतचे मुद्दे विचारात घेताना लक्षात ठेवावेच लागेल..खरे तर नदीच्या खोऱ्यानुसार त्याची व्यापक स्वरूपाची समिती असली पाहिजे, अशी पाण्यासंबंधीच्या कायद्यात तरतूद आहे, पण ती पाळली जातेच, असे नाही. कायदे कितीही असले, तरी त्याचा अंमल करणारी माणसे कशी वागतात, यावर सगळे अवलंबून आहे. या प्रश्नावरून राजकारण टाळायचे झाले, तर पाण्यासारखे नितळ राहून कुणाचीही बाजू न घेता नियोजन केले तरच अलमट्टी धरणाचे किंवा दामोदर खोऱ्याशी संबंधित प्रश्न उभे राहणार नाहीत..ममता बॅनर्जी यांनी झारखंडवर टीका केली असली तरी तिथे सध्या प्रादेशिक पक्षाचे राज्य आहे. जर तिथे भाजप किंवा कॉँग्रसचे राज्य असते तर ममता बॅनर्जी यांची काय भूमिका राहिली असती हा संशोधनाचा विषय आहे. पाण्याला कुठलाच रंग नसतो मात्र पाण्याच्या वापरावरून त्याचे रंग ठरतात, इथे तर राजकीय भूमिकांचे आणि प्रांतवादाचे रंग मिसळले गेले आहेत. त्यामुळे पाण्याची आग पुन्हापुन्हा भडकते..